Agenda deportiva hoy 10 de noviembre: NBA, Liga Mx Femenil, Tenis y todo lo que hay para ver este martes en México

Pese a la pausa por Fecha FIFA, aún hay varios eventos por ver en los distintos deportes para este martes. (REUTERS/Daniel Cole)

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La agenda deportiva de este martes 10 de noviembre reúne actividad en distintas disciplinas, con partidos de la Liga MX Femenil, la Women’s Champions League, la NBA y la NHL, además de encuentros de tenis.

Lista de eventos deportivos para ver este martes 10 de noviembre

Estos son los eventos deportivos a seguir para la jornada de este martes. (Elias Uth/Ritzau Scanpix via REUTERS)

A continuación, te presentamos lo más interesantes de la jornada deportiva para este martes con los eventos que serán transmitidos en México a través de las distintas cadenas televisivas y plataformas de streaming:

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Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Como cada día hasta el 13 de noviembre, los aficionados podrán disfrutar de las distintas competencias de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Horario: 3:00-14:00 horas

Transmisión: Claro Sports, Olympics.com, Youtube Olympics

Women´s Champions League

BK Hacken vs Chelsea: 11:45 horas / TVC Deportes 2

Real Madrid vs Paris FC : 11:45 horas / TVC Deportes

Roma vs Servette FC: : 14:00 horas / Mega Sports

París Saint Germain vs Bayern Múnich: : 14:00 horas / TVC Deportes

Inter de Milán vs Manchester City: : 14:00 horas / TVC Deportes 2

WTA Finals

El torneo que reúne a las mejores tenistas del mundo sigue su curso para definir a las dos semifinalistas de cada grupo y los juegos programados para este día son los siguientes:

Marta Kostyuk vs Jessica Pegula: 14:00

Coco Gauff vs Linda Noskova: 15:10

Ambos juegos serán transmitidos a través de las pantallas de ESPN y el Plan Premium de Disney+.

NBA

(Alonzo Adams-Imagn Images)

Estos serán los juegos que serán transmitidos en México, mientras que el resto podrán seguirse a través de NBA League Pass.

Boston Celtics vs Philadelphia Sixers: 19:00 / Amazon Prime Video

Oklahoma City Thunder vs Portland Blazers: 22:00 / Amazon Prime Video

NHL

Al igual que la NBA, la NHL tiene su servicio para ver todos los juegos, pero este será el juego que será transmitido el día de hoy:

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Detroit Red Wings vs St. Louis Blues: 19:00 / Sky Sports

Liga Mx Femenil

Hoy comienzan los cuartos de final de la Liga Mx Femenil con los partidos de ida y a continuación te presentamos la agenda de partidos:

Pumas vs Tigres: 19:00 horas / ViX, Youtube Liga Mx Femenil

Bravas vs Chivas: 21:00 horas / Tubi, FOX ONE

Copa del Rey

El Valencia CF debutará en la Copa del Rey

El único juego con transmisión oficial en México será el que involucre a Javier Aguirre, ya que el Valencia CF recibirá al modesto CD Tavernes a las 14:00 horas y podrá verse a través de las pantallas de Sky Sports.

NCAAF

De igual forma habrá actividad del futbol americano colegial, donde el juego que será transmitido por ESPN será el que enfrente a la Universidad de Ohio vs Miami Ohio.

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