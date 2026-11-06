Tecate Pal Norte 2027 destapa las fechas oficiales del festival: conoce las bandas y artistas que se presentarían

El logotipo dorado de Tecate Pal Norte incorpora el año 2027 sobre un fondo claro. (Tecate Pal Norte)

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El Tecate Pa’l Norte anuncia que su edición 2027, la número 15, se realizará los días 26, 27 y 28 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León. Aunque el cartel de artistas sigue sin confirmarse oficialmente, ya surge una lista de bandas que suenan para presentarse en el festival.

Los organizadores dieron a conocer las fechas este jueves a través de redes sociales, acompañadas de un nuevo logo que conmemora el aniversario número 15 del festival. El evento se celebra en Monterrey desde 2012.

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¿Cuándo y dónde es el Tecate Pal Norte?

El Parque Fundidora albergará tres jornadas de conciertos los días 26, 27 y 28 de marzo con una combinación de géneros que incluye rock, pop, música electrónica, hip-hop y propuestas latinas. El escenario ha recibido en años previos a agrupaciones como Interpol, Los Fabulosos Cadillacs, Zoé, Deftones y Morat.

Fechas del Tecate Pal Norte 2027

La venta de boletos se realizará a través del sistema Ticketmaster, según informaron los organizadores. Hasta el momento no hay fecha para el inicio de la preventa ni se han revelado los precios de los diferentes tipos de boleto.

El lineup oficial todavía no tiene fecha de revelación

El equipo organizador no ha fijado un día concreto para anunciar el cartel completo, aunque se prevé que la revelación de artistas se realice de forma paulatina durante los próximos meses. La expectativa entre los seguidores crece ante la promesa de una alineación especial por los 15 años del evento.

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La publicación del nuevo logo representa apenas un primer acercamiento a la identidad visual del festival, sin que se hayan dado a conocer todavía los nombres que integrarán el cartel.

Las bandas y artistas que suenan para conformar el cartel del Tecate Pal Norte 2027

La banda fue creada en 2017 - crédito @fontainesband/ Instagram

Entre los nombres que circulan sin confirmación oficial destaca Fontaines D.C., que tiene programada una presentación en la Ciudad de México el 25 de marzo de 2027, un día antes del arranque de Pa’l Norte, la cercanía de las fechas podría contribuir a la logística de la banda, sin embargo, esto sólo es una especulación.

Otros artistas que aparecen en las especulaciones por sus posibles giras latinoamericanas en marzo de 2027 son Gorillaz, Travis Scott, Queens of the Stone Age, David Guetta, Avenged Sevenfold, The Prodigy y Rawayana, de acuerdo con diferentes medios especializados en entretenimiento. También suenan los nombres de Tomora, Kinky y Zurdok, agrupación que recién anunció su regreso.

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Los fans piden a Skrillex, Chappell Roan y Sabrina Carpenter

A la lista de rumores se suman peticiones de los propios seguidores en redes sociales, sin ningún sustento oficial. Entre los nombres más mencionados están Skrillex, Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Red Hot Chili Peppers y Justin Bieber.

También figuran en esas listas de deseos TINI, Arcángel, Milo J, Cage the Elephant, The Neighbourhood y The War on Drugs. De momento sólo se han dado a conocer de manera oficial las fechas del festival, y los artistas se mantienen como especulación.

Se espera que en las próximas semanas la organización confirme la fecha en la que saldrá el cartel oficial del Tecate Pal Norte 2027.

Cuánto cuesta el boleto de Tecate Pal Norte: Los precios de 2026 marcan la referencia

La edición pasada del festival, realizada del 27 al 29 de marzo de 2026, fijó cuatro niveles de abono durante su preventa exclusiva del 15 de octubre de 2025. El Abono General costó $4,590 pesos; el Abono General+ llegó a $5,725 pesos; el Abono Ascendente se ubicó en $7,125 pesos, y el Abono VIP alcanzó los $9,625 pesos.

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El regreso de varias bandas marcará un festival lleno de emociones. (TW Tecate Pal Norte)

Después de la preventa, los precios subieron en el mercado secundario. En Ticketmaster, algunos boletos de reventa se cotizaron entre $6,497.50 y $11,209.50 pesos, con cargos por servicio incluidos.

Las primeras proyecciones apuntan a un aumento de hasta 12% en el 2027

Una estimación extraoficial sobre el costo de los abonos para 2027: la gama general podría rondar los $4,890 pesos, mientras que la categoría VIP llegaría hasta los $10,780 pesos. Esta proyección no representa una cifra confirmada por los organizadores del festival.

De cumplirse ese cálculo, el incremento respecto a los precios tempraneros de 2026 oscilaría entre 6% y 12%, en línea con los aumentos que el festival ha aplicado en ediciones recientes. El hecho de que 2027 marque el aniversario número 15 del evento añade un factor adicional que podría influir en el ajuste de tarifas, aunque ningún comunicado oficial lo confirma.

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