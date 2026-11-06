Ley de Economía Digital: qué pasará en los lugares dónde los pagos electrónicos no son posibles

Antonio Merino, titular de la ATDT, confirmó el pago de los pagos en efectivo en sectores estratégico. Crédito: Getty Images

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El pasado 4 de noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

Luego de la publicación en el DOF, arrancó el plazo de 15 días para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determine los sectores estratégicos y las actividades relevantes en los que los medios de pago digitales podrán ser la única opción y otros 15 días a las autoridades federales para emitir las reglas de aplicación.

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“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales la aceptación de Medios de Pago Digitales y Electrónicos podrá ser la única forma de pago”, establece el artículo 13.

¿Qué pasará en los lugares dónde no se pueda pagar de manera electrónica?

Cabe señalar que la legislación entró en vigor este jueves 5 de noviembre, pero la sustitución del efectivo no será inmediata.

En ese sentido, la nueva norma –en su artículo 15– contempla excepciones cuando se presenten fallas técnicas u otras contingencias impidan realizar operaciones digitales.

La nueva Ley de Economía Digital puede contravenir a la Constitución. Crédito: Facebook / Net en Vivo

Tres órdenes de gobierno deben adoptar medidas para recibir pagos electrónicos

De acuerdo con la ley, en los casos antes mencionados se permitirá pagar en efectivo o con cheque, aunque las interrupciones no podrán utilizarse de manera recurrente para incumplir las disposiciones.

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Además, la nueva legislación –en su numeral 10– obliga a las autoridades federales, estatales y municipales a implementar medidas que permitan recibir pagos electrónicos por trámites y servicios. Entre ellas está la instalación de infraestructura tecnológica y la creación de mecanismos para atender posibles fallas en el sistema.

¿Qué define la ley como pagos digitales?

Cabe señalar que las disposiciones de Hacienda deberán establecer las condiciones, requisitos y obligaciones para recibir pagos digitales como una forma de pago, así como mecanismos y plazos para una transición gradual del ejecutivo.

No obstante, es importante detallar que la ley define como medios de pagos digitales y electrónicos los códigos QR, los dispositivos NFC, las tarjetas de débito y crédito y las transferencias de fondos, incluida la domiciliación.

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Banco de México y CNBV también deben adaptarse a los pagos digitales

También es importante señalar que la legislación faculta al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a emitir reglas dirigidas a las empresas que proporcionan terminales de punto de venta. Estas disposiciones deberán permitir la recepción de pagos mediante códigos QR.

Asimismo, reconoce la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como mecanismos de confianza para contratar servicios financieros por internet.

Estaciones de gasolina y peaje carretero eliminarán el pago en efectivo

El pasado mes de septiembre, durante una reunión de trabajo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), Antonio Peña Merino, reveló que en las estaciones de gasolina y en el peaje carretero se eliminará el pago en efectivo.

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Un automovilista sostiene un teléfono celular con un código QR de pago en una fila de vehículos en un cruce fronterizo de Tijuana, México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo anterior, como parte de las disposiciones de la nueva Ley de Economía Digital.

El funcionario también explicó en qué sectores estratégicos se eliminarán en forma gradual el efectivo, algo que no está mencionado en la propuesta legislativa, ya que eso le corresponde definir a la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.

“Los sectores que se han comentado, carreteras, lo que ha mencionado la presidenta en algunos espacios, y en gasolineras”, expresó ante cuestionamientos de legisladores de dónde la autoridad considera aplicar la medida.

Avanza implementación en carreteras

Caminos y Puentes Federales (Capufe) concluyó la sustitución completa del hardware y la infraestructura tecnológica que permite la lectura oportuna de los dispositivos Tags para el cobro del peaje, destacó el funcionario.

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En las casetas se habilitarán carriles donde también se podrá pagar con el sistema Codi, disponible en las aplicaciones bancarias de los teléfonos celulares, sostuvo.

El sistema prevé la generación en pantalla de un código QR para realizar la transferencia y confirmar el pago, de manera que la pluma de las casetas se levante de forma automática, enfatizó.

Gasolineras están en zona de cobertura garantizada a internet

Peña Merino explicó que se realizó un análisis de cobertura de conectividad en las estaciones de gasolina, en el que se determinó que el 98.45 por ciento de éstas se encuentra en zonas de cobertura garantizada a internet.

Sólo 174 estaciones no cuentan con cobertura garantizada, casos en los que se requiere un esfuerzo adicional, comentó.

FILE PHOTO: The logo of Mexican petroleum company Pemex is seen at its gas station in Mexico City August 28, 2014. Mexican state-owned oil company Pemex wants to launch light crude oil imports later this year, potentially reaching up to 70,000 barrels per day (bpd) and aimed at boosting refinery output, said Jose Manuel Carrera, chief executive officer of PMI Comercio Internacional, Pemex's oil trading arm. REUTERS/Edgard Garrido (MEXICO - Tags: BUSINESS LOGO ENERGY)/File Photo

Otras 57 estaciones se ubican en zonas sin cobertura, de un total de 14 mil 980 gasolineras.

Asimismo, aseguró que se darán garantías para que se puedan hacer pagos si no hay conectividad, porque la misma ley considera la posibilidad de contingencias que impidan el pago electrónico.

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“No puede ser que alguien no pueda adquirir un bien solo porque no hay Internet o si hubiese una contingencia. Puede haber incidencias, sin duda, y la propia ley contempla la posibilidad de contingencias”, dijo el funcionario.

Más dudas que certezas ha dejado la aprobación de la nueva Ley Economía Digital, ya que aún falta saber en qué lugares se dejará de cobrar en efectivo, pero esa disposición ya le toca a la Secretaría de Hacienda.