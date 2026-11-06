Consejeros del INE alistan revisión de queja de MC que solicita investigar financiamiento del periódico morenista “Regeneración”

El INE investigará el financiamiento al diario morenista Regeneración. Crédito: Cuartoscuro

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Este jueves, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó una resolución de la Unidad Técnica de Fiscalización, encabezada por Mario Alberto Alejo García, sobre una queja del partido Movimiento Ciudadano (MC).

Las consejerías dieron marcha atrás a una resolución –sobre la queja presentada por los emecistas– que dicha Unidad calificó como “frívola”, misma que solicitaba investigar el financiamiento de la impresión del periódico oficial de Morena, conocido como “Regeneración”.

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Consejeros del INE sí revisarán queja de MC que solicita investigar el financiamiento del diario morenista “Regeneración”

En ese sentido, las y los consejeros acordaron revisar dicho caso, con el objetivo de determinar si, en efecto, era válido desechar la queja del partido naranja.

Asimismo, aunque lo anterior sucediera, el consejero Uuc-kib Espadas advirtió que desechar el asunto bajo el argumento de “frívolo” representa un instrumento “delicado”, que puede ser “lesivo” en caso de utilizarse mal.

Auditoría Superior de la Federación sigue la red de corrupción entre trabajadores y proveedores del INE. (Foto: Cuartoscuro)

Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización es cercano a Taddei

El comentario del consejero Espadas golpeó, de manera circunstancial, al área a cargo de Alejo. Su nombramiento, hecho por la expresidenta Guadalupe Taddei Zavala, enfrenta cuestionamientos severos de otros consejeros. Ellos han sostenido que Alejo no cumple con los requisitos para encabezar una de las unidades más estratégicas del INE.

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Las consejerías también consideran que Alejo es incondicional del consejero Jorge Montaño Ventura. Sin dejar de mencionar que el área que dirige revisa e investiga los recursos utilizados por los partidos políticos, una función central dentro del árbitro electoral.

Consejero Jorge Montaño también intentó desechar la queja del partido naranja

Cabe señalar que durante la sesión de hoy, Jorge Montaño, presidente de la Comisión de Fiscalización –que va de la mano con la Unidad Técnica de Fiscalización, dirigida por Alejo, quien fuera su asesor–, buscó el desechamiento de la queja, pero su intentona fue frenada por el representante de Movimiento Ciudadano, Juan Manuel Ramírez Velasco.

Ramírez Velasco argumentó que la queja presentada por su partido contaba con elementos sólidos, incluyendo comunicaciones del propio INE.

También reveló que la Unidad Técnica de Fiscalización recibió 84 archivos, entre los que destacan “expedientes, resoluciones, respuestas, oficios y contratos de Morena con autoridades y particulares”.

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“Sin embargo, al resolver el proyecto no se explica qué contienen esos contratos ni por qué carecen de relevancia para los hechos denunciados, simplemente los enumera y después concluye que nuestra queja es frívola”, dijo.

Oposición y Morena se ponen de acuerdo en caso INE: Monreal ve muy cerca la convocatoria para elegir presidencia. (Foto: Cámara de Diputados)

INE alista plan de contingencia ante posible paro nacional de módulos

La crisis del INE no se limita a las irregularidades en los contratos con proveedores ni a las acusaciones contra la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y otros funcionarios. El instituto debe asistir un frente adicional dentro de su propia estructura operativa.

Hace dos semanas, trabajadores de los módulos para la credencial de elector convocaron en redes sociales a un paro nacional para el próximo 9 de noviembre. El INE tiene previsto lanzar un plan para reducir las afectaciones en el servicio ante esta protesta.

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Registro Federal de Electoral espera que el paro no sea total

Ante esta situación, el director del Registro Federal Electoral, Alejandro Sosa, reveló que desde hace varios días mantiene contacto con trabajadores para estudiar la situación de manera individual. Por ello, el funcionario confía en que no se trate de un paro generalizado.

“Estamos viendo un operativo, estamos revisando si se pueden reagendar citas, canalizando a los ciudadanos a otros módulos, todavía estamos haciendo el levantamiento.

“El paro aún no es definitivo, por lo que estamos revisando”, dijo este jueves ante medios de comunicación.

Más de 800 módulos y cinco mil trabajadores dejarían de operar

El órgano electoral cuenta con 842 módulos fijos y móviles, en los que trabajan cinco mil funcionarios.

En sus publicaciones, quienes impulsan el paro afirman que mientras ellos reciben “migajas” de sueldo, “los de arriba” se dan millones.

“Trabajamos para la ciudadanía, pero no se nos valora”, “Es urgente nivelar sueldos de módulos” y “Los de arriba se sirven con la cuchara grande, mientras que los módulos solo migajas se les dan”, acusaron.

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Están convocando a un paro nacional de módulos del INE para el 9 de noviembre. Crédito: Especial

Consejera presidenta atiende demandas

La consejera presidenta interina del INE Blanca Yassahara Cruz García admitió que están atendiendo demandas no solo de los empleados de módulos, también de juntas locales y distritales, pues, contó, existen “necesidades detectadas”.

“¿Necesidades de qué tipo? Puede haber algún tipo de requerimiento de insumos, que puede haber algún tipo de requerimiento de mantenimiento, y la instrucción que ya se ha girado, es que se revise precisamente estas situaciones, que detectemos los que son más urgentes de atender y que podemos estar atendiendo estas urgencias de cara al cierre de este ejercicio fiscal”, enfatizó.

Alejandro Sosa también recordó que en 2025 basificaron a miles de empleados de estos módulos, luego de que las y los consejeros recriminaron que se encontraban laborando por honorarios.

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Muchos pendientes en el INE, aún así los consejeros revisarán una queja que presentó Movimiento Ciudadano (MC) para que investiguen el financiamiento del diario morenista “Regeneración”.