México

Morena y Lorenzo Córdova intercambian acusaciones por contratos cuestionados del INE

El académico sostiene que la supuesta trama de corrupción deriva del apoyo otorgado por el partido gobernante a Guadalupe Taddei

Córdova respondió a Santiago Nieto con señalamientos sobre su paso por la fiscalía electoral del PRI y la UIF. REUTERS/Raquel Cunha
Córdova respondió a Santiago Nieto con señalamientos sobre su paso por la fiscalía electoral del PRI y la UIF. REUTERS/Raquel Cunha
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Morena y Lorenzo Córdova intercambiaron acusaciones este 5 de noviembre por los contratos cuestionados del INE, luego de que el partido respaldó investigar cada acuerdo y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el origen de esas contrataciones está en el Consejo General que encabezó Córdova entre 2014 y 2023, no en la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei.

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Ariadna Montiel exigió a Lorenzo Córdova responder por los contratos y proveedores señalados del INE. REUTERS/Luis Cortes
Ariadna Montiel exigió a Lorenzo Córdova responder por los contratos y proveedores señalados del INE. REUTERS/Luis Cortes

Córdova afirmó que la supuesta trama de corrupción y conflictos de interés en el INE fue consecuencia del respaldo que Morena y sus gobiernos dieron a Taddei. También respondió al coordinador de Morena, Santiago Nieto, con señalamientos sobre su paso por la fiscalía electoral del PRI y la UIF durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusó a Córdova de desviar el tema y le exigió responder por los contratos y proveedores señalados. Sostuvo que Nieto fue destituido de la Fepade mientras investigaba el caso Odebrecht, después de denunciar presiones de Emilio Lozoya, y afirmó: Autonomía no es impunidad. ¡El INE sí se investiga!”.

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Morena acusa una presunta red de corrupción en el INE por contratos de más de 2 mil millones

Lorenzo Córdova orador único de la marcha por la democracia
El partido solicitó que las pesquisas abarquen gestiones previas y servidores vigentes del órgano electoral, tras señalar adjudicaciones a proveedores entre 2014 y 2023 durante el periodo de Lorenzo Córdova. Foto: X/@PodermxXmx

La dirigencia de Morena acusó al INE de una presunta red de corrupción vinculada con proveedores electorales durante la gestión de Lorenzo Córdova, al señalar contratos por más de 2 mil millones de pesos entre 2014 y 2023.

El partido pidió que las investigaciones alcancen a administraciones anteriores y a funcionarios actuales del organismo, en medio de las indagatorias por contrataciones realizadas durante la presidencia de Guadalupe Taddei.

Tal señalamiento forma parte de un comunicado publicado este 5 de noviembre en el que Morena sostuvo que las prácticas bajo revisión tendrían antecedentes de varias décadas y no habrían comenzado con la llegada de Taddei al Consejo General.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que detectó operaciones financieras con elementos de riesgo y presentó una denuncia ante la FGR para que se investiguen los hechos y se determinen posibles responsabilidades. La UIF ordenó el bloqueo preventivo de cuentas bancarias de 25 personas y 15 empresas relacionadas con proveedores electorales.

Entre las personas cuyas cuentas habrían sido bloqueadas figura Guadalupe Taddei, de acuerdo con reportes periodísticos. Hacienda aclaró que esta medida administrativa no constituye una resolución definitiva sobre la responsabilidad de los involucrados y que mantienen sus derechos de defensa y audiencia.

Pide Morena revisar contratos otorgados entre 2014 y 2023

La UIF ordenó el bloqueo preventivo de cuentas de 25 personas y 15 empresas relacionadas con proveedores electorales. (Foto: X/@BlancaYCG)
La UIF ordenó el bloqueo preventivo de cuentas de 25 personas y 15 empresas relacionadas con proveedores electorales. (Foto: X/@BlancaYCG)

Morena afirmó que empresas relacionadas con un mismo grupo empresarial obtuvieron contratos con organismos electorales locales por más de 2 mil millones de pesos durante los nueve años en que Córdova encabezó el INE, entre 2014 y 2023.

El partido demandó esclarecer quién autorizó esas operaciones, qué servidores públicos supervisaron los procesos y quiénes habrían obtenido beneficios.

También solicitó explicaciones a Córdova, al exconsejero electoral Ciro Murayama y al exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo sobre las medidas aplicadas para impedir la concentración de contratos en determinados proveedores.

La dirigencia morenista planteó que las indagatorias incluyan tanto a quienes estuvieron al frente del instituto en años anteriores como a funcionarios que aún laboran en el órgano electoral.

Claudia Sheinbaum
Raquel Buenrostro señaló que el grupo de los hermanos Hernández Casillas obtuvo contratos por 2 mil 094 millones de pesos entre 2014 y 2023. (Archivo Infobae)

Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, expuso que los hermanos Hernández Casillas comenzaron a participar como proveedores de materiales electorales en distintas entidades antes del año 2000. Según los datos presentados por la funcionaria, la red empresarial se fortaleció entre 2014 y 2023.

Durante ese periodo, el grupo obtuvo contratos por 2 mil 094 millones de pesos. Entre 2024 y 2025, las contrataciones sumaron otros 646 millones de pesos.

Buenrostro también señaló presuntas omisiones en la supervisión y en los lineamientos de contratación de organismos electorales. Los antecedentes del grupo en la proveeduría de servicios y materiales para comicios abarcarían más de 27 años.

Sheinbaum vincula el origen de la red de proveedores electorales con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari

Sheinbaum confirmó que el nombre de Lorenzo Córdova ya no aparece en los libros de la SEP. | Presidencia
Claudia Sheinbaum afirmó que la red de proveedores electorales se remonta al sexenio de Carlos Salinas de Gortari. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este 5 de noviembre que el origen de esa red de proveedores se remonta al sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Indicó que los hermanos trabajaron en el Registro Nacional de Población y en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional antes de dedicarse a los negocios.

Sheinbaum añadió que los empresarios tuvieron vínculos laborales con Juan Carlos Padilla, quien dirigió el Renapo y después ocupó la Secretaría General del CISEN. Actualmente, Padilla forma parte del partido Somos, donde también participan Córdova y otros exconsejeros electorales.

La presidenta sostuvo que las posibles irregularidades no deben atribuirse únicamente a la administración de Taddei. También precisó que la exconsejera presidenta no debe quedar exenta de responsabilidad si se demuestra que cometió alguna ilegalidad.

Por su parte, la ASF informó que mantiene investigaciones sobre contrataciones del INE y de organismos electorales locales. En una revisión preliminar, identificó dos grupos empresariales que concentraron operaciones por más de 8 mil 870 millones de pesos entre 2014 y 2026.

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