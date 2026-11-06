Acepta SSP de Tamaulipas que su helicóptero “repelió agresiones” durante el operativo que dejo una menor de edad sin vida

Una menor de siete años que viajaba con otros niños y su madre, todos con ciudadanía estadounidense, murió tras disparos durante un operativo para captural a Axel, un líder del c{artel del Golfo en Tamulipas este jueves 29 de abril Foto: Facebook Vecinos Tamulipas

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La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSP) reconoció que un helicóptero de la corporación repelió agresiones durante la jornada de violencia registrada en Matamoros el 29 de octubre, hechos en los que murió una niña de siete años. La dependencia emitió un posicionamiento institucional el 5 de noviembre, una semana después del suceso.

El reconocimiento llegó después de que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) confirmara, el 3 de noviembre, que una ojiva calibre 7.62 mm encontrada en el cráneo de la menor coincidía con los registros balísticos de la propia SSP.

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El posicionamiento institucional de la Secretaría

En su comunicado, la SSP lamentó “profundamente” el fallecimiento de la menor y expresó su solidaridad con la familia afectada. La dependencia explicó que los hechos ocurrieron en un contexto de bloqueos, incendios y agresiones atribuidas a integrantes de la delincuencia organizada, como reacción a la detención de una persona vinculada con ese grupo.

Según el texto oficial, la aeronave “realizaba labores de reconocimiento cuando, de acuerdo con la información preliminar, recibió agresiones desde tierra que fueron repelidas”. En el desarrollo de esos acontecimientos se registró el fallecimiento de la menor, cuyas circunstancias, aclaró la dependencia, están siendo investigadas por las autoridades competentes.

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El reconocimiento ocurre una semana después de que peritos vinculan una ojiva calibre 7.62 milímetros con los registros balísticos de la corporación estatal. SSP Tamaulipas

La SSP no precisó quién disparó el arma ni ofreció detalles sobre cómo la menor resultó alcanzada. Indicó que desde que tuvo conocimiento del hecho realizó las acciones correspondientes y entregó a la FGJT información, documentación y elementos de prueba para contribuir al esclarecimiento y, en su caso, al deslinde de responsabilidades conforme a derecho.

La dependencia sostuvo que “el respeto al dolor de una familia y el compromiso con la verdad nos obligan a actuar con sensibilidad, transparencia y responsabilidad, sin anticipar conclusiones que corresponden a la investigación”. Reiteró su disposición de continuar colaborando con las autoridades y afirmó que la protección de la vida y la seguridad de las familias tamaulipecas “seguirá siendo” su principal responsabilidad.

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La confirmación pericial de la Fiscalía

El posicionamiento de la SSP se produjo después de que la FGJT diera a conocer, el 3 de noviembre, que los dictámenes técnicos asociaron la bala causante de la muerte con el helicóptero de la corporación estatal.

Los estudios periciales detectaron una ojiva calibre 7.62 mm que arrojó correspondencia con los registros balísticos de la propia Secretaría de Seguridad Pública, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía.

Camión incendiado por presuntos sicarios del Cártel del Golfo. Crédito: Redes Sociales

Pese al hallazgo, las autoridades todavía deben determinar qué persona realizó el disparo y bajo qué circunstancias ocurrió. El resultado de los estudios no permite, por sí solo, atribuir responsabilidades individuales.

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La víctima y el testimonio de la familia

La menor fallecida fue identificada como Aranza, de siete años, a quien su familia llamaba cariñosamente “La China” por su cabello rizado. Cursaba segundo de primaria.

Según el relato de su madre, Claudia Pardo García, la familia circulaba por la avenida Rigo Tovar, a la altura de la colonia Esperanza, cuando una aeronave comenzó a seguirlos. Se dirigían a su domicilio en el ejido Las Rusias, pero el camino habitual estaba bloqueado, por lo que buscaron una ruta alterna hasta llegar a un terreno familiar.

Claudia relató que el helicóptero continuó sobrevolando la camioneta e incluso dio varias vueltas alrededor del vehículo. Aseguró que las ventanas estaban abajo y que desde la aeronave podía observarse que viajaban menores de edad.

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Mientras permanecían en la camioneta comenzaron a escucharse detonaciones. La hija de 12 años de Claudia le advirtió que tenía miedo y, momentos después, le avisó que Aranza había recibido un disparo en la cabeza. La niña murió a consecuencia de la herida. La propia Claudia resultó herida en una rodilla y uno de sus hijos, de 13 años, también sufrió lesiones.

El detonante de la violencia

Los hechos violentos se originaron el 29 de octubre tras la detención de Axel Alfredo Cárdenas, identificado por autoridades federales como integrante de la facción “Los Ciclones”, relacionada con el Cártel del Golfo. Tras su captura se registraron bloqueos carreteros, vehículos incendiados y agresiones en distintos puntos de Matamoros y otros municipios de la región.

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El RND confirmó que la captura se concretó a las 11 horas de este 29 de octubre. Crédito: Especial

En su comunicado, la SSP no mencionó directamente a Cárdenas, pero vinculó los disturbios con la detención de “una persona vinculada” con el grupo delictivo.

El saldo de víctimas civiles

Los hechos violentos del 29 de octubre dejaron seis personas fallecidas, todas ajenas a grupos delictivos. Cuatro de ellas murieron cuando el vehículo en el que viajaban chocó contra un camión incendiado en la carretera Reynosa-Matamoros. Una quinta persona murió en un accidente distinto, ocurrido en el tramo Matamoros-Valle Hermoso, al impactar contra una unidad que habría sido utilizada para bloquear la circulación. La sexta víctima fue Aranza, cuyo caso se investiga por separado para determinar el origen del disparo y las responsabilidades correspondientes.

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Reclamo de justicia y propuesta legislativa

Tras la tragedia, la diputada Eva Reyes González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Tamaulipas, pidió que la muerte de Aranza sea investigada a fondo y anunció que solicitará a las autoridades la creación de un protocolo obligatorio de “blindaje ciudadano”, con el objetivo de evitar que la población civil resulte afectada durante operativos federales y estatales contra el crimen organizado.

La familia de Aranza, por su parte, exige que se identifique al elemento que accionó el arma y reclama que se haga justicia por la muerte de la niña, quien ya recibió sepultura en el panteón del ejido Las Rusias.

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