Cómo hacer chuletas de cerdo adobadas: receta fácil y rápida acompañada de verduras salteadas

El adobo convierte unas simples chuletas en un plato jugoso, aromático y lleno de sabor.
El ajo, el limón y la pimienta penetran en la carne, mientras las verduras salteadas aportan frescura y color.
PUBLICIDAD
Esta preparación parte de la técnica tradicional del lomo de cerdo en adobo, elaborado con ajo, limón, pimienta y sal. En esta versión rápida, las chuletas reposan poco tiempo y se cocinan a la plancha para conservar todo su jugo.
Receta de chuletas de cerdo adobadas con verduras salteadas
Las chuletas de cerdo adobadas se marinan con ajo, limón y especias, y después se doran en sartén o plancha. Se sirven con pimiento, calabacín, cebolla y zanahoria salteados a fuego fuerte.
Tiempo de preparación
- Preparación activa: 15 minutos.
- Reposo del adobo: 30 minutos.
- Cocción: 15 minutos.
- Tiempo total: 1 hora.
Ingredientes
- 4 chuletas de cerdo.
- 3 dientes de ajo.
- Zumo de 1 limón.
- 1 cucharada de aceite de oliva.
- 1 cucharadita de pimienta negra molida.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- 1 cucharadita de sal.
- 1 pimiento rojo.
- 1 calabacín.
- 1 zanahoria.
- 1 cebolla.
- 2 cucharadas de aceite de oliva para saltear.
- 1 pizca de sal para las verduras.
- Perejil fresco picado, opcional.
Cómo hacer chuletas de cerdo adobadas, paso a paso
- Pela los ajos y machácalos en un mortero.
- Añade el zumo de limón, 1 cucharada de aceite de oliva, la pimienta, el pimentón y la sal. Mezcla hasta obtener un adobo homogéneo.
- Coloca las chuletas en una fuente y úntalas por ambos lados con el adobo.
- Tapa la fuente y deja reposar la carne en la nevera durante 30 minutos. Sácala 10 minutos antes de cocinarla.
- Lava el pimiento, el calabacín y la zanahoria. Pela la cebolla.
- Corta todas las verduras en tiras finas o bastones de tamaño parecido.
- Calienta 2 cucharadas de aceite en una sartén amplia.
- Añade la cebolla y la zanahoria. Saltéalas durante 4 minutos.
- Incorpora el pimiento y el calabacín. Cocina todo durante 5 o 6 minutos, hasta que las verduras estén tiernas, pero todavía firmes.
- Sazona las verduras y resérvalas calientes.
- Calienta una plancha o sartén a fuego medio-alto. Debe estar bien caliente antes de añadir las chuletas.
- Cocina las chuletas durante 3 o 4 minutos por cada lado, según su grosor.
- No las presiones con la espátula, porque perderán sus jugos.
- Retira la carne y déjala reposar 2 minutos antes de servirla.
- Sirve cada chuleta con una porción de verduras salteadas y termina con perejil fresco.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones, con 1 chuleta por persona.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por porción, incluida la guarnición:
- Calorías: 435 kcal.
- Proteínas: 35 g.
- Grasas: 27 g.
- Hidratos de carbono: 15 g.
- Fibra: 4 g.
- Sodio: 650 mg, aproximadamente.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda las chuletas y las verduras en recipientes herméticos dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.
Para recalentarlas, utiliza una sartén a fuego medio con 1 cucharada de agua. Tapa el recipiente durante unos minutos para que la carne no se reseque.
PUBLICIDAD
También puedes congelar las chuletas cocinadas durante 2 meses, aunque las verduras tendrán mejor textura si se consumen recién hechas.
<br>
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD