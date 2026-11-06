México

Cómo hacer chuletas de cerdo adobadas: receta fácil y rápida acompañada de verduras salteadas

El ajo, el limón y la pimienta penetran en la carne, mientras las verduras salteadas aportan frescura y color

Tres chuletas de cerdo sobre verduras salteadas en un plato, con romero, limón, una copa de vino y cubiertos
Un plato presenta chuletas de cerdo adobadas sobre verduras salteadas, acompañado de una copa de vino tinto y una rodaja de limón. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El adobo convierte unas simples chuletas en un plato jugoso, aromático y lleno de sabor.

El ajo, el limón y la pimienta penetran en la carne, mientras las verduras salteadas aportan frescura y color.

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Esta preparación parte de la técnica tradicional del lomo de cerdo en adobo, elaborado con ajo, limón, pimienta y sal. En esta versión rápida, las chuletas reposan poco tiempo y se cocinan a la plancha para conservar todo su jugo.

Un plato con varias chuletas de cerdo adobadas y verduras salteadas, como pimientos, calabacín, cebolla morada y brócoli.
Un plato presenta chuletas de cerdo adobadas acompañadas de verduras salteadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de chuletas de cerdo adobadas con verduras salteadas

Las chuletas de cerdo adobadas se marinan con ajo, limón y especias, y después se doran en sartén o plancha. Se sirven con pimiento, calabacín, cebolla y zanahoria salteados a fuego fuerte.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 15 minutos.
  • Reposo del adobo: 30 minutos.
  • Cocción: 15 minutos.
  • Tiempo total: 1 hora.

Ingredientes

  1. 4 chuletas de cerdo.
  2. 3 dientes de ajo.
  3. Zumo de 1 limón.
  4. 1 cucharada de aceite de oliva.
  5. 1 cucharadita de pimienta negra molida.
  6. 1 cucharadita de pimentón dulce.
  7. 1 cucharadita de sal.
  8. 1 pimiento rojo.
  9. 1 calabacín.
  10. 1 zanahoria.
  11. 1 cebolla.
  12. 2 cucharadas de aceite de oliva para saltear.
  13. 1 pizca de sal para las verduras.
  14. Perejil fresco picado, opcional.

Cómo hacer chuletas de cerdo adobadas, paso a paso

  1. Pela los ajos y machácalos en un mortero.
  2. Añade el zumo de limón, 1 cucharada de aceite de oliva, la pimienta, el pimentón y la sal. Mezcla hasta obtener un adobo homogéneo.
  3. Coloca las chuletas en una fuente y úntalas por ambos lados con el adobo.
  4. Tapa la fuente y deja reposar la carne en la nevera durante 30 minutos. Sácala 10 minutos antes de cocinarla.
  5. Lava el pimiento, el calabacín y la zanahoria. Pela la cebolla.
  6. Corta todas las verduras en tiras finas o bastones de tamaño parecido.
  7. Calienta 2 cucharadas de aceite en una sartén amplia.
  8. Añade la cebolla y la zanahoria. Saltéalas durante 4 minutos.
  9. Incorpora el pimiento y el calabacín. Cocina todo durante 5 o 6 minutos, hasta que las verduras estén tiernas, pero todavía firmes.
  10. Sazona las verduras y resérvalas calientes.
  11. Calienta una plancha o sartén a fuego medio-alto. Debe estar bien caliente antes de añadir las chuletas.
  12. Cocina las chuletas durante 3 o 4 minutos por cada lado, según su grosor.
  13. No las presiones con la espátula, porque perderán sus jugos.
  14. Retira la carne y déjala reposar 2 minutos antes de servirla.
  15. Sirve cada chuleta con una porción de verduras salteadas y termina con perejil fresco.
Infografía ilustrada sobre chuletas adobadas, verduras cortadas y cocción en sartén, con instrucciones de preparación.
Una infografía de Infobae explica el adobo, la refrigeración, el salteado de las verduras y la cocción de las chuletas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones, con 1 chuleta por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, incluida la guarnición:

  • Calorías: 435 kcal.
  • Proteínas: 35 g.
  • Grasas: 27 g.
  • Hidratos de carbono: 15 g.
  • Fibra: 4 g.
  • Sodio: 650 mg, aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las chuletas y las verduras en recipientes herméticos dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.

Para recalentarlas, utiliza una sartén a fuego medio con 1 cucharada de agua. Tapa el recipiente durante unos minutos para que la carne no se reseque.

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También puedes congelar las chuletas cocinadas durante 2 meses, aunque las verduras tendrán mejor textura si se consumen recién hechas.

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