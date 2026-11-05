Claudia Sheinbaum descarta intervención federal en caso Samuel García: ASF y autoridades estatales deben investigar

Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) diera a conocer que investiga al gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, por presunta triangulación de recursos públicos, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó alguna intervención del gobierno federal en dichas investigaciones.
Durante su conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo” de este 5 de noviembre, la mandataria fue cuestionada sobre los presuntos actos de corrupción del gobierno de Nuevo León, sin embargo, aseguró que eso le corresponde a la ASF y a las autoridades estatales.
PUBLICIDAD
En desarrollo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 5 de noviembre de 2026
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país
¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 5 de noviembre? Caos en la L3 del STC
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto
Adiós a Humberto Musacchio, el escritor que durante cinco décadas le dio voz al periodismo cultural mexicano
El autor del Diccionario Enciclopédico de México y sobreviviente de Tlatelolco dejó una huella profunda en los medios nacionales tras medio siglo dedicado a registrar la vida artística y literaria en la capital
Claudia Sheinbaum se reunirá con Xi Jinping en APEC: espera conversar con Donald Trump durante su visita a China
La cumbre que se celebrará en la ciudad china de Shenzhen el 18 y 19 de noviembre
Caso Vadhir Derbez: despacho de denunciante cancela conferencia y habla sobre respuesta de la FGR
La firma Vega Mac Gregor Arellano informa que no realizará el encuentro previsto este 5 de noviembre
MÁS NOTICIAS