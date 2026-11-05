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Claudia Sheinbaum descarta intervención federal en caso Samuel García: ASF y autoridades estatales deben investigar

El gobierno de Nuevo León está siendo investigado por presunta triangulación millonaria de recursos públicos

Sheinbaum descarta investigar a Samuel García desde el gobierno federal
Sheinbaum descarta investigar a Samuel García desde el gobierno federal
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Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) diera a conocer que investiga al gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, por presunta triangulación de recursos públicos, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó alguna intervención del gobierno federal en dichas investigaciones.

Durante su conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo” de este 5 de noviembre, la mandataria fue cuestionada sobre los presuntos actos de corrupción del gobierno de Nuevo León, sin embargo, aseguró que eso le corresponde a la ASF y a las autoridades estatales.

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