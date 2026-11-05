Estados Unidos reconoce a México por frenar caravanas migrantes antes de llegar a su frontera

El vicesecretario Christopher Landau celebró la coordinación trilateral con el Departamento de Seguridad Nacional como prueba de que interceptar los desplazamientos masivos en su origen reduce la presión migratoria sobre Estados Unidos. REUTERS/Yoseph Amaya

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El vicesecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, felicitó a los gobiernos de México, Guatemala y Honduras por las medidas con las que, aseguró, se frenaron los desplazamientos masivos de migrantes antes de acercarse a la frontera estadounidense.

El mensaje fue compartido este 5 de noviembre por la Embajada de EE. UU. en México en su cuenta de X. Landau lo había publicado originalmente el 31 de octubre en su perfil @DeputySecState.

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Qué dijo Landau sobre las caravanas

La medida alcanza a quienes habrían organizado o facilitado esos grupos de migrantes, aunque Washington no reveló las identidades ni nacionalidades de los afectados por la decisión anunciada días antes. EFE/Juan Manuel Blanco

El funcionario señaló que una parte importante de la estrategia de seguridad fronteriza de su país consiste en colaborar con autoridades de otras naciones para detener las caravanas desde antes. Según su mensaje:

Los tres gobiernos establecieron puestos de control .

Trabajaron de cerca con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU.

Esas acciones “frenaron en seco” los desplazamientos ilegales masivos.

Landau cerró con la frase: “Garantizar la seguridad fronteriza en el origen da resultados”.

¿Por qué ahora?: redes, visas y advertencias

@USEmbassyMEX

En el mismo mensaje, Landau sostuvo que las caravanas no son un fenómeno espontáneo, sino que se organizan en redes sociales y se volvieron un negocio lucrativo, sobre todo para organizaciones criminales. Afirmó además que los migrantes son “peones” que sufren un trato inhumano en el camino y que tienen “cero posibilidades” de entrar a EE. UU.

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Días antes, el Departamento de Estado informó que 15 personas fueron sujetas a restricciones de visa por la “organización, facilitación y promoción” de las caravanas, sin precisar su nacionalidad o identidad.

Medios hondureños destacaron que Landau no detalló operativos específicos ni cifras de personas detenidas o grupos interceptados.

Qué pasa con las caravanas en México

El contingente, integrado principalmente por hondureños, inició el 20 de octubre su recorrido hacia Estados Unidos por la carretera federal México 200 para solicitar transporte en autobús en lugar de caminar. REUTERS/Yoseph Amaya

El reconocimiento llega tras la salida de nuevos contingentes desde el sur del país:

Más de 600 migrantes, en su mayoría hondureños, partieron el 20 de octubre de Tapachula, Chiapas, rumbo a EE. UU. por la carretera federal México 200.

Pidieron al Gobierno de Claudia Sheinbaum documentos de tránsito para viajar en autobús en lugar de caminar.

Según AP, algunos creían que las elecciones intermedias de noviembre podrían cambiar sus condiciones.

De acuerdo con Infobae, no se registraban caravanas centroamericanas que salieran del sur de México desde julio de 2024.

Otra caravana, procedente de Honduras, fue disuelta a principios de octubre en los límites de Chiapas y Oaxaca, tras ofrecerle un permiso de tránsito para abordar un camión.

Postura previa del Gobierno de México

En marzo de 2026, Sheinbaum afirmó en su conferencia matutina que, desde que llegó al Gobierno, las caravanas “se quedan en el sur del país” y se ofrece repatriación o revisión de su situación migratoria.

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