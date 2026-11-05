México

Estados Unidos reconoce a México por frenar caravanas migrantes antes de llegar a su frontera

La Embajada de EE. UU. en México compartió el mensaje del vicesecretario de Estado, que elogia puestos de control y coordinación con el DHS

El vicesecretario Christopher Landau celebró la coordinación trilateral con el Departamento de Seguridad Nacional como prueba de que interceptar los desplazamientos masivos en su origen reduce la presión migratoria sobre Estados Unidos. REUTERS/Yoseph Amaya
El vicesecretario Christopher Landau celebró la coordinación trilateral con el Departamento de Seguridad Nacional como prueba de que interceptar los desplazamientos masivos en su origen reduce la presión migratoria sobre Estados Unidos. REUTERS/Yoseph Amaya
Guardar

El vicesecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, felicitó a los gobiernos de México, Guatemala y Honduras por las medidas con las que, aseguró, se frenaron los desplazamientos masivos de migrantes antes de acercarse a la frontera estadounidense.

El mensaje fue compartido este 5 de noviembre por la Embajada de EE. UU. en México en su cuenta de X. Landau lo había publicado originalmente el 31 de octubre en su perfil @DeputySecState.

PUBLICIDAD

Qué dijo Landau sobre las caravanas

Caravana migrante de hondureños recorre México rumbo a Honduras
La medida alcanza a quienes habrían organizado o facilitado esos grupos de migrantes, aunque Washington no reveló las identidades ni nacionalidades de los afectados por la decisión anunciada días antes. EFE/Juan Manuel Blanco

El funcionario señaló que una parte importante de la estrategia de seguridad fronteriza de su país consiste en colaborar con autoridades de otras naciones para detener las caravanas desde antes. Según su mensaje:

  • Los tres gobiernos establecieron puestos de control.
  • Trabajaron de cerca con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU.
  • Esas acciones “frenaron en seco” los desplazamientos ilegales masivos.

Landau cerró con la frase: “Garantizar la seguridad fronteriza en el origen da resultados”.

¿Por qué ahora?: redes, visas y advertencias

@USEmbassyMEX
@USEmbassyMEX

En el mismo mensaje, Landau sostuvo que las caravanas no son un fenómeno espontáneo, sino que se organizan en redes sociales y se volvieron un negocio lucrativo, sobre todo para organizaciones criminales. Afirmó además que los migrantes son “peones” que sufren un trato inhumano en el camino y que tienen “cero posibilidades” de entrar a EE. UU.

PUBLICIDAD

Días antes, el Departamento de Estado informó que 15 personas fueron sujetas a restricciones de visa por la “organización, facilitación y promoción” de las caravanas, sin precisar su nacionalidad o identidad.

Medios hondureños destacaron que Landau no detalló operativos específicos ni cifras de personas detenidas o grupos interceptados.

Qué pasa con las caravanas en México

El contingente, integrado principalmente por hondureños, inició el 20 de octubre su recorrido hacia Estados Unidos por la carretera federal México 200 para solicitar transporte en autobús en lugar de caminar. REUTERS/Yoseph Amaya
El contingente, integrado principalmente por hondureños, inició el 20 de octubre su recorrido hacia Estados Unidos por la carretera federal México 200 para solicitar transporte en autobús en lugar de caminar. REUTERS/Yoseph Amaya

El reconocimiento llega tras la salida de nuevos contingentes desde el sur del país:

  • Más de 600 migrantes, en su mayoría hondureños, partieron el 20 de octubre de Tapachula, Chiapas, rumbo a EE. UU. por la carretera federal México 200.
  • Pidieron al Gobierno de Claudia Sheinbaum documentos de tránsito para viajar en autobús en lugar de caminar.
  • Según AP, algunos creían que las elecciones intermedias de noviembre podrían cambiar sus condiciones.
  • De acuerdo con Infobae, no se registraban caravanas centroamericanas que salieran del sur de México desde julio de 2024.

Otra caravana, procedente de Honduras, fue disuelta a principios de octubre en los límites de Chiapas y Oaxaca, tras ofrecerle un permiso de tránsito para abordar un camión.

Postura previa del Gobierno de México

En marzo de 2026, Sheinbaum afirmó en su conferencia matutina que, desde que llegó al Gobierno, las caravanas “se quedan en el sur del país” y se ofrece repatriación o revisión de su situación migratoria.

Temas Relacionados

Estados UnidosEEUUFronteraMigrantesChristopher LandauPolítica Mexicanomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 5 de noviembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 5 de noviembre de 2026

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 5 de noviembre? Caos en la L3 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 5 de noviembre? Caos en la L3 del STC

Adiós a Humberto Musacchio, el escritor que durante cinco décadas le dio voz al periodismo cultural mexicano

El autor del Diccionario Enciclopédico de México y sobreviviente de Tlatelolco dejó una huella profunda en los medios nacionales tras medio siglo dedicado a registrar la vida artística y literaria en la capital

Adiós a Humberto Musacchio, el escritor que durante cinco décadas le dio voz al periodismo cultural mexicano

Claudia Sheinbaum se reunirá con Xi Jinping en APEC: espera conversar con Donald Trump durante su visita a China

La cumbre que se celebrará en la ciudad china de Shenzhen el 18 y 19 de noviembre

Claudia Sheinbaum se reunirá con Xi Jinping en APEC: espera conversar con Donald Trump durante su visita a China

Caso Vadhir Derbez: despacho de denunciante cancela conferencia y habla sobre respuesta de la FGR

La firma Vega Mac Gregor Arellano informa que no realizará el encuentro previsto este 5 de noviembre

Caso Vadhir Derbez: despacho de denunciante cancela conferencia y habla sobre respuesta de la FGR
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acusan a juez mexicano de favorecer a organización de Ryan Wedding: habría recibido 2 mdd de soborno para liberar a Andrew Clark

Acusan a juez mexicano de favorecer a organización de Ryan Wedding: habría recibido 2 mdd de soborno para liberar a Andrew Clark

De China a México: quién es Bojun He, presunto líder de una red de lavado ligada a La Unión Tepito

Siete hombres fueron asesinados en varios municipios de Guerrero en menos de ocho horas: fueron baleados, golpeados o heridos con arma blanca

Marina asegura una tonelada de cocaína frente a Chiapas y Oaxaca: Harfuch destaca más de 97 toneladas decomisadas en el mar

Harfuch y militares arman operativo sorpresa en Edomex: detienen a líder de una célula del CJNG y al sucesor de El Choko

ENTRETENIMIENTO

El Festival de las Calabazas llega a Teotihuacán este 7 y 8 de noviembre con fantasía medieval y presentaciones en vivo

El Festival de las Calabazas llega a Teotihuacán este 7 y 8 de noviembre con fantasía medieval y presentaciones en vivo

Caso Vadhir Derbez: despacho de denunciante cancela conferencia y habla sobre respuesta de la FGR

David Guetta en el Estadio GNP Seguros: precios de boletos, zonas y fecha de The Monolith Tour

Macarena García recibe lluvia de críticas por su doblaje en 'Wildwood', la nueva película de los creadores de 'Coraline'

Alejandra Guzmán sorprende al contar cómo fue su encuentro con Frida Sofía: “Fui y le toqué la puerta”

DEPORTES

Necaxa vs Tijuana: cómo, dónde y a qué hora ver el partido de Gilberto Mora en la Liga MX

Necaxa vs Tijuana: cómo, dónde y a qué hora ver el partido de Gilberto Mora en la Liga MX

Luchador Ángel Divino sufre brutal accidente durante una función y su familia pide ayuda para cubrir los gastos médicos

América pierde a Brian Rodríguez para el partido contra Pumas: así ha sido la pelea del uruguayo contra las lesiones

Cristiano Ronaldo se retira de Portugal: qué jugadores mexicanos han compartido vestidor con “El Bicho”

Los jóvenes mexicanos que aspiran a seguir los pasos de Cristiano Ronaldo tras su adiós a Portugal