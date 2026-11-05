México

Mujer es nombrada como ‘Lady Costco’ se vuelve viral tras apartar un lugar de estacionamiento y pelearse con otras mujeres en CDMX

La grabación muestra cómo la disputa por un cajón escaló cuando otra clienta llegó para respaldar a la mujer que se negaba a moverse

Un video exhibió el momento en que una mujer se negó a liberar un espacio mientras esperaba a un familiar. La discusión provocó reacciones en redes sociales.

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Lo que debía ser una jornada habitual de compras terminó convirtiéndose en una confrontación entre varias mujeres en una sucursal de Costco, ubicada en la zona de Coapa, al sur de la Ciudad de México. El altercado fue captado en video y rápidamente comenzó a circular por distintas plataformas digitales, donde usuarios debatieron sobre la conducta de las involucradas.

Las imágenes muestran a una clienta que permanece de pie en un cajón de estacionamiento con la intención de evitar que otro vehículo ocupe el espacio. Según lo que se aprecia en la grabación, la mujer esperaba a que llegara un familiar para poder utilizar el lugar.

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La situación generó inconformidad entre otras automovilistas, quienes le solicitaron que se retirara y permitiera estacionar el coche. Durante el intercambio, le señalaron que no era correcto reservar un espacio de esa manera, pues todavía no había un automóvil ocupándolo.

La discusión subió de tono y llegó el personal del estacionamiento

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Pese a los reclamos, la mujer se mantuvo en su posición y argumentó que aguardaba a un familiar. Su negativa provocó que el intercambio se prolongara y que las personas involucradas comenzaran a discutir.

La controversia escaló cuando un trabajador encargado de supervisar el estacionamiento se aproximó para intervenir. El empleado también le pidió a la clienta que liberara el cajón y permitiera que el automóvil que esperaba pudiera ingresar.

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Sin embargo, la mujer no atendió la solicitud y continuó utilizando su teléfono celular mientras permanecía en el espacio. La escena llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar y contribuyó a que el enfrentamiento quedara registrado.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Minutos después, otra mujer se acercó para apoyar a la clienta que apartaba el cajón. Su presencia provocó una nueva reacción de quienes reclamaban el espacio, por lo que la discusión continuó.

Finalmente, las personas que se encontraban en el lugar compartieron las imágenes en redes sociales, donde el episodio comenzó a difundirse y la protagonista recibió el sobrenombre de “Lady Costco”.

“Yo atravieso el carro”: internautas reaccionan al video

Como ocurre habitualmente con los videos de conflictos cotidianos, la grabación generó opiniones divididas. Una parte de los usuarios criticó que alguien pretendiera reservar un lugar de estacionamiento sin contar todavía con el vehículo, mientras otros respondieron con sarcasmo y bromas sobre la manera de resolver una situación similar.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Entre las reacciones que circularon en las plataformas digitales se encuentran:

  • “Yo atravieso el carro, lo apago, me bajo y a hacer mis compras”.
  • “Seguro el que se quería estacionar estaba cojo y no podía irse a un cajón más lejos”.
  • “Se les ve la primaria trunca. Yo les pego el auto y me bajo”.
  • “De seguro es de las que acaparan las roscas de Reyes”.

El caso volvió a poner sobre la mesa las discusiones que pueden surgir en espacios concurridos, particularmente cuando existe una alta demanda de estacionamiento y los conductores buscan un lugar disponible.

Hasta el momento, la grabación difundida en redes sociales ha sido el principal elemento para conocer lo ocurrido en la sucursal de Costco Coapa. La polémica también abrió un debate entre internautas sobre si es válido apartar un cajón de estacionamiento mientras se espera la llegada de otra persona.

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