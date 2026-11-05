La deuda de Interlagos para Sergio ‘Checo’ Pérez en el Gran Premio de Brasil: así le ha ido al mexicano en Sudamérica

Pérez ya se prepara para correr una de las pistas más icónicas de la temporada. (Especial)

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Para Sergio “Checo” Pérez, el circuito de Interlagos, en São Paulo, dentro del Gran Premio de Brasil ha significado a lo largo de más de una década una mezcla de actuaciones memorables, resistencia táctica y una persistente barrera: la de subir al podio en la carrera principal de domingo.

El Autódromo José Carlos Pace, mejor conocido en el automovilismo mundial como Interlagos, representa una de las pistas con mayor mística, historia y dramatismo dentro del calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Su trazado técnico en sentido antihorario, los cambios de elevación, la exigencia física para el cuello de los pilotos y, sobre todo, un microclima paulista impredecible capaz de desatar diluvios repentinos, convierten a la cita brasileña en un auténtico desafío.

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Desde su incursión en la máxima categoría del deporte motor en 2011, el piloto tapatío ha encarado el Gran Premio de Brasil defendiendo los colores de distintas escuderías: Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull Racing. En cada una de esas etapas, Pérez ha demostrado capacidad para gestionar neumáticos y encontrar ritmo en condiciones adversas; no obstante, el trofeo dominical entre los tres primeros clasificados se ha mantenido esquivo de manera casi obstinada.

Esta mítica pista fue la casa del histórico Ayrton Senna durante años. (AP Photo/Andre Penner)

El cuarto puesto como techo: las tres ocasiones a las puertas del podio

A lo largo de su trayectoria deportiva en territorio sudamericano, el resultado más alto conseguido por Checo Pérez en la carrera estelar ha sido el cuarto lugar, posición que ha rozado en tres temporadas clave y con dos estructuras automovilísticas distintas:

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2016 con Force India: Bajo un auténtico diluvio y tras múltiples banderas rojas e interrupciones provocadas por accidentes, el tapatío protagonizó una de sus exhibiciones más completas sobre pavimento mojado. Manteniendo el control en una pista extremadamente resbaladiza y aplicando una estrategia certera de conservación, Pérez rodó en puestos de podio durante gran parte de la competencia. Sin embargo, en las vueltas finales y con una visibilidad mínima, el ritmo arrollador de Max Verstappen lo relegó al cuarto escalón, quedándose a instantes de culminar una hazaña con un monoplaza de media tabla.

2021 con Red Bull Racing: En su primer certamen integrado al equipo de Milton Keynes, el mexicano disputó un fin de semana crucial para el campeonato de constructores y de pilotos. Tras una intensa batalla en la zona alta de la parrilla frente a los monoplazas de Mercedes, Pérez aseguró la cuarta plaza y sumó además el punto extra por la vuelta rápida de carrera, consolidando una cosecha valiosa para el balance general del equipo.

2023 con Red Bull Racing: Protagonizó uno de los desenlaces más vibrantes de la historia moderna del trazado paulista. Durante los giros finales, Checo se enfrascó en un duelo milimétrico rueda a rueda frente al bicampeón del mundo Fernando Alonso. Tras intercambiar trayectorias y maniobras defensivas al límite en las curvas de la “S de Senna” y la subida de la recta principal, la bandera a cuadros sentenció un final de fotografía: el Aston Martin del piloto español cruzó la meta apenas 53 milésimas de segundo por delante del monoplaza del mexicano, dejándolo una vez más con la cuarta posición por el margen más cerrado de su trayectoria.

El mexicano se ha quedado muy cerca de meterse al podio brasileño. (EFE/Sebastiao Moreira)

Una pista complicada para todo el paddock

Más allá de esas tres batallas en los puestos punteros, la relación de Sergio Pérez con el trazado brasileño también ha estado marcada por altibajos mecánicos, incidentes de pista y cambios regulatorios. En sus primeros años dentro del Gran Circo, sumó puntos valiosos con Sauber y McLaren en carreras caracterizadas por el desgaste prematuro de los compuestos y la degradación térmica.

Con la instauración del formato de carrera Sprint en Brasil —uno de los circuitos que mayor adopción le dio a esta modalidad clasificatoria de sábado—, el tapatío logró experimentar la sensación de finalizar en el top 3 de una sesión oficial en Interlagos al obtener un tercer lugar en la prueba corta de 2022.

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Sin embargo, en la contabilidad estadística tradicional de la Fórmula 1, únicamente los podios cosechados durante el Gran Premio de domingo ingresan a los libros de récords oficiales, manteniendo vigente la tarea pendiente en la carrera de fondo.

Durante su estadía con Red Bull estuvo muy cerca de meterse a la tercera posición en varias ocasiones. (REUTERS/Carla Carniel)

Los contrastes en Brasil también han dejado jornadas complicadas para el piloto mexicano, con abandonos derivados de contactos en curvas estrechas, penalizaciones por maniobras al límite o elecciones estratégicas que se vieron comprometidas por la aparición repentina de autos de seguridad. Interlagos nunca concede margen de error, y la variabilidad de su asfalto suele castigar cualquier titubeo en los reglajes de altura y carga aerodinámica.

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A pesar de las vicisitudes acumuladas a lo largo de los años, el Gran Premio de Brasil se mantiene como una de las pistas favoritas de la afición latinoamericana, donde el respaldo hacia Checo Pérez suele ser equiparable al que recibe en territorio mexicano. Con cada nueva edición, el reto de quebrar la barrera del cuarto lugar y subir finalmente a los escalones de honor de Interlagos continúa siendo uno de los capítulos más esperados en el legado de Pérez dentro de la Fórmula 1.