México

Euro hoy en México: cotización de cierre del 5 de noviembre

La moneda europea experimentó un retroceso en comparación con la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 21,05 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,19% en comparación con el precio de cierre anterior de 21,09 pesos; según reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance de 1,27, mientras que en el contexto interanual presenta una variación positiva del 0,27%.

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El euro ha mostrado una tendencia negativa frente al peso mexicano en los últimos días, con una caída sostenida que se ha mantenido durante un día. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 14,94%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 6,55%, lo que indica un período de inestabilidad en el mercado.

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