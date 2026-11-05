México

Fiscalía de Texas acusa de cinco cargos federales a un mexicano señalado de explotar a una menor

Los cargos son por el transporte de la menor y a la producción, posesión y transporte de material de abuso sexual infantil

Un hombre con uniforme naranja de espaldas sentado en un catre dentro de una celda de hormigón vista a través de rejas metálicas.
Fiscalía de Texas acusa de cinco cargos federales a un mexicano señalado de explotar a una menor (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un gran jurado federal en El Paso presentó una acusación formal contra un inmigrante mexicano por intentar transportar a una menor de 14 años desde Colorado hacia México con el fin de producir material de abuso sexual infantil. El anuncio lo realizó el fiscal federal Justin R. Simmons, de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas.

El acusado, identificado como Clemente Fernando Vázquez Serna, de 34 años, enfrenta cinco cargos federales vinculados al transporte de la menor y a la producción, posesión y transporte de material de abuso sexual infantil. La acusación fue presentada el miércoles ante un gran jurado en El Paso.

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Cargos presentados contra el acusado

Vázquez Serna está acusado de transporte de un menor, producción de imágenes de menores participando en actos sexuales explícitos, transporte de dichas imágenes, intento de transporte de las mismas y posesión de imágenes que involucran la explotación sexual de un menor.

El caso fue detectado el 11 de octubre, cuando un autobús de la empresa Transborde, procedente de Colorado, fue seleccionado para una inspección de salida en el Puente de las Américas. A bordo viajaban Vázquez Serna y una menor de 14 años, quienes presentaron actas de nacimiento mexicanas ante los agentes.

Tras esa revisión inicial, ambos pasajeros fueron escoltados fuera del vehículo para someterse a una inspección más exhaustiva. Fue en ese procedimiento donde se determinó que el hombre mantenía una relación sentimental con la adolescente y que pretendía llevarla a vivir con él a México, según documentos judiciales citados por la Fiscalía.

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Hallazgos en los teléfonos celulares

Los documentos judiciales alegan que una inspección de los teléfonos celulares de Vázquez Serna y de la menor reveló múltiples archivos de material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) en los que aparecía la joven de 14 años. Ese hallazgo derivó en su arresto inmediato.

Carpeta beige con la inscripción Case File, teléfono celular en bolsa de evidencia, mazo de madera y placa dorada sobre un escritorio.
Fiscalía de Texas acusa de cinco cargos federales a un mexicano señalado de explotar a una menor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el arresto, la jueza magistrada estadounidense Anne Berton ordenó la detención de Vázquez Serna el 16 de octubre. La resolución judicial se produjo cinco días después de la intercepción en el puente fronterizo.

El proceso judicial en marcha

El caso quedó bajo la responsabilidad del fiscal adjunto de Estados Unidos Scott Wisniewski. Será un juez de un tribunal federal de distrito quien determine la eventual sentencia, tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales previstos en el proceso.

La Fiscalía recordó que una acusación formal constituye únicamente una alegación y que, conforme al sistema judicial estadounidense, todo acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.

Agencias involucradas en la investigación

El caso es investigado de manera conjunta por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

La Fiscalía del Distrito Oeste de Texas enmarcó el proceso dentro de la Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa a nivel nacional del Departamento de Justicia. Según la información difundida, esta iniciativa moviliza recursos federales para enfrentar la inmigración ilegal, buscar la eliminación de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, y proteger a las comunidades de delitos violentos.

Las manos esposadas de un hombre apoyadas sobre los barrotes metálicos de una prisión.
Un hombre detenido apoya sus manos esposadas sobre los barrotes de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado oficial no detalla antecedentes adicionales del acusado ni información sobre el estado actual de la menor involucrada en el caso. Tampoco se especifica si Vázquez Serna cuenta con representación legal al momento de la publicación de este anuncio.

Las penas que podría enfrentar en Estados Unidos

Los cargos contra Vázquez Serna están contemplados en el Código de Estados Unidos y conllevan penas mínimas obligatorias. Según el Código de Estados Unidos, Título 18, Sección 2251, la producción de material de abuso sexual infantil se castiga con una pena de entre 15 y 30 años de prisión.

El cargo de transporte de un menor con intención de que participe en actividad sexual delictiva, previsto en el Código de Estados Unidos, Título 18, Sección 2423, contempla una pena mínima de 10 años de prisión que puede extenderse hasta cadena perpetua.

La posesión y el transporte de material de abuso sexual infantil, bajo la Sección 2252 del mismo título, prevén penas de entre 5 y 20 años de prisión. La sentencia final por el conjunto de los cinco cargos quedará sujeta a las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y al criterio del juez federal a cargo del caso.

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