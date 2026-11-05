Ozzfest llega por primera vez a México entre quejas de los fans: fecha, sede y cuándo salen los boletos la venta

Ozzfest se consolidó como una plataforma central para el género del heavy metal a nivel internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ozzfest es un festival de música dedicado principalmente al hard rock y al heavy metal, creado en 1996 por Ozzy Osbourne y Sharon Osbourne. Nació después de que Ozzy fuera rechazado para participar en Lollapalooza, uno de los encuentros musicales más importantes de Estados Unidos en aquella época.

Ozzfest es un festival de música dedicado al hard rock y al heavy metal fundado en 1996 por Ozzy Osbourne y Sharon Osbourne. (Reproduction/Ross Halfin/Live Nation)

Como respuesta, la pareja decidió crear su propio festival, que rápidamente se convirtió en una plataforma central para el género.

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Durante sus distintas ediciones, Ozzfest reunió a artistas consagrados y a grupos emergentes. En sus escenarios participaron bandas como Black Sabbath, Marilyn Manson, Rob Zombie, Slipknot, System Of a Down, Linkin Park y My Chemical Romance, entre muchas otras.

Su formato combinaba conciertos de grandes figuras con oportunidades para músicos que buscaban llegar a audiencias masivas.

Y hoy, después de mucho esperar, los fans mexicanos de este género musical por fin podrán disfrutar de este famoso festival. Aquí te contamos todo los detalles.

El festival Ozzfest llega por primera vez a México en 2027. (OCESA)

Dónde, cuándo y cómo conseguir los boletos para este esperado festival

Como mencionamos el Ozzfest se realizará por primera vez en México y de acuerdo con el anuncio oficial este se llevará a cabo el 18 de septiembre de 2027, en el Estadio GNP Seguros.

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De acuerdo con OCESA, existirá una PREVENTA ESPECIAL EARLY BATS, la cual Iniciará este viernes 6 de noviembre a las 10:00 AM.

La preventa será por Ticketmaster y según el anuncio, la preventa ofrecerá acceso a los precios especiales de los boletos del festival aunque esto será por tiempo limitado.

El festival Ozzfest llega por primera vez a México en 2027. (ocesa)

El sueño de muchos por fin se hace realidad aunque hay quejas por la falta de LineUp

Para los fans de Ozzy y de este tipo de música su llegada a México representa un sueño hecho realidad.

Antes de desaparecer el festival tuvo varias giras por Estados Unidos y también llegó a otros países. Con el tiempo, se convirtió en una referencia cultural para los seguidores del metal, por su capacidad de reunir estilos diversos: desde el heavy metal clásico y el nu metal hasta el metal alternativo, el punk y el rock industrial.

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Tras varias pausas, Ozzfest anunció su regreso en 2027 con fechas en Reino Unido, Estados Unidos y, por primera vez, México.

La última edición de este festival se celebró en 2018 en Inglewood, California, bajo un formato de un día. Su fundador encabezó aquella jornada, que también reunió a Marilyn Manson, Rob Zombie y Body Count.

Tras ese antecedente, la marca impulsada globalmente por Live Nation volverá con una gira de tres fechas.

El recorrido comenzará el 10 de julio de 2027 en el Milton Keynes Bowl, en Reino Unido; continuará el 11 de septiembre en San Bernardino, California, una ciudad que recibió varias ediciones durante el período de mayor actividad del evento, y tendrá una parada en la capital mexicana.

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Durante la etapa inicial, los asistentes podrán adquirir accesos con precios preferenciales por tiempo limitado.

Sin embargo, los organizadores aún no informaron los costos ni las secciones disponibles en el recinto capitalino y el anunció de la prevente se realiza a pena un día antes de que salgan a la venta los boletos lo que ha generado molestia entre los posibles asistentes.

Tampoco difundieron las bandas que integrarán el cartel, lo cual ha generado comentarios negativos en redes sociales.

“Me emperra que vendan boletos sin lineup”, “Anuncien a las bandas primero”, “Nos vamos levantando y me dices que mañana es la venta perate we Perate tantito”, “¿Cómo que mañana la venta? Por lo menos aguanten al aguinaldo", “Vayanse alv con eso de la venta de un dia para otro”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de OCESA.

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Sin embargo, también ha habido quienes se muestra emocionados con esta noticia: “Dios Ozzy me a escuchado”, “Y esta rosa?”, revelan que hay quienes reciben con agrado y emoción la noticia.