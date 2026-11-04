Movimiento Ciudadano ‘arropa’ a Grecia Quiroz: partido denuncia ante el INE al gobernador de Michoacán por violencia política de género

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, descarta ofrecer un respaldo abierto al coordinador de la Cuarta Transformación para respetar la norma electoral. (Youtube | Gobierno de Michoacán (imagen intervenida con Gemini IA para mejorar calidad))

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El partido Movimiento Ciudadano informó que denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a Alfredo Ramírez Bedolla, goberador de Michoacán, por presuntamente cometer violencia política en razón de género contra Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan y dirigente del Movimiento del Sombrero.

En su cuenta de X, el partido detacó que “las mujeres del Movimiento” respaldaron a la alcaldesa ante lo calificaron como un intento de usar la vida privada para deslegitimar a una mujer.

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“Denunciamos ante el INE al Gobernador de Michoacán por ejercer violencia política de género en contra de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz. Las mujeres de Movimiento Ciudadano no vamos a permitir el uso de la vida privada para intentar deslegitimar a ninguna mujer”, se lee en la red social.

En la misma publicación, Movimiento Ciudadano exhibió el documento de la denuncia contra Ramírez Bedolla, presentado por Grecia Quiroz y dirigido a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, de la Secretaría Ejecutiva del INE.

En el documento, aparecen como suscritas 15 diputadas emecistas, entre ellas Patricia Mercado, Patricia Flores, Martha Angélica Tagle, Jessica Ortega y Julieta Macías, quienes como ciudadanas mexicanas expusieron que respaldan la denuncia por la infracción a diversas disposiciones electorales por la comisión de violencia política con elementos de género contra Quiroz.

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En el mismo, solicitaron el inicio del Procedimiento Especial Sancionador en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, derivada de las declaraciones del gobernador de Michoacán “y cualquier otra persona que resulte responsables”, po las declaraciones sobre la vida privada de la alcaldesa, presuntamente con el objetivo de desprestigiar y afectar su participación politica, en un contexto de ataques sistemáticos en su contra.

Mantiene disputa con Gerardo Fernández Noroña

Grecia Quiroz mantiene una disputa pública y legal con Gerardo Fernández Noroña por declaraciones que la alcaldesa de Uruapan considera violencia política de género.

El conflicto inicia después del asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan y esposo de Quiroz, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. Tras ser designada presidenta municipal sustituta, la alcaldesa ha cuestionado la estrategia de seguridad y exige esclarecer el homicidio.

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En ese periodo, Noroña la criticó desde la tribuna del Senado, redes sociales y transmisiones en línea.

El senador la llamó “irresponsable” y “fascista”, además de acusarla de buscar aprovechar el caso de Manzo para impulsar una candidatura a la gubernatura de Michoacán en 2027.

El 6 de julio de 2026, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán determinó por unanimidad que las expresiones constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género. La resolución ordena una disculpa pública y medidas de reparación.

El 14 de agosto, cuatro de las cinco magistraturas ratifican el criterio. Noroña impugna el fallo y sostiene que sus dichos forman parte de una crítica política legítima.

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El 10 de octubre, el Tribunal revirtió su postura. Considera que las expresiones están protegidas por la inviolabilidad parlamentaria y el debate público, por lo que no acredita violencia política de género.

Quiroz acusa que el Tribunal protege al senador y afirma que los hechos no cambiaron, pues Noroña no se retracta ni ofrece una disculpa. La alcaldesa anuncia que impugnará la resolución ante instancias internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.