México

Movimiento Ciudadano ‘arropa’ a Grecia Quiroz: partido denuncia ante el INE al gobernador de Michoacán por violencia política de género

La alcaldesa de Uruapan acusó a Ramírez Bedolla de hablar sobre su vida privada con el objetivo de desprestigiar su participación politica

Alfredo Ramírez Bedolla habla frente a dos micrófonos con traje oscuro y corbata roja con lunares frente a un fondo guinda
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, descarta ofrecer un respaldo abierto al coordinador de la Cuarta Transformación para respetar la norma electoral. (Youtube | Gobierno de Michoacán (imagen intervenida con Gemini IA para mejorar calidad))
Guardar

El partido Movimiento Ciudadano informó que denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a Alfredo Ramírez Bedolla, goberador de Michoacán, por presuntamente cometer violencia política en razón de género contra Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan y dirigente del Movimiento del Sombrero.

En su cuenta de X, el partido detacó que “las mujeres del Movimiento” respaldaron a la alcaldesa ante lo calificaron como un intento de usar la vida privada para deslegitimar a una mujer.

PUBLICIDAD

“Denunciamos ante el INE al Gobernador de Michoacán por ejercer violencia política de género en contra de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz. Las mujeres de Movimiento Ciudadano no vamos a permitir el uso de la vida privada para intentar deslegitimar a ninguna mujer”, se lee en la red social.

En la misma publicación, Movimiento Ciudadano exhibió el documento de la denuncia contra Ramírez Bedolla, presentado por Grecia Quiroz y dirigido a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, de la Secretaría Ejecutiva del INE.

En el documento, aparecen como suscritas 15 diputadas emecistas, entre ellas Patricia Mercado, Patricia Flores, Martha Angélica Tagle, Jessica Ortega y Julieta Macías, quienes como ciudadanas mexicanas expusieron que respaldan la denuncia por la infracción a diversas disposiciones electorales por la comisión de violencia política con elementos de género contra Quiroz.

PUBLICIDAD

En el mismo, solicitaron el inicio del Procedimiento Especial Sancionador en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, derivada de las declaraciones del gobernador de Michoacán “y cualquier otra persona que resulte responsables”, po las declaraciones sobre la vida privada de la alcaldesa, presuntamente con el objetivo de desprestigiar y afectar su participación politica, en un contexto de ataques sistemáticos en su contra.

Mantiene disputa con Gerardo Fernández Noroña

Grecia Quiroz mantiene una disputa pública y legal con Gerardo Fernández Noroña por declaraciones que la alcaldesa de Uruapan considera violencia política de género.

El conflicto inicia después del asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan y esposo de Quiroz, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. Tras ser designada presidenta municipal sustituta, la alcaldesa ha cuestionado la estrategia de seguridad y exige esclarecer el homicidio.

En ese periodo, Noroña la criticó desde la tribuna del Senado, redes sociales y transmisiones en línea.

El senador la llamó “irresponsable” y “fascista”, además de acusarla de buscar aprovechar el caso de Manzo para impulsar una candidatura a la gubernatura de Michoacán en 2027.

El 6 de julio de 2026, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán determinó por unanimidad que las expresiones constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género. La resolución ordena una disculpa pública y medidas de reparación.

El 14 de agosto, cuatro de las cinco magistraturas ratifican el criterio. Noroña impugna el fallo y sostiene que sus dichos forman parte de una crítica política legítima.

El 10 de octubre, el Tribunal revirtió su postura. Considera que las expresiones están protegidas por la inviolabilidad parlamentaria y el debate público, por lo que no acredita violencia política de género.

Quiroz acusa que el Tribunal protege al senador y afirma que los hechos no cambiaron, pues Noroña no se retracta ni ofrece una disculpa. La alcaldesa anuncia que impugnará la resolución ante instancias internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Temas Relacionados

Movimiento CiudadanoGrecia QuirozAlfredo Ramírez BedollaMichoacánUruapanmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los Tigres del Norte aplauden triunfo de Bobby Pulido y Gina Hinojosa en Texas: “La voz de nuestra comunidad”

La agrupación también se mostró contenta por James Talarico

Los Tigres del Norte aplauden triunfo de Bobby Pulido y Gina Hinojosa en Texas: “La voz de nuestra comunidad”

Salario mínimo en la frontera norte: a cuánto subirá el pago diario y cómo quedaría tu sueldo al mes en 2027

El aumento al salario mínimo, que entraría en vigor el 1 de enero de 2027, se decidirá entre el 6% que plantea Coparmex y el 12% que impulsa la CTM en las negociaciones tripartitas en curso

Salario mínimo en la frontera norte: a cuánto subirá el pago diario y cómo quedaría tu sueldo al mes en 2027

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de noviembre? Continúa el apoyo de RTP para tramo de la Línea B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de noviembre? Continúa el apoyo de RTP para tramo de la Línea B

Marina incauta armas, drogas y vehículos en dos operativos en Sinaloa: afectación económica al narco es de 6.1 mdp

Por medio de un comunicado, el Gabinete de Seguridad de México informó que los operativos se llevaron a cabo en Caminaguato y El Tepuche, en Sinaloa

Marina incauta armas, drogas y vehículos en dos operativos en Sinaloa: afectación económica al narco es de 6.1 mdp

Cargos no reconocidos en tu tarjeta del Banco del Bienestar: cómo reclamar y proteger tu pensión de fraudes

Los fraudes contra beneficiarios de la Pensión del Bienestar aumentan en cada periodo de pago, y existen medidas oficiales para detectarlos, reclamar y proteger los recursos

Cargos no reconocidos en tu tarjeta del Banco del Bienestar: cómo reclamar y proteger tu pensión de fraudes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina incauta armas, drogas y vehículos en dos operativos en Sinaloa: afectación económica al narco es de 6.1 mdp

Marina incauta armas, drogas y vehículos en dos operativos en Sinaloa: afectación económica al narco es de 6.1 mdp

Muere “El Pariente” tras enfrentamiento con agentes estatales en Ensenada: dos policías resultaron heridos

30% de homicidios de México se concentran en 50 municipios: Sheinbaum

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de noviembre: detienen a exreo con droga en CDMX: cae en reo con droga

Descubren toma clandestina de Pemex en Ecatepec: almacenaban combustible en una nave industrial

ENTRETENIMIENTO

Livia Brito explica su estado de salud que la llevó a una cama de hospital: “Se me unieron las dos cosas”

Livia Brito explica su estado de salud que la llevó a una cama de hospital: “Se me unieron las dos cosas”

Los Tigres del Norte aplauden triunfo de Bobby Pulido y Gina Hinojosa en Texas: “La voz de nuestra comunidad”

Calvin Harrys y Christian Nodal llegarán este 14 y 15 de noviembre al Festival Internacional del Globo de León

El Potter Bazar regresa con experiencia navideña del mundo mágico y entrada gratuita en CDMX: dónde y cuándo será

Cuál es el grado de estudios de Bobby Pulido, el cantante que ganó las elecciones intermedias en Texas

DEPORTES

Terence Crawford manda inédita pista sobre un posible regreso tras alabar a Canelo Álvarez: “Quizá una más”

Terence Crawford manda inédita pista sobre un posible regreso tras alabar a Canelo Álvarez: “Quizá una más”

‘Checo’ Pérez anuncia subasta de piezas históricas de su GP 300 en la Fórmula 1: cómo participar y cuánto cuestan los artículos

Fernanda García le da la tercera medalla a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Aficionado del América se tatúa la chilena de Miguel Borja y el futbolista le cumple un inesperado sueño

“Una pérdida para el periodismo nacional”: Sheinbaum lamenta fallecimiento de Carlos Albert, deportista y periodista mexicano