Liga MX salva al América por el caso Ícaro Da Conceição: niega violación al reglamento

Liga MX salva al América por el caso Ícaro Da Conceição: niegan violación al reglamento (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

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Terminó la controversia, la noche de este lunes 2 de noviembre la Liga BBVA MX descartó cualquier infracción reglamentaria en el caso del futbolista Ícaro Da Conceição, del Club América, quien utilizó los dorsales 27 y 217 durante el Torneo Apertura 2026.

Por medio de un comunicado, la Liga MX explicó que el cambio de numeración siguió en todo momento los procedimientos establecidos en su reglamento, por lo que las Águilas no estuvieron en riesgo de perder puntos de la tabla general o de ser sancionados, como según apuntaban diversas versiones respecto al caso.

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Da Conceição inició el Apertura 2026 registrado con el dorsal 27. El equipo de Guillermo Almada solicitó posteriormente su traslado a la categoría Sub-21, trámite que se formalizó el 10 de septiembre dentro del periodo reglamentario de registros, de acuerdo con el Artículo 24.3 del Apéndice I del Reglamento de Competencia Sub-21.

“Ante las versiones que señalan una posible violación al reglamento por la utilización de los números 27 y 217 por parte del jugador Ícaro Da Conceição, del Club América, la LIGA BBVA MX aclara que no existe una violación al Reglamento de Competencia, toda vez que el cambio de numeración se realizó conforme a las disposiciones reglamentarias aplicables”, se lee en el comunicado.

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América no violó el reglamento por el caso de Ícaro Da Conceição y su numeración

América no violó el reglamento por el caso de Ícaro Da Conceição (REUTERS/Luis Cortes)

Al cambiar de categoría, la reglamentación obligó a adecuar su número de dorsal, ya que la Sub-21 reserva los dorsales del 181 al 230 para sus jugadores. Por esa razón, se le asignó el 217. El organismo sustentó dicha modificación en el Artículo 53 del Reglamento Sub-21 y el Artículo 60 del Reglamento de Liga MX, que autorizan el cambio de dorsal cuando existe una razón debidamente justificada.

La Liga también precisó que, a solicitud del Club América, se le otorgó al jugador el denominado Carnet Único dentro del plazo reglamentario. Ese documento habilita a Da Conceição para actuar en ambas competencias, tanto en Sub-21 como en Liga MX, de forma simultánea y sin restricciones.

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“A solicitud del Club América, se le asignó el Carnet Único dentro del plazo reglamentario establecido, lo que permite al jugador participar tanto en Sub21 como en LIGA MX, conforme a las disposiciones aplicables”, finalizó el comunicado.

Un comunicado oficial de la Liga MX descarta una infracción reglamentaria por el número de camiseta del futbolista Ícaro Da Conceição con el Club América. (X/ @LigaBBVAMX)

¿Cómo surgió la polémica del caso Ícaro Da Conceição en el América vs Toluca?

La polémica por el registro de Ícaro Da Conceição en dos categorías distintas del Apertura 2026 mantuvo al América bajo escrutinio, aunque la mayor amenaza no vino de los 10 jugadores No Formados en México que usó el club a lo largo del torneo, sino del cambio de dorsal del brasileño: jugó con el número 27 en Primera División y con el 217 en la Sub-21, una diferencia que acusaron algunos analistas y aficionados a que podría derivar en multa o pérdida de puntos.

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La controversia estalló tras el empate 2-2 en el Estadio Banorte entre América y Toluca. Antonio Turco Mohamed, entrenador del Toluca, cuestionó que las Águilas hubieran utilizado a 10 extranjeros durante el certamen:

“Polémico es que el América ha tenido 10 extranjeros en el torneo, eso es polémico”. La regla establece un máximo de nueve jugadores NFM registrados al mismo tiempo en Primera División, condición distinta del número total de futbolistas que han tenido minutos en el torneo.

El registro de Ícaro y el límite de jugadores no formados en México

Ícaro da Conceição comenzó el torneo en el primer equipo, disputó seis partidos y anotó un gol ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Ícaro da Conceição comenzó el torneo en el primer equipo, disputó seis partidos y anotó un gol. La llegada de Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo llevó al club a reorganizar sus plazas para jugadores NFM, por lo que dio de baja al brasileño de Primera División y lo registró en la Sub-21.

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La salida de Sebastián Cáceres también modificó la distribución de lugares en la plantilla. Con ese ajuste, América acumuló 10 extranjeros distintos con minutos a lo largo del torneo, pero no los tuvo a todos inscritos al mismo tiempo en el primer equipo, distinción que resulta determinante para evaluar si hubo una irregularidad.

El artículo 8 del Apéndice I del Reglamento de Competencia permite que los clubes registren hasta dos jugadores NFM en la Sub-21 con Carnet Único. Bajo esa disposición, un futbolista puede participar entre categorías sin que el ajuste administrativo implique por sí mismo una infracción al tope de registros. Los registros disponibles colocan a América con ocho jugadores NFM en la plantilla principal e Ícaro inscrito en Fuerzas Básicas.

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