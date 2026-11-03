Doña Alegría se suma a La Mansión VIP 2: la madre de Poncho de Nigris entra al reality de HotSpanish

Leticia Guajardo, madre del conductor Poncho de Nigris y conocida en redes sociales como Doña Alegría, suma su faceta digital al elenco de La Mansión VIP 2. (Especial )

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La creadora de contenido Leticia Guajardo, conocida como Doña Alegría, ingresa como la séptima habitante de La Mansión VIP 2 para disputar el premio en efectivo del reality durante su estreno este 8 de noviembre.

El proyecto encabezado por Roberto González, productor conocido como HotSpanish, entregará un premio final de 2 millones de pesos en efectivo al ganador tras 30 días de encierro continuo transmitido de forma ininterrumpida por YouTube.

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La producción oficializó la incorporación mediante un video promocional que mostró a una persona enmascarada frente a un pastel. Minutos después, su nieto Aldo de Nigris respaldó el ingreso al difundir el material en Instagram con un mensaje de apoyo directo hacia su abuela.

Aldo de Nigris, nieto de Doña Alegría, respaldó el ingreso su abuela al reality de HotSpanish. (IG: aldotdenigris)

Doña Alegría consolida su presencia digital entre la repostería y la controversia

Guajardo construyó una audiencia masiva en plataformas digitales a sus 74 años, compartiendo transmisiones en vivo que acumulan millones de reproducciones mediante un estilo frontal caracterizado por abordar temas de su entorno familiar.

La influencer diversificó sus actividades comerciales mediante la apertura de Doña Alegría Pastelería en Monterrey. El negocio gastronómico centró la atención mediática en Nuevo León tras convocar a cientos de clientes durante sus primeras semanas de venta continua.

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El arribo de Doña Alegría a la competencia digital ocurre después de quedar marginada de producciones televisivas tradicionales. Su posible fichaje para programas de encierro nacional como La Casa de los Famosos México se canceló luego de que su hijo Poncho de Nigris revelara públicamente que la producción ofrecía una remuneración semanal de 100 mil pesos.

Aquellas declaraciones públicas rompieron los acuerdos de confidencialidad exigidos por la producción ejecutiva de TelevisaUnivision. La productora Rosa María Noguerón confirmó que la divulgación anticipada de cifras económicas impidió formalizar el contrato de la regiomontana.

Las polémicas recientes también vincularon a Guajardo con posibles espectáculos deportivos en Monterrey. Surgieron propuestas públicas para subirla a un cuadrilátero frente a Crista Montes, madre de Gala Montes, como parte de la cartelera del evento de exhibición Ring Royale 2.

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La propia matriarca descartó participar en combates físicos argumentando la desventaja por su edad avanzada. Su nieto Aldo de Nigris manifestó desacuerdo público ante cualquier intento de involucrarla en peleas sobre el ring, priorizando su bienestar físico frente a las especulaciones de las redes.

La divulgación de un sueldo de $100 mil pesos canceló el contrato de Leticia Guajardo con TelevisaUnivision. (Más Allá del Fierro / YouTube)

Seis creadores de contenido integran el elenco confirmado previo al estreno

El ingreso de Guajardo completa siete de los 16 lugares contemplados por la producción para la segunda temporada del programa. La lista de confirmados comenzó el 21 de octubre con el destape de la modelo regiomontana Karely Ruiz, quien debuta en formatos de encierro 24/7.

La empresaria de cosméticos radicada en Estados Unidos Itatí López se sumó como la segunda habitante tras una campaña en TikTok. El cantante sonorense de corridos tumbados Tony Aguirre ocupó la tercera plaza del certamen días antes de la revelación de los siguientes participantes.

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El elenco sumó al influencer brasileño João Ferreira, al generador de contenido regiomontano Edwin Mendoza y a la figura de internet Paola Suárez, integrante del colectivo Las Perdidas. La producción mantiene en reserva los nueve nombres restantes que ingresarán a la residencia.

Karely Ruiz, Itatí López y Tony Aguirre habitantes confirmados para La Mansión VIP 2. (Especial )

HotSpanish defiende la selección internacional de participantes frente a las críticas

La presentación de creadores radicados fuera de México detonó cuestionamientos entre sectores del público digital que reclamaban nombres con mayor reconocimiento dentro de la televisión tradicional. El productor Roberto González difundió un posicionamiento en video para respaldar su estrategia de selección de talentos.

González afirmó que el alcance del contenido digital supera las fronteras geográficas tradicionales: “El mundo del internet es muy grande. No porque no conozcas a una persona quiere decir que no tengan un gran fandom. Ustedes confíen en mí, hice mi trabajo”.

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El creador michoacano precisó que perfiles como Itatí López movilizan audiencias hispanas dentro de Estados Unidos, mientras la presencia de Ferreira busca atraer espectadores desde Sudamérica hacia el canal de transmisión para superar las marcas de audiencia alcanzadas en la edición previa.

La primera temporada concluyó con la coronación de la empresaria sinaloense Sol León, cuya transmisión final concentró picos de cuatro millones de visualizaciones simultáneas al momento de entregar el maletín con los fondos en efectivo.

Roberto González defiende la selección de participantes internacionales para atraer público en Estados Unidos y Sudamérica. (Hotspanishtv/Instagram)

Las votaciones económicas definirán la permanencia de los habitantes en YouTube

El sistema de competencia establece retos diarios para definir el acceso a suministros de alimentos, habitaciones preferenciales y beneficios de salvación semanal antes de someter a los participantes al escrutinio del público.

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La segunda semana del programa de telerrealidad estuvo marcada por versiones no oficiales de una posible demanda de Endemol contra el youtuber por plagio. (La Mansión VIP: Instagram)

Las galas de expulsión dependerán exclusivamente del respaldo monetario recibido a través de la herramienta Super Chat en transmisiones en vivo.

Los usuarios enviarán aportaciones directas para determinar qué participante continúa dentro de la residencia cada semana.

Las puertas de la residencia abrirán el domingo 8 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, momento en que comenzará la emisión continua de 24 horas a través de las plataformas oficiales del proyecto.