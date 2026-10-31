FBI estaría investigando a Cuauhtémoc Blanco desde finales de 2024, revela el periodista José Luis Montenegro

El exgobernador de Morelos estaría bajo la mira de las autoridades estadounidenses. Crédito: X/@cuauhtemocb10

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El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos estaría investigando a Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos y actual diputado federal de Morena, junto con José Manuel Sanz, exjefe de la Oficina de la Gubernatura de Morelos, desde finales de 2024 y principios de 2025, según reveló el periodista José Luis Montenegro en su podcast Narcomundo.

El señalamiento surgió luego de que trascendiera la detención de Natalia Rezende Moreira, esposa del exgobernador, en un aeropuerto de Nueva York, donde las autoridades estadounidenses le habrían retirado la visa tras encontrarle una fuerte suma de efectivo sin declarar.

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José Manuel Sanz Rivera, exjefe de la oficina de gobierno del estado de Morelos (Foto: especial)

Montenegro vinculó la investigación con las irregularidades financieras ya documentadas en la gestión de Blanco al frente de Morelos y con el temor de su entorno a ser señalados, entre otros delitos, por delincuencia organizada, aunque no detalló cargos formales ni una imputación confirmada por autoridades estadounidenses.

El periodista precisó, tanto en el podcast como en una publicación previa en la red social X, que Cuauhtémoc Blanco no cuenta actualmente con visa estadounidense vigente, por lo que tampoco tendría permitida su entrada formal a Estados Unidos.

Familiares de Blanco habrían revelado un altercado violento tras el viaje de Rezende a Nueva York

Montenegro detalló que Rezende llevaba consigo 50 mil dólares, equivalentes a casi un millón de pesos, cantidad que debía declararse ante las autoridades de Estados Unidos por tratarse de más de 10 mil dólares en efectivo.

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El periodista citó a familiares del propio exgobernador como fuente de la información sobre la crisis de pareja que habría seguido al episodio.

Montenegro explicó que la pareja tuvo un altercado, luego de que Blanco notara la falta de una suma de dinero en efectivo, probablemente la misma que Rezende habría trasladado a Nueva York. Según el relato del periodista, Rezende habría golpeado fuertemente a Blanco durante la discusión, sin que él respondiera con violencia, a diferencia de lo ocurrido en marzo de 2025.

Natalia Rezende Moreira y Cuauhtémoc Blanco aplauden sentados en primera fila durante un evento público. (Natalia Rezende Moreira)

El periodista describió al diputado federal como “un hombre violento, iracundo” y señaló que, de acuerdo con rumores de su entorno, consumiría alcohol y drogas. Montenegro recordó un episodio anterior en el que Blanco se refugió en un departamento ubicado en Río Churubusco, Ciudad de México, tras huir de su domicilio.

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Rezende habría llegado al lugar con bates de béisbol y destruido objetos dentro del inmueble, entre ellos un cuadro que la hija de Blanco le había obsequiado y que el exfutbolista atesoraba, de acuerdo con un hilo publicado por Montenegro en X.

El periodista añadió que Rezende habría amenazado a Blanco con “hacer mierda su vida” si él intentaba separarse de ella. El periodista sostuvo que la relación se mantiene pese a los conflictos por una presunta complicidad entre ambos que les impediría alejarse.

Montenegro y Lemus plantearon que Rezende podría convertirse en testigo protegido

El periodista José Luis Montenegro detalló que Rezende habría trasladado dinero a Estados Unidos en ocasiones anteriores bajo la justificación de donaciones a una iglesia, aunque consideró que la verdadera intención sería resguardar recursos ante el temor de la investigación del FBI.

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Según precisó el periodista previamente en X, no sería el primer viaje de Rezende bajo ese mismo modus operandi, pues sus allegados tendrían conocimiento de al menos tres traslados más de efectivo a territorio estadounidense.

Natalia Rezende, esposa de Cuauhtémoc Blanco, habría llevado consigo 50 mil dólares al momento de la detención. Crédito: Redes Sociales

El periodista planteó en su publicación que Rezende estaría “haciendo su ahorrito” del otro lado de la frontera, ante el temor de que tanto las autoridades mexicanas como las estadounidenses investigaran a la pareja, entre otros delitos, por delincuencia organizada.

Además, Montenegro no descartó en el podcast que Rezende se convirtiera en testigo protegido si la investigación del FBI avanzara contra el exgobernador.

Jesús Lemus, periodista que participa junto con Montenegro en Narcomundo, coincidió con el planteamiento y señaló que no dudaría de que, así como Rezende “está negociando su permanencia” al lado de Blanco, también podría haber alguien dispuesto a pagarle para que contara su historia.

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Lemus sostuvo que, de darse esa revelación, los mexicanos saldrían ganando al conocer las “tropelías” cometidas desde el interior de la vida íntima de Blanco. El periodista calificó a Blanco y a otros políticos con trayectoria deportiva como “accidentes en la política mexicana” y sostuvo que, pese a su carrera como futbolista, carecería de la capacidad para ejercer un cargo público con empatía hacia sus gobernados.

Natalia Rezende Moreira, esposa de Cuauhtémoc Blanco. (Natalia Rezende Moreira)

Montenegro coincidió con Lemus y recordó que la llegada de Blanco a la política fue impulsada originalmente por el partido Encuentro Social.

Además, mencionó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó más de 4 mil millones de pesos en irregularidades y gastos sin justificar durante la gestión de Blanco como gobernador de Morelos, entre 2019 y 2024. El periodista atribuyó a ese periodo afectaciones en los sectores de salud y educación, además del incremento de la inseguridad que atraviesa actualmente la entidad.

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Recordó también que la actual gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, presentó denuncias penales y administrativas contra el exmandatario por el desvío de 40 millones de pesos.

Montenegro cerró el tema señalando que, pese a los señalamientos acumulados por irregularidades financieras y ahora por la investigación del FBI, no ha habido consecuencias legales para Blanco.

Blanco negó que su esposa hubiera sido detenida en Estados Unidos

Cuauhtémoc Blanco negó el pasado 27 de octubre que Rezende hubiera sido detenida en Estados Unidos y calificó la versión de “un tema político”. Abordado por la prensa en el patio de San Lázaro, el diputado federal cuestionó la información, que señalaba que la detención se dio por llevar una fuerte suma de dinero en efectivo.

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Blanco respondió con incredulidad a los cuestionamientos de la prensa: “¿Tú crees que una persona, tanto tú como yo, va a llevar treinta, cuarenta, cincuenta mil dólares a Estados Unidos?”. El diputado calificó la información como “una estupidez” y afirmó que tanto él como su familia se encuentran “muy tranquilos”.

Al ser consultado sobre el origen del presunto “golpeteo” en su contra, Blanco dijo no tener idea, aunque apuntó a que los señalamientos podrían provenir de la oposición política.