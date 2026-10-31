México

Resultados del Tris: ganadores y números premiados de hoy 30 de octubre

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Gracias a sus diversas modalidades, con Tris tienes la oportunidad de ganar hasta los 5 millones de pesos (Infobae/Jovani Pérez)
Gracias a sus diversas modalidades, con Tris tienes la oportunidad de ganar hasta los 5 millones de pesos (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

La Lotería Nacional ha hablado: los resultados de los sorteos de Tris han sidorevelados. Estos son los números de la suerte de este viernes 30 de octubre.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida de que no se maltrate.

PUBLICIDAD

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para reclamar tu premio. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PUBLICIDAD

Ganadores del Tris

Tris Clásico

Sorteo: 36867

Resultado: 56280

Tris De las Siete

Sorteo: 36866

Resultado: 58010

Tris Extra

Sorteo: 36865

Resultado: 95560

Tris De las Tres

Sorteo: 36864

Resultado: 55754

Tris Medio Día

Sorteo: 36863

Resultado: 93687

De lunes a domingo, cinco veces al día, se comparten los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Los ganadores de los sorteos de Tris (Cuartoscuro)
Los ganadores de los sorteos de Tris (Cuartoscuro)

Qué estrategias puedes usar para tener más oportunidades de ganar en Tris

Los jugadores de Tris suelen usar varias estrategias para aumentar sus chances, aunque es importante recordar que sigue siendo un juego de azar sin garantías. Entre las estrategias más comunes están:

Jugar los cinco sorteos diarios para aumentar la cantidad de apuestas y así las oportunidades de ganar a largo plazo. Algunos juegan en grupo para cubrir más combinaciones y compartir premios si ganan.

Analizar resultados anteriores para identificar patrones y números que más han salido (números "calientes") o que casi no salen (números "fríos"). Esto puede ayudar a elegir combinaciones con mayores probabilidades según la frecuencia histórica, aunque no asegura ganar.

Usar trucos basados en operaciones con los números de sorteos previos, como sumar o restar los últimos dígitos de los números ganadores recientes para generar combinaciones nuevas.

Aprovechar las modalidades combinadas (combos) que permiten jugar con los mismos números en diferentes posiciones o combinaciones para aumentar las oportunidades en un solo boleto.

Además, utilizar aplicaciones, calculadoras y herramientas estadísticas para analizar datos históricos y facilitar la selección de números, partiendo de análisis de frecuencia, pares/impares y sistemas de reducción para cubrir más combinaciones a menor costo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoTris resultados hoy México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Mazatlán este 31 de octubre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Mazatlán este 31 de octubre

Pronóstico del clima en Culiacán Rosales este 31 de octubre: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Culiacán Rosales este 31 de octubre: temperatura, lluvias y viento

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Santiago Ixcuintla

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Santiago Ixcuintla

Pronóstico del clima en Bahía de Banderas este 31 de octubre: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Bahía de Banderas este 31 de octubre: temperatura, lluvias y viento

Las últimas previsiones para Ecatepec: temperatura, lluvias y viento este 31 de octubre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Las últimas previsiones para Ecatepec: temperatura, lluvias y viento este 31 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de octubre: FGR confirma colaboración con EEUU para captura de Inés Gómez Mont en Miami

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de octubre: FGR confirma colaboración con EEUU para captura de Inés Gómez Mont en Miami

Seis personas ajenas a los enfrentamientos murieron por los narcobloqueos en Matamoros tras caída de “El Titán”

FBI estaría investigando a Cuauhtémoc Blanco desde finales de 2024, revela el periodista José Luis Montenegro

Inés Gómez Mont: por qué huyó de México y la razón de su detención en Estados Unidos

El Guano no se retira: así conserva el poder a los 81 años el hermano de El Chapo Guzmán

ENTRETENIMIENTO

Inés Gómez Mont impacta por asombroso cambio físico en Miami, pero pulsera de miles de dólares delata su fidelidad al lujo

Inés Gómez Mont impacta por asombroso cambio físico en Miami, pero pulsera de miles de dólares delata su fidelidad al lujo

Dónde está Víctor Manuel Álvarez Puga: la detención de su esposa Inés Gómez Mont reaviva su relación y situación

La costosa colección de bolsas de lujo que Inés Gómez Mont lucía en redes: podría superar los 20 millones de pesos

El legado de Chespirito en cifras: 690 capítulos, 20 películas y más de 100 personajes

Quién fue Fernando Castillo Castro, querido cantante de Los Yaguarú durante 30 años que murió de manera repentina

DEPORTES

EN FOTOS | GP de México 2026: famosos y pilotos acaparan las miradas en el primer día de actividades

EN FOTOS | GP de México 2026: famosos y pilotos acaparan las miradas en el primer día de actividades

Cómo le fue a Checo Pérez en la Práctica 2 del Gran Premio de México

Charles Leclerc se lleva el mejor tiempo en la Práctica 1 del Gran Premio de Mexico 2026

Papas en 120 y tortas de casi 300 pesos: cuánto cuesta comer y beber realmente en el GP México este 2026

Lucha Kingdom 2026: CMLL y NJPW revelan nueve combates con campeonatos y estrellas internacionales en Arena México