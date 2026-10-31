México

Muere el bebé de El Komander a meses de su nacimiento: ¿cuántos hijos tiene el cantante?

El cantante de narcocorridos compartió la noticia a través de sus cuentas oficiales, donde solicitó respeto y espacio para afrontar su duelo

El Komander, cantante de narcocorridos, anunció la muerte de su hijo.
El cantante de narcocorridos solicitó respeto y espacio para afrontar su duelo. (Instagram)
Guardar

Alfredo Ríos, conocido artísticamente como El Komander, anunció el fallecimiento de su hijo José Eliseo Ríos Ávila, un bebé de pocos meses de nacido.

La noticia fue confirmada este viernes 30 de octubre de 2026 mediante una esquela difundida en las redes sociales del intérprete de corridos alterados.

PUBLICIDAD

El mensaje, acompañado de una fotografía del cantante sosteniendo al pequeño en brazos, provocó numerosas muestras de solidaridad entre seguidores y representantes de la música regional mexicana.

Hasta el momento, la familia no ha revelado las causas del fallecimiento ni las circunstancias en las que ocurrió.

El Komander despide a su bebé con un emotivo mensaje

La noticia se dio a conocer a través de las historias de Instagram del artista, donde apareció una imagen de José Eliseo acompañada de un moño blanco en señal de luto.

En la publicación, su equipo de trabajo expresó sus condolencias a la familia Ríos Ávila.

“Todo el equipo de trabajo de Alfredo Ríos ‘El Komander’ lamentamos con profunda tristeza y compartimos su dolor por el sensible fallecimiento de José Eliseo Ríos Ávila. Descanse en paz”, señala el comunicado.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la familia no ha revelado las causas del fallecimiento ni las circunstancias en las que ocurrió.
Hasta el momento, la familia no ha revelado las causas del fallecimiento ni las circunstancias en las que ocurrió. (Instagram)

La despedida incluyó un mensaje religioso

“Que la luz divina ilumine el camino de José Eliseo hacia la vida eterna, y que encuentres consuelo en la certeza de que un día nos reuniremos en la presencia del Señor”.

El cantante acompañó la publicación con “Descansa mi amor”, una de las canciones de su repertorio.

La periodista especializada en música regional mexicana Mine, conocida como La China, también confirmó la pérdida y manifestó su solidaridad con el intérprete.

“Con mucho respeto y cariño, enviamos nuestro más sincero pésame a Alfredo Ríos y a su familia por la triste partida de su bebé, José Eliseo”, expresó.

La familia ha mantenido bajo reserva los detalles médicos relacionados con el fallecimiento.

¿Cuántos hijos tiene El Komander y quiénes son?

Antes del nacimiento de José Eliseo, Alfredo Ríos había presentado públicamente a siete hijos: tres mujeres y cuatro hombres, durante una entrevista con la periodista Mine La China.

Los nombres que compartió fueron:

  • Anahí
  • Kenia
  • Alfredo
  • Emiliano
  • Alejandro
  • Vicente
  • Perla
En agosto de 2024, Alfredo Ríos había presentado públicamente a siete hijos.
En agosto de 2024, Alfredo Ríos había presentado públicamente a siete hijos. (YouTube)

La entrevista permitió conocer una parte de la vida familiar del cantante, quien habitualmente mantiene sus asuntos personales alejados de los reflectores.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Vicente interpretó “La Princesa”, canción que su padre lanzó en 2015.

La presentación despertó interés entre seguidores del regional mexicano por la posibilidad de que el joven continuara la trayectoria musical de su familia.

Con el nacimiento de José Eliseo, el intérprete se convirtió en padre de ocho hijos, de los cuales siete le sobreviven, según la información familiar que ha compartido públicamente.

¿Quién es El Komander, cantante de los corridos alterados?

Originario de Culiacán, Sinaloa, Alfredo Ríos es uno de los principales exponentes del llamado Movimiento Alterado, corriente del regional mexicano que alcanzó popularidad por sus corridos sobre el narcotráfico y la violencia.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Soy de Rancho”, “El Katch”, “El Señor de las hummers”, “El Tamarindo”, “Mafia nueva” y “Borracho y escandaloso”.

En la película participa "El Komander"
Fecha de estreno de la nueva película de "El Komander" (Especial)

Su trayectoria lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de los corridos alterados durante la década de 2010.

La muerte de José Eliseo ocurre mientras El Komander mantiene una carrera activa en la música regional mexicana.

Tras el comunicado difundido el 30 de octubre, el cantante no ha ofrecido declaraciones adicionales sobre la pérdida de su hijo y las causas del fallecimiento permanecen sin conocerse públicamente.

Temas Relacionados

El KomanderRegional mexicanoÚltima horamexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Inundaciones en Sonora dejan dos muertos, viviendas dañadas y vehículos arrastrados por la corriente

Las lluvias torrenciales azotaron Guaymas y Empalme este viernes 30 con diversas afectaciones

Inundaciones en Sonora dejan dos muertos, viviendas dañadas y vehículos arrastrados por la corriente

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Monterrey este 31 de octubre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Monterrey este 31 de octubre

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Tijuana

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Tijuana

Clima en Ciudad México: temperatura y probabilidad de lluvia para este sábado 31 de octubre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Clima en Ciudad México: temperatura y probabilidad de lluvia para este sábado 31 de octubre

Resultados del Tris: ganadores y números premiados de hoy 30 de octubre

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Resultados del Tris: ganadores y números premiados de hoy 30 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exigen justicia por asesinato de operador de grúa en Naucalpan que se negó a pagar extorsión: colocan féretro en Periférico Norte

Exigen justicia por asesinato de operador de grúa en Naucalpan que se negó a pagar extorsión: colocan féretro en Periférico Norte

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de octubre: FGR confirma colaboración con EEUU para captura de Inés Gómez Mont en Miami

Seis personas ajenas a los enfrentamientos murieron por los narcobloqueos en Matamoros tras caída de “El Titán”

FBI estaría investigando a Cuauhtémoc Blanco desde finales de 2024, revela el periodista José Luis Montenegro

Inés Gómez Mont: por qué huyó de México y la razón de su detención en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Inés Gómez Mont impacta por asombroso cambio físico en Miami, pero pulsera de miles de dólares delata su fidelidad al lujo

Inés Gómez Mont impacta por asombroso cambio físico en Miami, pero pulsera de miles de dólares delata su fidelidad al lujo

Dónde está Víctor Manuel Álvarez Puga: la detención de su esposa Inés Gómez Mont reaviva su relación y situación

La costosa colección de bolsas de lujo que Inés Gómez Mont lucía en redes: podría superar los 20 millones de pesos

El legado de Chespirito en cifras: 690 capítulos, 20 películas y más de 100 personajes

Quién fue Fernando Castillo Castro, querido cantante de Los Yaguarú durante 30 años que murió de manera repentina

DEPORTES

Infobae

Canelo Álvarez lanza guiño sobre los invitados de lujo que asistirán a su pelea contra Mbilli; Julián Quiñones y Critiano Ronaldo figuran

EN FOTOS | GP de México 2026: famosos y pilotos acaparan las miradas en el primer día de actividades

Cómo le fue a Checo Pérez en la Práctica 2 del Gran Premio de México

Charles Leclerc se lleva el mejor tiempo en la Práctica 1 del Gran Premio de Mexico 2026

Papas en 120 y tortas de casi 300 pesos: cuánto cuesta comer y beber realmente en el GP México este 2026