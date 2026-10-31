Muere el bebé de El Komander a meses de su nacimiento: ¿cuántos hijos tiene el cantante?

El cantante de narcocorridos solicitó respeto y espacio para afrontar su duelo. (Instagram)

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Alfredo Ríos, conocido artísticamente como El Komander, anunció el fallecimiento de su hijo José Eliseo Ríos Ávila, un bebé de pocos meses de nacido.

La noticia fue confirmada este viernes 30 de octubre de 2026 mediante una esquela difundida en las redes sociales del intérprete de corridos alterados.

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El mensaje, acompañado de una fotografía del cantante sosteniendo al pequeño en brazos, provocó numerosas muestras de solidaridad entre seguidores y representantes de la música regional mexicana.

Hasta el momento, la familia no ha revelado las causas del fallecimiento ni las circunstancias en las que ocurrió.

El Komander despide a su bebé con un emotivo mensaje

La noticia se dio a conocer a través de las historias de Instagram del artista, donde apareció una imagen de José Eliseo acompañada de un moño blanco en señal de luto.

En la publicación, su equipo de trabajo expresó sus condolencias a la familia Ríos Ávila.

“Todo el equipo de trabajo de Alfredo Ríos ‘El Komander’ lamentamos con profunda tristeza y compartimos su dolor por el sensible fallecimiento de José Eliseo Ríos Ávila. Descanse en paz”, señala el comunicado.

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Hasta el momento, la familia no ha revelado las causas del fallecimiento ni las circunstancias en las que ocurrió. (Instagram)

La despedida incluyó un mensaje religioso

“Que la luz divina ilumine el camino de José Eliseo hacia la vida eterna, y que encuentres consuelo en la certeza de que un día nos reuniremos en la presencia del Señor”.

El cantante acompañó la publicación con “Descansa mi amor”, una de las canciones de su repertorio.

La periodista especializada en música regional mexicana Mine, conocida como La China, también confirmó la pérdida y manifestó su solidaridad con el intérprete.

“Con mucho respeto y cariño, enviamos nuestro más sincero pésame a Alfredo Ríos y a su familia por la triste partida de su bebé, José Eliseo”, expresó.

La familia ha mantenido bajo reserva los detalles médicos relacionados con el fallecimiento.

¿Cuántos hijos tiene El Komander y quiénes son?

Antes del nacimiento de José Eliseo, Alfredo Ríos había presentado públicamente a siete hijos: tres mujeres y cuatro hombres, durante una entrevista con la periodista Mine La China.

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Los nombres que compartió fueron:

Anahí

Kenia

Alfredo

Emiliano

Alejandro

Vicente

Perla

En agosto de 2024, Alfredo Ríos había presentado públicamente a siete hijos. (YouTube)

La entrevista permitió conocer una parte de la vida familiar del cantante, quien habitualmente mantiene sus asuntos personales alejados de los reflectores.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Vicente interpretó “La Princesa”, canción que su padre lanzó en 2015.

La presentación despertó interés entre seguidores del regional mexicano por la posibilidad de que el joven continuara la trayectoria musical de su familia.

Con el nacimiento de José Eliseo, el intérprete se convirtió en padre de ocho hijos, de los cuales siete le sobreviven, según la información familiar que ha compartido públicamente.

¿Quién es El Komander, cantante de los corridos alterados?

Originario de Culiacán, Sinaloa, Alfredo Ríos es uno de los principales exponentes del llamado Movimiento Alterado, corriente del regional mexicano que alcanzó popularidad por sus corridos sobre el narcotráfico y la violencia.

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Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Soy de Rancho”, “El Katch”, “El Señor de las hummers”, “El Tamarindo”, “Mafia nueva” y “Borracho y escandaloso”.

Fecha de estreno de la nueva película de "El Komander" (Especial)

Su trayectoria lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de los corridos alterados durante la década de 2010.

La muerte de José Eliseo ocurre mientras El Komander mantiene una carrera activa en la música regional mexicana.

Tras el comunicado difundido el 30 de octubre, el cantante no ha ofrecido declaraciones adicionales sobre la pérdida de su hijo y las causas del fallecimiento permanecen sin conocerse públicamente.