Inundaciones en Sonora dejan dos muertos, viviendas dañadas y vehículos arrastrados por la corriente

Las fuertes lluvias registradas en Sonora causaron severas corrientes de agua y lodo en el municipio de Guaymas tras el paso de una tormenta tropical. En las imágenes se observan vialidades anegadas, diversos automóviles varados y parcialmente sumergidos por los torrentes de lodo.

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Las intensas lluvias que azotaron el sur de Sonora este viernes 30 de octubre provocaron inundaciones en Guaymas y Empalme, dejaron dos personas fallecidas y ocasionaron daños en viviendas, vehículos e infraestructura eléctrica. La fuerza de las corrientes arrastró automóviles, anegó calles y obligó a las autoridades a desplegar un operativo de emergencia para atender a la población.

Uno de los datos que dimensiona la magnitud de la tormenta fue el volumen de precipitación registrado en Guaymas, donde se acumularon aproximadamente 120 milímetros de lluvia en un periodo de 45 minutos. Esta cantidad representó el triple de los 40 milímetros que inicialmente se estimaban para un periodo de 12 horas.

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Dos personas mueren tras ser arrastradas por un arroyo en Guaymas

El saldo más grave de las inundaciones fue la muerte de dos hombres, quienes viajaban en un automóvil que fue arrastrado por la corriente de un arroyo en la colonia Misión del Sol, en Guaymas.

El vehículo quedó atrapado debajo de un puente, luego de que el incremento del caudal venciera su capacidad de desplazamiento. Los ocupantes no lograron ponerse a salvo y fallecieron a consecuencia del incidente.

Este hecho evidenció los riesgos que representan los escurrimientos y las corrientes de agua durante las precipitaciones extraordinarias, particularmente en zonas cercanas a arroyos y cauces naturales.

Viviendas inundadas y vehículos arrastrados

Diversas casas fueron afectadas en Sonora, principalmente en los municipios de Guaymas y Empalme

Las afectaciones también alcanzaron distintas colonias de Guaymas. En la colonia Mirador se reportaron cinco viviendas inundadas, donde el agua alcanzó aproximadamente 10 centímetros de altura.

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Además, tres vehículos fueron arrastrados por las corrientes de agua durante la jornada. Dos de ellos fueron localizados debajo de un puente, mientras que otro también resultó desplazado por la fuerza de los escurrimientos.

Las precipitaciones ocasionaron encharcamientos e inundaciones en vialidades del Centro, el malecón turístico y otras zonas del municipio, lo que complicó la circulación y obligó a los automovilistas a extremar precauciones.

A estos daños se sumaron afectaciones en la infraestructura eléctrica. Seis postes de alta tensión resultaron afectados, por lo que las autoridades y los equipos correspondientes realizaron labores de revisión para evitar riesgos adicionales a la población.

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Empalme también registra inundaciones

En el municipio de Empalme también se reportaron inundaciones, principalmente en zonas bajas, donde el agua acumulada y los escurrimientos provenientes de la sierra generaron complicaciones.

Personal de Protección Civil realizó recorridos para identificar puntos de riesgo, evaluar las afectaciones y atender posibles emergencias entre los habitantes.

Las autoridades mantuvieron vigilancia ante la posibilidad de que continuaran las precipitaciones y aumentaran los niveles de agua en arroyos y cauces.

Activan operativo de emergencia por lluvias en Sonora

Diversas calles y avenidas fueron afectadas en Sonora

Ante la magnitud de las inundaciones, el Gobierno de Sonora desplegó un operativo interinstitucional para atender a las comunidades afectadas en Guaymas y Empalme.

En las labores participaron elementos de Protección Civil, Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal, bomberos y corporaciones municipales.

La Secretaría de Marina activó el Plan Marina en su fase de auxilio, mientras que las autoridades instalaron el Comité de Operaciones de Emergencias para coordinar las acciones de respuesta.

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Asimismo, se habilitó el Centro de Desarrollo de Fátima como albergue temporal para brindar atención a las personas que necesitaran resguardarse ante las inundaciones.

Sin balance económico definitivo por las inundaciones

Clima Lluvias Sonora Afectaciones Guaymas Empalme

Aunque los primeros reportes permitieron dimensionar parte de los daños, hasta el cierre de la jornada del 30 de octubre las autoridades no habían presentado un balance económico definitivo de las pérdidas ocasionadas por las lluvias.

Tampoco se contaba con un censo consolidado del total de damnificados ni de todas las viviendas y establecimientos afectados en Guaymas y Empalme.

Las autoridades mantuvieron las labores de atención y evaluación de daños para determinar el alcance de las inundaciones, mientras continuaban los recorridos preventivos en las zonas con mayor riesgo.

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La emergencia volvió a colocar al sur de Sonora bajo presión por las lluvias extraordinarias, con un saldo preliminar de dos personas fallecidas, viviendas inundadas, vehículos arrastrados y daños en infraestructura eléctrica.