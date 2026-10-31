Seis personas ajenas a los enfrentamientos murieron por los narcobloqueos en Matamoros tras caída de “El Titán”

Camiones y vehículos fueron atravesados e incendiados en distintos puntos de Matamoros como reacción a la captura de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán”. (Crédito: especial)

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Seis personas ajenas a los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y presuntos integrantes del crimen organizado murieron durante la jornada de violencia del jueves 29 de octubre en Tamaulipas, desatada tras la detención de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán” o “El Axel”, identificado como segundo al mando de Los Ciclones, facción del Cártel del Golfo.

El saldo incluye a cuatro integrantes de una familia que fallecieron cuando el automóvil en el que viajaban chocó contra un autobús incendiado y atravesado sobre la carretera Matamoros-Reynosa; un hombre que murió al impactar su camioneta contra un vehículo utilizado para bloquear el acceso al puente internacional Los Indios, y una niña de siete años que recibió un disparo durante los acontecimientos violentos.

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La sexta víctima fue identificada como Filiberto “N”, originario de Texas, cuyo fallecimiento fue reportado durante la mañana del viernes 30 de octubre. Su caso se sumó al de los cuatro ocupantes del automóvil y al de la menor, cuyo deceso había sido confirmado por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Cuatro integrantes de una familia murieron al chocar contra un autobús incendiado

El accidente con más víctimas ocurrió sobre la carretera Matamoros-Reynosa, a la altura del ejido Soliseño, donde un automóvil se impactó contra un autobús que presuntos delincuentes habían incendiado y atravesado para bloquear la circulación.

En el vehículo viajaban cuatro personas, tres mujeres y un hombre, quienes murieron por el impacto. Un niño que también iba a bordo sobrevivió al accidente y fue trasladado a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matamoros para recibir atención médica por las lesiones que sufrió.

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Una menor de siete años, quien viajaba con otros niños y su madre, todos con ciudadanía estadounidense, murió tras disparos durante un operativo para capturar aAxel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán”. (Crédito: Facebook Vecinos Tamaulipas)

Entre los documentos localizados en el sitio se encontraba una identificación a nombre de Priscila Sarahí González López, con domicilio en el municipio de Juárez, Nuevo León. Medios locales difundieron los nombres de los integrantes de la familia, aunque las autoridades no habían presentado públicamente una identificación oficial conjunta de las cuatro víctimas.

Personal de la Fiscalía estatal y de Servicios Periciales acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense.

Un conductor de Texas murió al impactarse contra un vehículo incendiado

La sexta víctima fue identificada como Filiberto “N”, un hombre originario de Texas que murió después de que la camioneta Ford F-150 que conducía chocara contra un vehículo calcinado utilizado para cerrar el paso al puente internacional Los Indios, que comunica Matamoros con Brownsville.

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El accidente ocurrió entre la noche del jueves y la madrugada del viernes 30 de octubre, cuando el automovilista circulaba en dirección al cruce fronterizo. De acuerdo con información publicada por La Jornada, el conductor salió expulsado de la camioneta tras el impacto.

Elementos de la Guardia Estatal y personal de Protección Civil de Valle Hermoso acudieron al sitio. Los paramédicos confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales y dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

El fallecimiento fue reportado por la mañana del viernes y elevó a seis el saldo de víctimas relacionado con los bloqueos y los hechos violentos en la región.

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Una niña de siete años murió por un disparo durante la jornada violenta

La otra víctima fue una niña de siete años, identificada por medios locales como Arayza, ciudadana estadounidense, quien murió por una herida de arma de fuego cuando viajaba con familiares en una camioneta sobre la carretera Matamoros-Reynosa, a la altura del ejido Las Rusias.

La madre de la menor también resultó herida en una pierna. De acuerdo con un familiar que dio un testimonio para El Financiero, la camioneta quedó en medio de la situación de riesgo y recibió disparos desde un helicóptero de fuerzas policiales. Una de las balas alcanzó a la mujer y otra impactó en la cabeza de la niña.

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La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar de dónde provinieron los disparos. La versión sobre las detonaciones desde una aeronave corresponde al testimonio del familiar y no debe considerarse una conclusión oficial.

Detención de El Titán en Matamoros. (Crédito: Redes Sociales)

La Vocería de Seguridad confirmó la noche del jueves la muerte de una menor y dos personas lesionadas durante los incidentes registrados en Matamoros.

La captura de un integrante de Los Ciclones provocó los bloqueos

Los incendios de vehículos y cierres carreteros comenzaron después de que fuerzas federales detuvieron a Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán” o “El Axel”, durante un operativo realizado alrededor del mediodía del 29 de octubre en Matamoros.

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La captura ocurrió principalmente en la colonia San Francisco, mediante un despliegue por tierra y aire en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

Junto con Cárdenas Rodríguez fue detenido otro hombre cuya identidad no había sido difundida en los primeros reportes. Tras el operativo, ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. El presunto integrante de Los Ciclones fue llevado al Aeropuerto Internacional General Servando Canales para su traslado a la Ciudad de México.

La captura provocó una reacción de presuntos integrantes de esa organización criminal, quienes atravesaron e incendiaron camiones de carga y unidades de transporte público para impedir la circulación. También se reportó el uso de ponchallantas en distintos puntos.

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De acuerdo con el recuento publicado por La Jornada, se registraron al menos 15 bloqueos en Matamoros, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso. Las obstrucciones afectaron carreteras y accesos a la zona fronteriza.

El Registro Nacional de Detenciones confirmó que la captura se concretó a las 11 horas de este jueves 29 de octubre. Crédito: Especial

La violencia obligó a suspender clases y cerrar cruces internacionales

Los acontecimientos también provocaron afectaciones a las actividades cotidianas de la población. La Secretaría de Educación de Tamaulipas suspendió las clases del turno vespertino del jueves en todos los niveles educativos de Matamoros, tanto en escuelas públicas como privadas.

La medida se tomó ante los operativos de seguridad y los bloqueos registrados en diferentes sectores de la ciudad. Algunos establecimientos comerciales también cerraron sus puertas mientras continuaban las situaciones de riesgo.

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El Consulado de Estados Unidos pidió a su personal permanecer resguardado en sus instalaciones ante la violencia en la ciudad fronteriza. Además, se reportó el cierre temporal de los cuatro puentes internacionales que conectan Matamoros con Brownsville, Texas: el Puente Viejo o B&M, el Puente Nuevo o Gateway, el cruce Los Tomates-Veterans y el puente Libre Comercio-Los Indios.

La mañana de este viernes, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que las carreteras federales y estatales ya no presentaban obstrucciones y que la circulación había regresado a la normalidad. La dependencia señaló que las corporaciones mantenían presencia operativa y recorridos de vigilancia en los principales tramos carreteros.