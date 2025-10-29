La costosa colección de bolsas de lujo que Inés Gómez Mont lucía en redes: podría superar los 20 millones de pesos

La exconductará poseía una ostentosa colección de bolsas y artículos de alta gama de prestigiosas marcas (Instagram)

Después de que su esposo, Víctor Manuel Álvarez, fuera detenido en Miami, la lujosa vida que la expresentadora de TV Azteca Inés Gómez Mont se permitía vuelve al ojo público

Desde costosas propiedades, hasta la compra de artículos Gucci, Dolce & Gabanna o Balmain, en días recientes los internautas han puesto nuevamente su mirada en la riqueza de la pareja a quien se ha señalado por presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada desde 2021.

Después de que un juez ordenara la deportación de Álvarez Puga, el empresario fue trasladado a Miami, Florida, donde se encuentra bajo custodia en un centro de procesamiento de migrantes.

A la espera de la audiencia programada para el día 12 de noviembre en la que la autoridades estadounidenses determinarán la situación migratoria de Álvarez, el caso de la pareja resuena como uno de los mayores escándalos de corrupción asociados al sexenio de Enrique Peña Nieto.

La atención mediática, por supuesto, se volcó especialmente en Gómez Mont, ya que además de ser una reconocida actriz y figura pública, está vinculada familiarmente en los ámbitos empresarial y político.

¿Qué tipo de lujos se permitía Inés Gómez Mont antes de ser vinculada?

La expresentadora manifestaba a través de sus redes y de sus apariciones públicas cierta obsesión con las marcas de lujo, ya que su modesto guardarropa incluía abrigos de Dolce & Gabbana valorados en 40 mil pesos, una exclusiva sudadera amarilla edición limitada de Chanel en colaboración con Pharrell Williams de un valor que ronda entre los 5 mil y los 10 mil dólares, además de múltiples zapatos, vestidos y accesorios pertenecientes a marcas de prestigio como Givenchy, o Gucci.

Inés Gómez Mont posa en su Instagram portando una exclusiva sudadera diseñada por Pharrell Williams. Crédito: Intagram/@inesgomezmont

La que probablemente haya sido su mayor afición en este ámbito, era la compra de bolsas de diseñador manufacturadas por marcas reconocidas por sus elevados precios. En este sentido, Hermès parecía ser su predilecta, ya que con frecuencia presumía sus artículos de esta marca.

¿Qué podemos encontrar en la colección de bolsas de Inés Gómez Mont?

Dentro de esta colección destaca una bolsa Hermès Kelly, valuada actualmente en aproximadamente unos 4 millones de pesos. Además de haber sido realizada a mano por expertos artesanos, su popularización y alto costo se atribuye también a la actriz y princesa de Mónaco, Grace Kelly, quien la ostentó.

Inés Gómez Mont es una gran aficionada de las bolsas de diseñador. Crédito: Instagram/@inesgomezmont

También destaca una bolsa conocida por ser una de las más costosas del mercado: la Hermès Himalaya Birkin. Además de ser diseñada por Jean-Louis Dumas en honor a la actriz Jane Birkin, posee un diamante de 18 quilates bañado en oro blanco incrustado que eleva su valor a los 9 millones de pesos.

También figura la Hermès Mais Crocodile, reconocida por su confección con piel de cocodrilo y su forro hecho a partir de piel de cabra. El precio de este modelo puede alcanzar hasta los 4 millones de pesos, reforzando así su carácter de alta gama.

Con sus últimos posts en redes publicados a inicios de 2023, la situación de la conductora y su cónyuge continuará dando de qué hablar, a la espera de las resoluciones próximas en cuanto a su caso.