Sheinbaum se pone como meta duplicar la matrícula de la Universidad Nacional Rosario Castellanos: hasta 240 mil alumnos para el 2030

La presidenta Claudia Sheinbaum quiere que la Universidad Nacional Rosario Castellanos albergue hasta 240 alumnos. Crédito: Presidencia

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Este sábado, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que tiene como meta duplicar durante su sexenio la matrícula de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

De acuerdo con la primera mandataria, la Universidad Rosario Castellanos, actualmente, cuenta con 120 mil estudiantes; no obstante, el objetivo de Sheinbaum Pardo es alcanzar al menos 240 mil alumnos antes de concluir su administración en 2030.

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Sheinbaum busca duplicar la matrícula de la Universidad Rosario Castellanos

Durante la inauguración de una nueva sede de esta institución en Tecozautla, Hidalgo, adelantó que continuará con la construcción de planteles universitarios públicos y gratuitos en distintas entidades del país, con diversas modalidades de enseñanza, específicamente las siguientes tres:

Presencial.

Semipresencial.

A distancia.

“Ya son 120 mil estudiantes en la Rosario Castellanos y vamos por más. Queremos por lo menos el doble de estudiantes durante todo el sexenio. Esa es la meta para la Rosario Castellanos”, dijo la titular del Ejecutivo federal.

El objetivo es ampliar el acceso a la educación superior

Sheinbaum Pardo señaló que la expansión de la universidad, surgida durante su paso como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, responde a una política orientada a ampliar el acceso a la educación superior, sobre todo en municipios donde los jóvenes enfrentan diversas dificultades económicas y de traslado para continuar sus estudios.

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La presidenta Claudia Sheinbaum se muestra ambiciosa con la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Crédito: Presidencia

La mandataria recordó que su administración capitalina dejó seis planteles de la Rosario Castellanos y que, una vez en la Presidencia, impulsó la conversión de la institución en una universidad de alcance nacional, aunque el reto es considerable.

“Cuando llegué al Gobierno de México, cuando gané la Presidencia de la República, dije: vamos a hacer de la Universidad Rosario Castellanos una universidad nacional”, agregó.

Nueva universidad en Hidalgo arranca con cuatro licenciaturas

Cabe señalar que en el campus inaugurado en Tecozautla estudian 300 jóvenes, distribuidos en cuatro licenciaturas: Medicina, Turismo Comunitario, Administración y Comercio, así como Derecho y Criminología.

Por su parte, la rectora Alma Herrera Márquez detalló que en marzo de 2027 se incorporará la licenciatura en Ciencias Agroecológicas y Ganadería Sustentable.

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Continuar estudiando sin abandonar comunidades: Sheinbaum

Según indicó la rectora Herrera Márquez, el municipio registra alrededor de mil egresados de educación media superior cada año, lo que motivó la apertura de la institución como una alternativa para que los jóvenes continúen sus estudios sin necesidad de abandonar sus comunidades.

La infraestructura universitaria aún está en desarrollo. Por ahora cuenta con pocas aulas, aunque el proyecto contempla la construcción de cuatro edificios con espacios especializados para las carreras de Medicina y Turismo.

No obstante, Sheinbaum anunció que comenzará la construcción de dos edificios adicionales.

“Bueno, aquí vamos a construir ¿cuántos edificios más? Dos edificios más, ya inician. Y así en todo el país vamos a seguir avanzando en la educación pública”, expuso la mandataria.

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Un nuevo plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos fue inaugurado en Hidalgo. Crédito: Presidencia

¿Por qué Sheinbaum no quiso darle prioridad a la construcción de una escuela dedicada exclusivamente a la salud?

La mandataria también recordó que su administración optó por incorporar escuelas de Medicina a la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en lugar de crear una institución de educación superior nacional dedicada exclusivamente a la salud.

Una de esas escuelas funcionará en Tecozautla, donde ya comenzó sus estudios la primera generación.

Sheinbaum, además, vinculó la ampliación de la educación superior con la prevención de la violencia y el fortalecimiento de los derechos sociales.

“Cuando hay educación, cuando se fortalece la educación pública, disminuye la violencia. Cuando se fortalece la educación pública, avanzan los derechos de las mujeres”, concluyó.

Reto complicado para la administración de Claudia Sheinbaum, quien busca duplicar la matrícula de la Universidad Nacional Rosario Castellanas, hasta llegar a 240 mil alumnos en 2030.

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