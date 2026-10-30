Metro CDMX suspende servicio en tres estaciones de la Línea 12 por revisión eléctrica: no hay apoyo de RTP

El Metro de la CDMX suspendió el servicio en tres estaciones de la Linea 12 (especial)

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El servicio de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México presenta afectaciones debido a una revisión del sistema eléctrico, por lo que los trenes únicamente circulan en dos tramos de su recorrido y tres estaciones permanecen fuera de operación.

A través de sus canales oficiales, el Metro informó que el servicio provisional se ofrece de Tláhuac a San Andrés Tomatlán, en el extremo oriente de la línea, y de Mixcoac a Ermita, en el tramo que conecta con el poniente de la capital.

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La interrupción afecta directamente a los usuarios que necesitan trasladarse entre ambos segmentos, debido a que no existe servicio de trenes en las estaciones Culhuacán, Atlalilco y Mexicaltzingo.

El organismo capitalino explicó que personal técnico trabaja en la revisión del sistema eléctrico con el objetivo de identificar y atender las condiciones que provocaron la interrupción parcial del servicio, así como restablecer la operación en toda la Línea 12.

Hasta el momento, el aviso oficial no precisa cuánto tiempo tomarán los trabajos ni establece una hora para la normalización de las corridas de trenes.

Usuarios quedaron varados por más de 40 minutos

Usuarios del Metro de la Línea 12 son bajados de los trenes al presentarse fallas en el sistema (especial)

De acuerdo con el reporte del STC Metro, la operación se mantiene dividida en dos segmentos, por lo que los pasajeros deben considerar las condiciones del servicio antes de iniciar sus traslados.

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El primer tramo opera entre las estaciones Tláhuac y San Andrés Tomatlán, mientras que el segundo funciona entre Mixcoac y Ermita.

En contraste, las estaciones Culhuacán, Atlalilco y Mexicaltzingo no cuentan con servicio de trenes. Esta situación interrumpe la conexión habitual entre los dos segmentos y obliga a los usuarios que necesitan recorrer esa parte de la línea a buscar alternativas de transporte.

Esto ocasionó que usuarios reportaran que se quedaron varados más de 40 minutos entre las estaciones de Culhuacán y San Andrés Tomatlán, en espera de que los dejaran bajar.

Usuarios reportan que sigue la gente "atrapada" en la Línea 12, entre la estación Culhuacán y San Andrés Tomatlán (especial)

“El conductor del Metro señaló que no hay energía y que no le han autorizado el descenso de los pasajeros”, destacó el usuario @JoranDeJuda en redes. Otro usuario, escribió: “Te agarra en Ermita y literal no puedes decir nada porque ni señal hay, o sea, wtf, mínimo digan por los altavoces”.

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La Línea 12, también conocida como Línea Dorada, conecta el oriente y el poniente de la Ciudad de México mediante un recorrido que va de Tláhuac a Mixcoac.

Por ello, una interrupción en su tramo intermedio puede generar complicaciones para quienes utilizan este medio de transporte para regresar a sus hogares, tomando la hora.

No se ha informado si habrá apoyo de RTP

La tarifa irá de los $4.00 a $2.00 para la nueva ruta RTP en el trayecto de Xochimilco a Milpa Alta, México. (Jefatura Gobierno CDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo señaló que su personal trabaja en las labores necesarias para recuperar la operación completa de la Línea 12.

Hasta este momento. no se ha informado si en los próximos minutos habrá apoyo de las unidades del RTP en las estaciones afectadas para agilizar la movilidad de los pasajeros.

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La revisión del sistema eléctrico es el motivo reportado para implementar el esquema provisional. Sin embargo, la autoridad no detalló qué componente requiere atención ni si los trabajos implican la sustitución o reparación de algún equipo.

Mientras continúan las labores, el organismo pidió a los pasajeros atender las indicaciones del personal que se encuentra en las instalaciones y mantenerse informados mediante las cuentas y canales oficiales del Metro.

También recomendó tomar previsiones para sus desplazamientos, particularmente a quienes utilizan las estaciones que permanecen sin servicio.

El restablecimiento total dependerá de la conclusión de la revisión eléctrica y de las condiciones necesarias para garantizar una operación segura.