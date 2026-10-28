Fitch Ratings ve complicado que México mejore su calificación crediticia por el crecimiento económico moderado

Fitch Ratings no cree que sea sencillo que México mejore su nota crediticia en el corto plazo. Crédito: Gaceta UNAM

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De acuerdo con la agencia calificadora Fitch Ratings, el crecimiento económico sostenido y la consolidación fiscal son dos factores vitales para que México mejore su calificación crediticia.

Todd Martínez, director senior y codirector de la División de Soberanos para las Américas de la calificadora, detalló, durante su participación en Norte Económico, el podcast de Banorte, que un mayor crecimiento económico y una consolidación fiscal compatible con una trayectoria descendente de la deuda como Proporción del Producto Interno Bruto (PIB) serían factores destacados para considerar un incremento en la nota soberana del país.

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“Creo que el crecimiento es la piedra angular de este escenario”, dijo.

Fitch Ratings ve complicado que México mejore su calificación crediticia

Martínez fue contundente, al explicar que no bastaría con uno o dos años de crecimiento favorable en la economía de nuestro país.

Lo anterior, porque la agencia calificadora necesitaría confianza en que una expansión económica sostenida se convierta en el escenario habitual de México para mejorar la calificación.

La calificación crediticia de México está a un escalón de caer en bono basura, según Fitch Ratings. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

¿Qué calificación crediticia tiene México ante Fitch?

Cabe señalar que, actualmente, Fitch Ratings mantiene la calificación crediticia de México en “BBB-”, con perspectiva estable, es decir, el último escalón del grado de inversión antes de ingresar en la categoría especulativa, conocida como bono basura.

Pese a que la perspectiva se mantiene estable, el director senior aclaró que esto no significa que todos los riesgos estén perfectamente equilibrados o superados. En consecuencia, consideró que el país enfrenta dificultades para mejorar su nota en los próximos años.

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“Vemos bastante cuesta arriba que México mejore su calificación en los próximos años”, advirtió.

Ante esta situación, los factores que considera Fitch y podrían favorecer una revisión al alza son:

Un crecimiento económico más sólido .

Una consolidación fiscal compatible con una trayectoria descendente de la deuda respecto al PIB .

Un cambio operativo en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Bajo crecimiento económico pone en jaque la consolidación fiscal

Uno de los principales riesgos para la calificación soberana de México, según Fitch Ratings, es que persista el escenario actual de crecimiento económico moderado, sin avances suficientes en el bienestar de la población.

Un crecimiento débil limitaría la capacidad del gobierno para aumentar sus ingresos tributarios y dificultaría el cumplimiento de sus objetivos de consolidación fiscal. Esto podría mantener la deuda pública en una trayectoria ascendente.

Aunque no existe un umbral específico de deuda respecto al PIB a partir del cual México pierda de manera automática el grado de inversión, lo que es un hecho, es que el país cuenta con un margen estrecho frente a su nivel actual, cercano al 55 por ciento del PIB.

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“Y si hay mejor crecimiento de lo que estamos proyectando, eso no quita la necesidad de un importante ajuste fiscal, pero sí podría darle más colchón a la calificación y darle más tiempo a México para ese ajuste. Y bueno, si hay menor crecimiento de lo que pensamos, ese colchón simplemente se agotaría más rápidamente”, explicó Todd Martínez.

Dinero mexicano billetes economía paquete económico 2027 (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Se ha debilitado el perfil fiscal de México frente a otros países

Por otro lado, Martínez comentó que el perfil fiscal de México se ubica a “media tabla” entre sus pares con grado de inversión.

Sin embargo, anteriormente –recordó el analista– era más sólido, pero se ha ido debilitando con el paso de los años.

Para Fitch, un factor relevante es el peso que representa el pago de intereses de la deuda dentro de los ingresos públicos. En México, este gasto absorbe 17 por ciento de los ingresos, mientras que la mediana entre los países con calificación “BBB” es de 9 por ciento.

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Esta brecha refleja la baja carga tributaria del país. Para Fitch, resulta clave evaluar la deuda en relación con los ingresos del gobierno, no solo compararla con el tamaño de la economía.

Países asiáticos, referencia para la situación económica de México

Dado el presente que vive nuestro país, Martínez puso como referencia a la India, que mantiene niveles elevados de deuda y déficit, pero registra un crecimiento económico cercano al 7 por ciento, lo que ayuda compensar parte de sus presiones fiscales.

FOTO DE ARCHIVO. El logotipo de Fitch Ratings se ve en sus oficinas del distrito financiero de Canary Wharf, en Londres, Reino Unido, 3 de marzo, 2016. REUTERS/Reinhard Krause

Además, puso como ejemplo a Indonesia, nación que tiene una deuda y un déficit menores que México, aunque enfrenta una carga tributaria reducida y cuenta con un mercado de capitales menos profundo.

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“No basta una economía grande, un mercado de capitales profundo para asegurar el grado de inversión o tampoco un banco central independiente. Hay que cuidar el tema fiscal”, enfatizó.

El futuro del país está en una incertidumbre total, ya que la agencia Fitch Rating, de plano, consideró que ve complicado que México mejore su calificación crediticia por el crecimiento económico moderado.