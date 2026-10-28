Cuántos dulces pueden comer los niños en Halloween sin terminar con dolor de estómago

El riesgo de que un niño termine Halloween con dolor de estómago no depende solo de cuántos dulces comió, sino de la velocidad y la concentración del consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los dulces de Halloween pueden causar dolor de estómago en los niños si se consumen en grandes cantidades y en pocas horas durante la noche de la celebración.

La cantidad tolerable varía según la edad, el contenido de azúcar de cada golosina, la comida previa y la sensibilidad digestiva individual. Las guías sanitarias aconsejan limitar el azúcar, comer antes de salir y guardar parte del botín para los días siguientes.

PUBLICIDAD

No hay una cifra universal de caramelos que garantice que un niño no tendrá molestias. La forma más útil de decidir la porción es mirar el azúcar que aporta cada producto y evitar que varios dulces se acumulen en una sola ocasión.

Para los niños de cuatro a 10 años, una sola barra de chocolate o una bolsa pequeña de golosinas puede acercarse o equivaler a todo el límite diario de azúcar libre recomendado. Por eso, la opción más prudente consiste en elegir unos pocos favoritos, consumirlos despacio y reservar el resto.

Los límites diarios de azúcar sirven como guía para Halloween

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los azúcares libres representen menos del 10% de la energía diaria. La entidad señala que mantenerlos por debajo del 5% puede aportar beneficios adicionales, en especial para prevenir las caries.

PUBLICIDAD

Los azúcares libres incluyen los que se añaden a alimentos y bebidas, además de los presentes en miel, jarabes, jugos de fruta y concentrados de jugo. No son lo mismo que los azúcares naturales de una fruta entera o de la leche.

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido ofrece límites orientativos por edad. Para los niños de un año, la referencia es de 10 gramos diarios de azúcares libres.

Entre los dos y tres años, el límite se ubica en 14 gramos. Los niños de cuatro a seis años deberían mantenerse alrededor de los 19 gramos diarios.

Para quienes tienen entre siete y 10 años, la orientación es de 24 gramos. Desde los 11 años, la cifra asciende a 30 gramos.

La American Heart Association aconseja que los niños no consuman más de 25 gramos de azúcares añadidos al día. La American Academy of Pediatrics coincide con ese parámetro para los mayores de dos años.

PUBLICIDAD

La entidad pediátrica recomienda evitar los alimentos y bebidas con azúcar añadido en menores de dos años. En ese grupo, Halloween puede centrarse en disfraces, juegos y obsequios que no sean comestibles.

Halloween: límites recomendados de consumo de azúcar según la edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una bolsa pequeña puede alcanzar el máximo recomendado

El número de envoltorios no permite calcular por sí solo cuánto azúcar ingirió un niño. Una golosina pequeña puede contener poco azúcar, mientras que una barra de chocolate puede ocupar casi todo el margen diario.

El NHS indica que un paquete pequeño de golosinas puede aportar cerca de 20 gramos de azúcar. Esa cantidad supera el límite orientativo para los niños de cuatro a seis años.

Una barra de chocolate estándar puede contener hasta 24 gramos de azúcar. Para un niño de siete a 10 años, esa cifra equivale al tope diario señalado por el sistema de salud británico.

PUBLICIDAD

La comparación muestra por qué comer una barra, una bolsa de caramelos y otros dulces durante la misma noche puede llevar rápidamente a un exceso. A ello se suman los jugos, las bebidas gaseosas, los postres y los aperitivos dulces ingeridos antes de la celebración.

La American Academy of Pediatrics aconseja revisar las etiquetas nutricionales. Distinguir los azúcares añadidos de los azúcares totales ayuda a comparar productos y a evitar que el consumo se dispare sin que la familia lo advierta.

Las golosinas etiquetadas como naturales u orgánicas no necesariamente tienen menos azúcares libres. La miel, los jarabes y los concentrados de fruta también forman parte de los ingredientes que la OMS y el NHS recomiendan limitar.

PUBLICIDAD

Una golosina pequeña puede contener poco azúcar, mientras que una barra de chocolate puede ocupar casi todo el margen diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer demasiados dulces puede causar dolor y náuseas

El gastroenterólogo pediátrico Dyadin Esharif, de Pediatrix Gastroenterology, advierte que comer dulces en porciones razonables suele ser seguro, aunque un exceso puede generar problemas a corto y largo plazo.

El dolor abdominal, la sensación de empacho, las náuseas, los vómitos y la diarrea pueden aparecer cuando el azúcar llega en grandes cantidades al sistema digestivo. La reacción varía entre los niños.

El Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust señala que los alimentos ricos en azúcar pueden favorecer heces blandas, hinchazón y dolor abdominal. La institución incluye estos productos entre los factores dietéticos que pueden empeorar molestias gastrointestinales.

Los chocolates y otras golosinas también pueden aportar cantidades elevadas de grasa. El mismo centro hospitalario explica que los alimentos grasos pueden aumentar el dolor abdominal porque modifican el tránsito de los alimentos por el intestino.

PUBLICIDAD

Algunos productos sin azúcar usan polioles, como sorbitol o xilitol. Estos edulcorantes pueden tener un efecto laxante si se consumen en exceso y contribuir a los cólicos o la diarrea.

Los niños con antecedentes de intestino irritable, intolerancias alimentarias o molestias digestivas funcionales pueden tener un umbral menor. En esos casos, las familias deben considerar la experiencia previa del niño y reducir la porción si ya presentó síntomas similares.

Pediatrix Gastroenterology también vincula el exceso sostenido de azúcar con cambios en las bacterias saludables del aparato digestivo. La advertencia se refiere a un patrón repetido de consumo elevado, no a un único dulce durante una celebración.

PUBLICIDAD

El dolor abdominal, la sensación de empacho, las náuseas, los vómitos y la diarrea pueden aparecer cuando el azúcar llega en grandes cantidades al sistema digestivo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una comida previa reduce el riesgo de un atracón

La organización del día puede marcar la diferencia. Ofrecer una comida equilibrada antes de salir evita que el niño llegue con hambre a la recolección de golosinas.

El Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust recomienda mantener una rutina de comidas y evitar que los alimentos azucarados sustituyan los tiempos habituales. Saltarse la cena para dejar lugar a los dulces favorece un consumo rápido y desordenado.

La Mayo Clinic Press propone enseñar moderación como una habilidad. Su consejo es que los niños disfruten los dulces despacio y entiendan que comer demasiado de una vez puede causarles malestar.

La publicación sugiere guardar parte del contenido de la bolsa para otros días. Esta medida no elimina el componente festivo de Halloween y reduce la probabilidad de concentrar una gran cantidad de azúcar en pocas horas.

PUBLICIDAD

Ascension Health también recomienda que los niños esperen a llegar a casa antes de comer los dulces. Si necesitan comer durante la salida, las familias pueden llevar un refrigerio preparado previamente.

Comer sentado y con supervisión permite que los niños reconozcan mejor la saciedad. Además, reduce el riesgo de que mastiquen o traguen mientras caminan, corren o juegan.

KidsHealth aconseja revisar el contenido de la bolsa al regresar. Los adultos pueden separar los productos que se consumirán esa noche y guardar el resto fuera del alcance inmediato de los niños.

Ofrecer una comida equilibrada antes de salir evita que el niño llegue con hambre a la recolección de golosinas. Freepik

El tipo de golosina importa tanto como la cantidad

En los niños pequeños, algunos dulces pueden ser riesgosos aunque la cantidad sea baja. La American Academy of Pediatrics recomienda evitar caramelos duros, chicles, frutos secos enteros y productos pequeños difíciles de masticar.

Las palomitas de maíz y ciertas golosinas gomosas pequeñas también pueden representar un riesgo de atragantamiento. La elección debe adaptarse a la edad y a la capacidad de masticación del niño.

Los menores de cuatro años requieren especial vigilancia. Para ellos, Halloween puede incluir alternativas como pegatinas, burbujas, crayones, pequeños juguetes, tizas, sellos o materiales para dibujar.

Los niños con alergias alimentarias necesitan revisar cada etiqueta antes de comer. Ascension Health recomienda evitar cualquier producto cuyo contenido no pueda confirmarse con claridad.

HealthyChildren.org, la plataforma de la American Academy of Pediatrics, también pide evitar el intercambio de dulces entre niños con alergias. Un producto que parece inofensivo puede contener ingredientes capaces de provocar una reacción.

El agua es la mejor bebida para acompañar la celebración. La American Heart Association aconseja priorizarla frente a refrescos y otras bebidas endulzadas, que pueden añadir mucho azúcar al total del día.

Recomendaciones sanitarias para el consumo infantil de dulces en Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La meta es moderar sin convertir los dulces en un premio

Los organismos de salud no plantean que Halloween deba ser una jornada sin golosinas. El objetivo es evitar que una tradición festiva se transforme en una ingesta excesiva que termine con dolor de estómago.

Los padres pueden acordar con sus hijos una pequeña selección para esa noche. La porción debe ajustarse al tipo de dulce y al azúcar ya consumida durante el día.

Para un niño de cuatro a seis años, acercarse a los 19 gramos de azúcar libre ya implica que no debería sumar otras golosinas o bebidas azucaradas. En los niños de siete a 10 años, el margen de 24 gramos también puede agotarse con una sola barra de chocolate.

La American Academy of Pediatrics y la Mayo Clinic Press proponen un enfoque sin culpa. Los dulces no deben funcionar como premio ni como castigo, sino como alimentos ocasionales que se pueden disfrutar con límites claros.

Si un niño presenta vómitos persistentes, diarrea intensa, dolor abdominal fuerte o signos de deshidratación, necesita una evaluación médica. Las dificultades respiratorias, la hinchazón de la lengua o de la garganta y la pérdida de conciencia requieren atención de emergencia.

La regla práctica para Halloween es mirar el contenido de azúcar antes de contar caramelos. Si una golosina ya ocupa casi todo el límite diario, guardar las demás para los días siguientes es la forma más segura de evitar el empacho.