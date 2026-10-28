México

Mug cake de brownie alto en proteína: disfruta un postre de chocolate listo en un minuto

Esta alternativa rápida combina una textura fundente con un aporte de 25 gramos de proteína y una preparación ideal para cuando tienes antojo de algo dulce

Pastel de chocolate en taza blanca con chispas derretidas, cuchara de metal, cuenco con chispas y pala de madera con cacao.
Un bizcocho de chocolate estilo brownie reposa en una taza blanca con chispas y relleno fundido junto a una pala con cacao en polvo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El antojo de chocolate puede resolverse con una preparación sencilla y sin necesidad de encender el horno. El mug cake de brownie alto en proteína es una alternativa práctica para quienes buscan disfrutar un postre individual, con una consistencia suave y un intenso sabor a cocoa, sin invertir demasiado tiempo en la cocina.

Una de sus principales ventajas es que se prepara en una taza apta para microondas y requiere pocos minutos para estar listo. La propuesta destaca por aportar aproximadamente 210 calorías y 25 gramos de proteína por porción, aunque estas cifras pueden variar según las marcas y las cantidades exactas de los ingredientes utilizados.

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Además de ser fácil de preparar, este brownie permite controlar las porciones y adaptar el dulzor al gusto personal. La clave está en integrar bien los ingredientes y vigilar la cocción para conservar un centro húmedo, característico de los brownies que no quedan secos.

¿Qué necesitas para preparar el mug cake de brownie?

Taza de cerámica con un bizcocho de chocolate horneado, trozos de cacao en la parte superior y un cuenco con polvo al fondo.
Un mug cake de brownie proteico reposa en una taza de cerámica junto a trozos de chocolate y un cuenco con ingredientes en polvo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar esta receta individual necesitarás ingredientes fáciles de conseguir. La combinación de proteína en polvo, cocoa y yogur griego ayuda a conseguir una mezcla con sabor a chocolate y una consistencia cremosa.

Ingredientes:

  • 1 medida de proteína en polvo sabor chocolate (aproximadamente 30 gramos).
  • 1 cucharada de cocoa sin azúcar.
  • 1 clara de huevo.
  • 2 cucharadas de yogur griego natural sin azúcar.
  • 1 cucharada de leche descremada.
  • ¼ de cucharadita de polvo para hornear.
  • Edulcorante al gusto, opcional.

Antes de comenzar, asegúrate de utilizar una taza apta para microondas y con espacio suficiente para que la mezcla crezca durante la cocción. También puedes ajustar ligeramente la cantidad de leche si la masa queda demasiado espesa, procurando que conserve una consistencia cremosa.

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¿Cómo preparar este brownie alto en proteína?

Taza de cerámica con bizcocho de chocolate, una cuchara que sostiene un bocado, trozos de chocolate y un cuenco con cacao en polvo.
Un bizcocho de brownie alto en proteína reposa en una taza con trozos de chocolate mientras una cuchara levanta una porción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en incorporar la proteína en polvo, la cocoa y el polvo para hornear en la taza. Después, añade la clara de huevo, el yogur griego y la leche descremada. Si prefieres un sabor más dulce, agrega un poco de edulcorante.

Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea, sin grumos y con una textura similar a la de una masa espesa. Cuando esté lista, introduce la taza en el microondas y cocina durante aproximadamente un minuto a potencia alta. El tiempo puede variar según el aparato, por lo que conviene revisar la consistencia y añadir intervalos de 10 segundos si hace falta. La mezcla debe quedar cocida de forma segura, aunque puede conservar una textura húmeda en el centro.

Al terminar, deja reposar el mug cake entre uno y dos minutos antes de comerlo, ya que la taza estará caliente. Puedes disfrutarlo directamente o acompañarlo con un poco de yogur griego natural. Para mantener la textura fundente, evita prolongar innecesariamente la cocción.

¿Cuántas calorías y proteínas aporta esta receta?

Taza de cerámica con bizcocho de chocolate del que se extrae una porción con cuchara, acompañada de tabletas y chispas de chocolate.
Una porción de bizcocho de brownie con chispas de chocolate reposa dentro de una taza de cerámica junto a cacao y trozos de chocolate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta original señala un aporte de aproximadamente 210 calorías y 25 gramos de proteína por porción. Sin embargo, estas cifras son estimaciones y deben comprobarse con las etiquetas nutricionales de los productos utilizados, especialmente la proteína en polvo y el yogur griego, pues su composición puede variar entre marcas.

El contenido proteico proviene principalmente de la proteína en polvo, la clara de huevo y el yogur griego. Estos ingredientes contribuyen a que el postre tenga más proteínas que otras preparaciones tradicionales de chocolate, aunque el resultado final dependerá de las proporciones empleadas.

Por su rapidez y presentación individual, este mug cake puede ser una alternativa para disfrutar un postre casero cuando tienes poco tiempo. Lo importante es recordar que una receta alta en proteína no sustituye una alimentación variada y que sus valores nutricionales deben calcularse con los ingredientes específicos para ofrecer información precisa.

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