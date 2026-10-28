México

Plan hídrico para Jalisco: Sheinbaum anuncia dos acueductos para atender crisis del agua y Lemus promete erradicar la contaminación

En los últimos meses pobladores de la entidad han realizado diversas manifestaciones para denunciar las pocas acciones por parte del gobierno de Pablo Lemus ante el problema de abastecimiento de agua y su calidad

La Mañanera- 28 de octubre
El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. (Presidencia)
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció dos nuevos acueductos para atender la crisis del agua que ha afectado en los últimos meses a los pobladores de Jalisco. Además, estas iniciativas buscan erradicar la contaminación a través de un plan hídrico que atenderá todas las denuncias presentadas.

Durante la mañanera del pueblo de este 28 de octubre en Palacio Nacional, la mandataria mexicana dio a conocer la construcción de:

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  • El acueducto que va de la planta de bombeo de Santa Cruz hasta el tanque del Cerro del Cuatro.
  • El acueducto que va de la presa Calderón a San Gaspar, así como la ampliación de la planta potabilizador.

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