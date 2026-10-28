Plan hídrico para Jalisco: Sheinbaum anuncia dos acueductos para atender crisis del agua y Lemus promete erradicar la contaminación

El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. (Presidencia)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció dos nuevos acueductos para atender la crisis del agua que ha afectado en los últimos meses a los pobladores de Jalisco. Además, estas iniciativas buscan erradicar la contaminación a través de un plan hídrico que atenderá todas las denuncias presentadas.

Durante la mañanera del pueblo de este 28 de octubre en Palacio Nacional, la mandataria mexicana dio a conocer la construcción de:

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El acueducto que va de la planta de bombeo de Santa Cruz hasta el tanque del Cerro del Cuatro.

El acueducto que va de la presa Calderón a San Gaspar, así como la ampliación de la planta potabilizador.