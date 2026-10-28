Beca Rita Cetina 2026: cómo subir tus documentos de manera fácil y sin errores para registrar a tus hijos

Un recibo de luz, agua, gas o predial son documentos válidos para acreditar el domicilio.

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El registro de la Beca Rita Cetina primaria y secundaria 2026 permanece abierto hasta el 6 de noviembre, y el paso que más dudas genera entre las familias es la digitalización correcta de los documentos antes de cargarlos a la plataforma oficial.

El trámite es gratuito, se realiza en línea y requiere que la madre, el padre o el tutor cuente con una cuenta Llave MX activa para completar la solicitud a favor de cada estudiante de primaria o secundaria pública.

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Todos los archivos deben cargarse en formato PDF o JPG, con un peso máximo de 3 megabytes por documento.

El registro a la Beca Rita Cetina 2026 permanece abierto hasta el 6 de noviembre en el portal oficial del Gobierno de México.

Un archivo que exceda ese límite o que esté en un formato distinto bloquea el avance del trámite en el portal www.becaritacetina.gob.mx.

Qué documentos se necesitan antes de entrar al sistema

Del padre, madre o tutor se piden seis elementos: CURP certificada, identificación oficial —INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar—, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses, número de celular, correo electrónico y la cuenta Llave MX ya activa.

La CURP debe estar certificada para poder participar en el registro. (Foto: Gobierno de México)

Del estudiante se solicitan dos documentos: CURP certificada y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su escuela pública.

Para el comprobante de domicilio existen varias opciones válidas: recibo de luz, agua, gas, predial, estado de cuenta telefónico o de internet, o una constancia de residencia emitida por la autoridad local.

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Cómo digitalizar los documentos para subirlos fácil y sin errores

Para quienes tienen el documento físico, la opción más sencilla es tomarle una foto legible con el celular, sin sombras y con el documento completo dentro del encuadre. La imagen se guarda automáticamente en archivo JPG y puede subirse sin más trámite.

Quienes cuenten con computadora e impresora en casa pueden escanear el documento físico y guardarlo directamente en PDF desde el programa del equipo.

Una fotografía legible tomada con el celular es la opción más rápida para digitalizar documentos.

Si no se dispone de este equipo, el documento puede escanearse en un ciber o centro de cómputo y pedir al encargado que lo entregue en formato PDF.

Si el documento se descarga directamente en la computadora, como la CURP obtenida en gob.mx/curp, basta con elegir la opción “Guardar como” y seleccionar el formato PDF antes de finalizar la descarga. El archivo llega listo y no requiere conversión adicional.

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Si el archivo resultante pesa de más, se recomienda digitalizarlo en no más de 3 megabytes.

Quienes cuenten con impresora en casa pueden escanear sus documentos y guardarlos en PDF. (Foto: gobierno de México)

Para reducir el tamaño, basta con buscar en internet “comprimir documentos”, elegir un sitio de conversión en línea, subir el archivo y descargar la versión reducida antes de intentar cargarla de nuevo al sistema.

Registro paso a paso

El trámite se realiza en línea, a través del portal oficial www.becaritacetina.gob.mx.

Primero, iniciar sesión con la cuenta Llave MX del tutor; si no se cuenta con ella, debe crearse en www.llave.gob.mx con la CURP, código postal, celular y correo electrónico.

Segundo, capturar los datos personales del tutor y adjuntar la identificación oficial y el comprobante de domicilio ya digitalizados.

El portal oficial de registro cuenta con los siguientes elementos. (Captura de pantalla)

Tercero, registrar al estudiante con su CURP certificada y validar que los datos correspondan al menor que se desea incorporar.

Cuarto, buscar la CCT de la escuela en el directorio oficial y completar nivel, turno y grado. Quinto, revisar que cada dato capturado coincida con los documentos originales antes de enviar la solicitud.

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Sexto, descargar el comprobante con el folio de seguimiento, necesario para consultar el estatus del trámite y, más adelante, recoger la tarjeta del Banco del Bienestar.

Revisar la información antes de enviar la solicitud evita errores en el proceso de validación.

Si el portal presenta saturación, se recomienda intentar el registro en horarios alternativos y limpiar la caché del navegador.

La CURP sin certificar bloquea el registro

El filtro más estricto de la plataforma es la certificación de la CURP ante el Registro Civil.

Si el documento no incluye la leyenda correspondiente, el sistema arroja el mensaje “No se encontraron registros del estudiante” y detiene el avance de la solicitud.

El sistema rechaza la solicitud si no encuentra la leyenda de verificación en la CURP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para revisarlo, hay que descargar la constancia en gob.mx/curp y confirmar que aparezca el texto “CURP certificada: Verificada con el Registro Civil”.

Esa revisión debe hacerse tanto para el tutor como para cada estudiante antes de iniciar cualquier carga de archivos.

Montos de la beca y fecha límite de entrega de tarjetas

Para primaria, el apoyo equivale a 2,500 pesos anuales por estudiante en un pago único.

Para secundaria, la beca asciende a 1,900 pesos bimestrales por familia, con 700 pesos adicionales por cada estudiante extra en ese nivel.

Cada estudiante adicional de secundaria suma 700 pesos bimestrales al apoyo familiar. (X/@SEP_mx)

La entrega de tarjetas y el primer depósito para quienes completen el registro en este periodo están previstos entre noviembre y diciembre de 2026.

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Las autoridades insisten en que el trámite debe realizarse únicamente a través del sitio oficial, no mediante otros enlaces no verificados.