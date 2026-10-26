Arturo Elías Ayub y Paula Albarrán: cuánto cuesta rentar el Colegio de las Vizcaínas para una boda

: El empresario Arturo Elías Slim contrae matrimonio en un recinto que ya fue escenario de las bodas de Lucero y Ximena Navarrete. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Arturo Elías Slim, nieto del empresario Carlos Slim Helú, se casó con Paula Albarrán el sábado 24 de octubre en el Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, uno de los recintos más solicitados de la Ciudad de México para bodas de alto perfil. La ceremonia reunió a integrantes de la familia Slim y a figuras del círculo social mexicano.

El colegio, ubicado en el Centro Histórico, data del siglo XVIII y combina capilla, patios internos y fachadas barrocas. Esa combinación arquitectónica lo convirtió en escenario recurrente de bodas mediáticas en México durante las últimas tres décadas.

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Entre los espacios disponibles para eventos figuran el Patio Principal, el Patio de los Azulejos, el Patio de los Capellanes, el Patio de los Arcos y la Sala Aránzazu, cada uno con rasgos propios dentro del conjunto histórico.

Rentar el Patio Principal para una boda cuesta alrededor de 500 mil pesos mexicanos, según cifras publicadas en enero de 2026. Ese monto corresponde solo al uso del espacio y no incluye banquete, decoración, mobiliario, sonido, iluminación ni producción.

El monto cubre solo el espacio, sin banquete ni producción

El recinto histórico del Centro Histórico cobra solo por la renta del Patio Principal, sin incluir banquete ni producción. FOTO: ARTURO LÓPEZ/CONACULTA/CUARTOSCURO.COM

Los 500 mil pesos reportados no contemplan catering, bebidas, flores, fotografía, coordinación de eventos ni seguridad adicional. Reportes de años anteriores, entre 2017 y 2019, ubicaban la renta en un rango similar, de 450 mil a 500 mil pesos, lo que sugiere estabilidad en la tarifa del espacio a lo largo del tiempo.

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El costo total de una boda completa puede multiplicarse varias veces según el número de invitados y el nivel de producción contratado. Organizadores de eventos recomiendan reservar el recinto con al menos un año de anticipación, dada la alta demanda y la limitada disponibilidad de fines de semana en el calendario anual.

La capilla del colegio, dedicada a San Ignacio de Loyola, es otro de los espacios disponibles para la ceremonia religiosa. Su interior conserva retablos barrocos originales de la construcción, concluida en 1767.

Los ingresos que genera la renta del recinto para bodas y otros eventos se destinan, según el propio colegio, al sostenimiento de becas para sus alumnas y a la restauración del inmueble, que mantiene su función educativa activa desde el periodo virreinal.

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Así fue la boda de Arturo Elías Slim y Paula Albarrán

Organizadores de bodas recomiendan reservar el Patio Principal con al menos un año de anticipación por la alta demanda del recinto. (Captura de pantalla/Google Maps)

Para la ocasión, Albarrán usó un vestido con escote strapless, mientras que Elías Slim vistió un esmoquin clásico. El primer baile de los recién casados fue con Strangers in the Night, de Frank Sinatra. Entre los asistentes estuvieron Sebastián Yatra, Oso Trava, Lucila Mangino, Bárbara Tijerina, Rafa Márquez y Yordi Rosado.

La boda se dio casi un año después de que Elías Slim le propusiera matrimonio a Albarrán en Central Park, Nueva York, con la complicidad de Alexa Albarrán, hermana de la novia. Arturo Elías Slim es hijo de Arturo Elías Ayub y Johanna Slim Domit, y se desempeña como CEO de Todo en Uno. Albarrán es creadora de Second Story, plataforma de reventa de ropa de lujo.

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Otras figuras también eligieron el recinto para su enlace matrimonial

El Colegio de las Vizcaínas tiene una larga trayectoria como escenario de bodas mediáticas en México. El 18 de enero de 1997, Lucero y Manuel Mijares se casaron ahí en una ceremonia transmitida en vivo por televisión, con más de 700 invitados y conducida por Silvia Pinal.

La boda del nieto de Carlos Slim se suma a la lista de enlaces de figuras como Lucero, Ximena Navarrete y Johanna Slim Domit en el mismo recinto. Foto: Twitter / @magia_hogaza

La ex Miss Universo Ximena Navarrete también celebró su matrimonio con Juan Carlos Valladares en el recinto, con una decoración en tonos rosa y dorado. Entre los invitados estuvieron Alejandro Fernández, Sebastián Rulli, Angelique Boyer y el piloto Sergio Pérez.

Otras parejas que han celebrado su boda en el colegio incluyen a Yadhira Carrillo y Juan Collado, y a Angélica Vale y Otton Padrón. En enero de 2026, Johanna Slim Domit, otra nieta de Carlos Slim, también se casó en el Patio Principal del recinto con el empresario Arturo Maldonado, con una decoración en tonos beige y marfil.

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