Falta una semana para el Gran Premio de México: Checo Pérez celebrará 300 carreras de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Cumplirá 300 grandes premios en la Fórmula 1 tras su debut en el 2011 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gran Premio de la Ciudad de México entra en cuenta regresiva: faltan siete días para la carrera de la Fórmula Uno en el Autódromo Hermanos Rodríguez, escenario que verá el regreso de Sergio Checo Pérez para una celebración especial dentro del macro complejo de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Checo alcanzará una marca histórica de 300 Grandes Premios en la Fórmula Uno tras construir una carrera llena de éxitos con las escuderías: Sauber, McLaren, Sahara Force India, Racing Point, Red Bull Racing y ahora Cadillac Fórmula One Team en esta campaña 2026.

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El antecedente posicionará a Sergio Pérez dentro de un selecto grupo de pilotos que han disputado al menos 300 Grandes Premios en el Máximo Circuito. Destacan los campeones del mundo: Lewis Hamilton (Gran Bretaña), Michael Schumacher(Alemania), Sebastian Vettel (Alemania), Fernando Alonso (España), Jenson Button (Gran Bretaña), Kimi Räikkönen (Finlandia), y el corredor Rubens Barrichello (Brasil).

El Gran Premio de la Ciudad de México se llevará a cabo del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, fecha elegida para la carrera principal en el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez El tapatío, Checo Pérez, correrá con la escudería Cadillac Fórmula One Team por vez primera en la Capital de la República Mexicana.

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La carrera cumple 11 ediciones desde el regreso de la Fórmula 1 en 2015

El tapatío correrá este año con Cadillac en el AHR (sergioperez )

La versión del Gran Premio de la Ciudad de México 2026 será la undécima de la tercera etapa de la Fórmula Uno en el Autódromo Hermanos Rodríguez La primera se desarrolló entre 1963 y 1970. La segunda vuelta de 1986 a 1992. Tuvieron que pasar 23 años para que la Máxima Categoría albergara una carrera en territorio mexicano.

Desde 2015 la Fórmula Uno toma en cuenta el Gran Premio de la Ciudad de México en su calendario oficial. Únicamente dejó de competir en el 2020, cuando la carrera se canceló por la situación pandémica del Covid-19. Federico González Compeán, director del Gran Premio de la Ciudad de México, sostiene que la edición de este año será la antepenúltima bajo el contrato vigente, que concluye en 2028.

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Sin embargo, durante la inducción de Marco Tolama y Alfonso Toledano al Muro de Honor del Deporte Motor, aseguró que hablará con el presidente y director ejecutivo de la Fórmula Uno, Stefano Domenicali, para una posible renovación del vínculo que tiene actualmente con el Gran Circo.

“Es de todos los que hacemos posible este proyecto, que afortunadamente ha tenido muy buena acogida en el mundo y afortunadamente todavía tenemos Grandes Premios por delante”, declaró Federico González Compeán. “Como saben, tenemos el contrato de este año, nos quedan dos, pero yo creo que estaremos hablando ahora que en la visita de Stefano Domenicali y con las autoridades, con la Ciudad de México, que sin su apoyo esto también no sería posible”, señaló el director del México GP.

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El Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá otra vez a la Fórmula Uno dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México. El circuito lleva los nombres de Ricardo y Pedro Rodríguez, pioneros del automovilismo mexicano. Para esta carrera los organizadores prevén una derrama económica superior a $22,228 millones de pesos.

Sergio Checo Pérez vuelve a México con Cadillac tras un año fuera de la Fórmula 1

El piloto mexicano finalizó tercero en el Gran Premio de México con Red Bull (Imagen Ilustrativa Infobae)

El piloto mexicano, Sergio Michel Pérez Mendoza, mejor conocido como Checo Pérez eligió el proyecto de Cadillac Fórmula One Team para volver a la principal división del automovilismo en esta temporada 2026. Su decisión lo hará celebrar 300 Grandes Premios en su siguiente carrera de la Fórmula Uno en la Ciudad de México.

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“Regresé con muchas dudas a la Fórmula Uno y ya después de unos meses no tengo duda que fue la mejor decisión volver, estoy contento con mi proyecto nuevo que es Cadillac y con muchas ganas de ver a toda la afición que ha sido increíble conmigo”, expresó Sergio Pérez Mendoza en entrevista con Danielle Dithurbide.

“Será una carrera muy especial, aparte es una locura, celebró mi Gran Premio 300 en México. Todo lo que tuvo que haber pasado, perderme carreras, que se cancelaron, todo lo que ha pasado para celebrar mi carrera 300 en México, en mi país es algo que ni en mi mejor de los sueños lo hubiera imaginado”, compartió Checo Pérez rumbo a su participación en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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Resultados de Checo Pérez en el Gran Premio de la Ciudad de México

El piloto mexicano finalizó en la tercera posición con Red Bull Racing (Imagen Ilustrativa Infobae)

2015: 8° lugar con Sahara Force India .

2016: 10° posición con Sahara Force India .

2017: 7° puesto con Sahara Force India .

2018: abandono con Force India por problemas de frenos.

2019: 7° plaza con Racing Point .

2020: no se disputó el Gran Premio de México .

2021: 3° posición con Red Bull Racing .

2022: 3° posición con Red Bull Racing .

2023: abandono con Red Bull Racing tras un incidente en la primera vuelta.

2024: 17.º lugar con Red Bull Racing.

Pérez, Colapinto y Bortoleto integran la presencia latinoamericana en la temporada 2026 de la Fórmula 1

Colapinto junto a Checo Pérez y Bortoleto en los test de la F1 en Bahréin (@alpinef1team)

México tendrá a Checo Pérez como su representante en la parrilla. El piloto de Cadillac F1 estará acompañado por otros dos corredores latinoamericanos: el argentino Franco Colapinto, de la escudería Alpine, y el brasileño Gabriel Bortoleto, del equipo Audi.

Franco Colapinto representa a Argentina en su temporada con Alpine. En cambio, Gabriel Bortoleto compite por Brasil en el proyecto de Audi. Sergio Pérez será volvió al deporte motor este año y su regresó marcará una gran hazaña al competir en su Gran Premio número 300 en México y con su gente en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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Actividad del Gran Premio de la Ciudad de México 2026

Los pilotos realizan un recorrido inaugural del Gran Premio de México por la pista Hermanos Rodríguez. (X/@F1)

La fiesta en el Autódromo Hermanos Rodríguez comenzará el viernes 30 de octubre con las dos prácticas libres. El sábado 31 habrá una tercera sesión de pruebas antes de la clasificación. Una vez ordenada la parrilla, Checo Pérez correrá su Gran Premio número 300 el domingo 1 de noviembre.

Viernes 30 de octubre



Sábado 31 de octubre Práctica Libre 3: 11:30 a 12:30 horas Clasificación: 15:00 a 16:00 horas

Domingo 1 de noviembre Carrera en la Ciudad de México: 14:00 horas

