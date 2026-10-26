Las duras confesiones de El Komanche sobre su salud mental: cinco diagnósticos y tres intentos de suicidio

El Komanche habría sido encontrado sin vida en su vivienda en Monterrey, Nuevo León. (Instagram: Komanche)

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Carlos Mauricio Gómez, el streamer salvadoreño conocido como El Komanche, reveló en al menos dos ocasiones públicas que vivía con cinco trastornos mentales diagnosticados y que había intentado quitarse la vida en tres oportunidades. El creador de contenido de 30 años fue reportado como fallecido este domingo en una vivienda de Monterrey, Nuevo León, sin que la Fiscalía haya confirmado la identidad del cuerpo ni las causas del deceso.

En una entrevista con el creador de contenido Tio Shur, emitida en marzo de 2023, El Komanche dijo que los peores momentos de su vida llegaron cuando intentó suicidarse tres veces y que fue internado en un hospital psiquiátrico en cada una de esas ocasiones.

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Siete meses después, en octubre de 2023, publicó un video en YouTube que abrió con la frase: “Me llamo Carlos y hace un mes intenté suicidarme”.

El diagnóstico que arrastraba desde los nueve años

El Komanche confesó que tuvo varios intentos de suicidio. (Instagram: Komanche)

En la entrevista con Tio Shur, Komanche explicó que en 2014 recibió el diagnóstico formal de depresión y trastorno bipolar. El psiquiatra que lo atendió le dijo que los síntomas venían desde los nueve años, aunque el diagnóstico no llegó sino hasta los 19.

Dijo que la última vez que atravesó un intento de suicidio antes del video de 2023 fue “hace dos o tres años”, es decir, alrededor de 2020 o 2021 respecto a esa conversación. “Una de las pocas cosas que a mí me hacía feliz era ver los videos de Rubius, Auronplay, Fernanfloo, estos ídolos que son para mí, que me sacaron una sonrisa”, contó.

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Para octubre de 2023 acumulaba cinco trastornos diagnosticados: depresión, ansiedad, bipolaridad, obsesión y esquizofrenia, según el recuento que presentó en el video. El propio streamer mostró en pantalla su diagnóstico psicológico al final de la grabación.

Dejó la medicación tras su éxito como streamer y la crisis se agravó

Video del 2023 donde habló de su salud mental. (YouTube: Komanche/captura de pantalla)

En el video de octubre de 2023 que publicó en su canal, Komanche relató que tras encontrar estabilidad económica gracias a sus transmisiones decidió abandonar el tratamiento que controlaba sus trastornos. “Debí buscar ayuda y no lo hice”, dijo.

Contó que en 2022 enfrentó una acumulación de crisis: una campaña de odio en redes —“me funaron”, dijo—, el fracaso de un proyecto profesional y un diagnóstico de trombosis grave. “En lugar de enfrentar mis problemas hui de ellos”, explicó sobre un viaje que hizo a Europa en esos meses.

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El quiebre ocurrió en Ibiza, durante una reunión con otros streamers que incluía a AuronPlay, cuando sufrió un robo y perdió su pasaporte. “Mi cabeza explotó”, relató. De regreso en un hotel de Madrid intentó quitarse la vida sin éxito.

Volvió a casa de sus padres en El Salvador, donde pasó un mes encerrado “sufriendo los horrores” de sus trastornos. Reconoció que varias de sus polémicas públicas en esa etapa “fueron causa de impulsos por mis trastornos mentales”.

Carlos Mauricio Gómez, el streamer salvadoreño hallado sin vida en Monterrey, coorganizó los Squid Craft Games, reveló un intento de suicidio y fue baneado de Twitch antes de anunciar su retiro definitivo de la plataforma. (Instagram: Komanche)

En 2024, durante un directo, Komanche contó que AuronPlay se comunicó directamente con su padre para monitorear su estado de salud mientras atravesaba la depresión.

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Le prometió que, si se recuperaba, se uniría a los Squid Craft Games 3, proyecto que Twitch le pedía desde meses atrás sin respuesta.

El streamer cerró su video de 2023 con un llamado a su audiencia: “El suicidio y las enfermedades mentales no son cringe, es algo preocupante”. Terminó con la promesa de “volver pronto” y retomó sus transmisiones meses después.

Las acusaciones que recibió en sus últimos meses de actividad

En sus últimos meses de actividad enfrentó múltiples señalamientos. (Instagram: Komanche)

Tras su regreso a la actividad, Komanche enfrentó nuevas tensiones públicas. En noviembre de 2025 fue baneado siete días de Twitch tras una polémica con el streamer Pereira, quien bromeó sobre ir a “pegarle” por sus derrotas en pruebas con cuerdas durante Squid Craft Games 4. Komanche respondió con señalamientos calificados como racistas, lo que provocó la viralización del clip y la sanción de la plataforma.

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En enero de 2026 anunció su retiro definitivo de Twitch: “Me retiro de Twitch brous, hay gente que no me quiere en la plataforma”, escribió en X. Confirmó que continuaría en YouTube, Kick y TikTok.

A finales de septiembre de 2026, fue acusado de presunto acoso por parte de creadoras de contenido, mismas que lograron alcanzar más eco cuando otros streamers se posicionaron sobre ello.

El mensaje del 19 de octubre y lo que se sabe de su muerte

Último post en X de El Komanche. (X/Komanch)

El 19 de octubre, seis días antes del hallazgo del cuerpo en Monterrey, la cuenta @Komanch publicó en X: “Los días simplemente no mejoran”. La frase ha generado más de dos millones de visualizaciones tras conocerse los reportes de su fallecimiento.

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El cuerpo de El Komanche habría sido encontrado en un domicilio sobre la calle Paseo de Niza, en la colonia Paseo de Cumbres, propiedad que el influencer rentaba. Vecinos notaron que la puerta permanecía abierta desde un día antes y alertaron a los propietarios, quienes localizaron a un hombre de entre 30 y 35 años sin signos vitales.

No se habrían encontrado huellas visibles de violencia en la escena, de acuerdo con medios locales.

(Redes sociales/Captura de pantalla)

Byron Reyes, identificado como CEO y mánager de creadores de contenido en El Salvador, aseguró en sus historias de Instagram que la familia del streamer le confirmó el deceso. Publicó además una historia con el texto “El bullying a cualquier escala no es un juego”.

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La Fiscalía de Nuevo León no ha difundido un comunicado oficial que confirme la identidad del hombre hallado en la vivienda ni las causas del fallecimiento.