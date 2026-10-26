Quién es Paula Albarrán, esposa de Arturo Elías Slim

Arturo Elías Slim se casa con Paula Albarrán: así fue la boda del nieto de Carlos Slim en el Centro Histórico

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Paula Albarrán se casó con Arturo Elías Slim, nieto de Carlos Slim Helú, el sábado 24 de octubre en el Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, un recinto ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La boda llegó casi un año después de un compromiso sellado en Central Park, Nueva York.

Albarrán estudió Arquitectura de Interiores en CENTRO y colaboró en el área creativa de Década Studio. Es creadora de Second Story, una plataforma de reventa de prendas y accesorios de lujo orientada al consumo circular.

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Según Caras México, la relación entre Albarrán y Elías Slim nació a través de una prima de él, amiga cercana de la novia. El vínculo se formalizó a finales de 2019, tras una cena navideña en la que Valeria Slim, prima de Arturo, los presentó.

A lo largo de la relación, la pareja atravesó una pausa temporal de aproximadamente seis meses, iniciada en septiembre de 2020. Tras ese periodo retomaron el vínculo y se mantuvieron unidos de manera estable hasta la propuesta de matrimonio.

Durante su infancia y adolescencia, Albarrán residió en Nueva York y Miami, antes de continuar su formación en el internado Le Rosey, en Suiza. Su regreso a México le permitió terminar la preparatoria en el Colegio del Bosque.

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Cuenta con dos hermanos, Manuel y Alexa Albarrán, que forman parte de su círculo cercano. Alexa fue quien documentó los momentos posteriores a la propuesta de matrimonio en Central Park.

La ceremonia reunió a Sebastián Yatra, Rafa Márquez y Yordi Rosado. (@barbara.tijerina)

El compromiso se dio con una sorpresa en Central Park

Elías Slim le propuso matrimonio a Albarrán en Central Park, Nueva York, con la presencia de familiares de ambos durante la celebración del compromiso. Pese a tener un perfil bajo en redes sociales, la pareja ha compartido apariciones públicas en eventos como el Gran Premio de México y el Abierto Mexicano de Tenis.

La boda reunió a figuras del círculo social mexicano

Para la ceremonia, Albarrán usó un vestido de novia con escote strapless y líneas elegantes, mientras que Elías Slim eligió un esmoquin clásico. El primer baile de los recién casados fue con Strangers in the Night, de Frank Sinatra.

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A la ceremonia asistieron integrantes de la familia Slim, además de Sebastián Yatra, Oso Trava, Lucila Mangino y Bárbara Tijerina. También estuvo presente Eugenia Rodríguez Cantú, quien debió regresar a Monterrey tras la ceremonia religiosa por el nacimiento de su sobrina, hija del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Rafa Márquez y Yordi Rosado también asistieron al evento.

Quién es Arturo Elías Slim

Arturo Elías Slim es el hijo mayor de Arturo Elías Ayub y Johanna Slim Domit, y nieto de Carlos Slim Helú. Es hermano de Johanna y Alejandro Elías Slim. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Anáhuac y, tras formar parte de Claro Shop y del área de comercio electrónico de Grupo Sanborns, se desempeña actualmente como CEO de Todo en Uno, compañía de soluciones para comercio electrónico.

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Entre mayo y septiembre de 2024, Albarrán se desempeñó como Operations & Creative Manager en Ciudad de México, de acuerdo con su perfil de LinkedIn.

Carlos Slim Helú, de 86 años, encabeza el listado de multimillonarios de Forbes México de 2026 con un patrimonio estimado en 125.000 millones de dólares, un crecimiento del 51,5% respecto de los 82.500 millones registrados en 2025. El incremento se explica por el repunte de América Móvil y una reducción en los costos de financiamiento del grupo.

La boda llegó casi un año después de un compromiso sellado en Central Park, Nueva York. Crédito: IG/@alexalbarran

El origen de la fortuna de Slim se remonta a la adquisición de Telmex durante la privatización de las telecomunicaciones mexicanas en los años 90. A partir de esa operación construyó América Móvil, la mayor empresa de telecomunicaciones móviles de América Latina, que opera las marcas Telcel y Telmex.

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La familia Slim posee el 76% de Grupo Carso, el conglomerado que agrupa los negocios comerciales, industriales, de infraestructura, materiales y energía del grupo. Carlos Slim Helú ha declarado en entrevistas públicas que no heredará dinero a sus hijos, sino “responsabilidades” a través de las empresas del grupo.