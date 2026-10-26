México

Euro hoy en México: cotización de apertura del 26 de octubre

La moneda europea ha experimentado un retroceso respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,81 pesos mexicanos, registrando una disminución del 0,61% respecto al precio previo de 20,94 pesos. Dow Jones

En la última semana, los euros registraron un avance del 0,63%, aunque en términos interanuales, muestran un descenso del -1,62%.

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La tendencia del tipo de cambio euro a peso mexicano ha sido negativa en los últimos días, registrando un día consecutivo de descenso. La volatilidad actual se sitúa en 10,93%, considerablemente por encima de la volatilidad de referencia del 6,16%, lo que sugiere un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

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