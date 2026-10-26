Euro hoy en México: cotización de apertura del 26 de octubre

En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,81 pesos mexicanos, registrando una disminución del 0,61% respecto al precio previo de 20,94 pesos. Dow Jones
En la última semana, los euros registraron un avance del 0,63%, aunque en términos interanuales, muestran un descenso del -1,62%.
PUBLICIDAD
La tendencia del tipo de cambio euro a peso mexicano ha sido negativa en los últimos días, registrando un día consecutivo de descenso. La volatilidad actual se sitúa en 10,93%, considerablemente por encima de la volatilidad de referencia del 6,16%, lo que sugiere un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
¿Cuál es el precio de la gasolina hoy lunes 26 de octubre en Nuevo León?
La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de los carburantes en el país
Precio de la gasolina en México hoy lunes 26 de octubre: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?
La Comisión Nacional de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México
Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 26 de octubre
Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 26 de octubre
La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México
Estaciones del Metrobús fuera de servicio en esta última hora de este 26 de octubre
Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año
MÁS NOTICIAS