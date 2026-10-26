Rutina para fortalecer la parte interna de los muslos en casa y sin saltos

Rutinas en el suelo y de pie para fortalecer los músculos aductores y la parte interna del muslo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una rutina sin saltos para fortalecer los muslos internos puede hacerse en casa dos o tres veces por semana con ejercicios controlados de aducción, sentadillas y trabajo isométrico. Está dirigida a adultos que buscan mejorar la fuerza de las piernas, la estabilidad de caderas y rodillas y el equilibrio, sin someter las articulaciones a impactos repetidos.

Los músculos de esta zona se conocen como aductores. Su función principal es acercar las piernas hacia la línea media del cuerpo, aunque también intervienen al caminar, levantarse de una silla, subir escaleras y recuperar el equilibrio.

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El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, conocido como NHS, aconseja incluir ejercicios de fuerza que involucren piernas y caderas al menos dos días por semana. La American College of Sports Medicine también recomienda entrenar los principales grupos musculares con una progresión adaptada a la experiencia y condición física de cada persona.

Elevación lateral de la pierna inferior para activar los aductores

La elevación lateral de la pierna inferior permite trabajar directamente la cara interna del muslo en una posición estable. Es una buena alternativa para quienes comienzan, han estado sedentarios o necesitan reducir la carga sobre rodillas y tobillos.

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Melbourne incluye este ejercicio en sus materiales de fisioterapia para los aductores de cadera. La propuesta se basa en movimientos cortos, lentos y controlados, sin necesidad de saltos ni pesas.

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Para realizarlo, hay que acostarse de lado con la pierna inferior extendida. La pierna superior se flexiona y se apoya delante del cuerpo, con el pie en el suelo, para dejar espacio a la extremidad que se moverá.

La pierna inferior se eleva unos centímetros y luego vuelve lentamente a la posición inicial. La rodilla debe mantenerse orientada hacia delante y la pelvis no debe girar hacia atrás.

El recorrido no necesita ser amplio. La finalidad es sentir la contracción en la parte interna del muslo y evitar que el tronco se balancee para compensar la falta de fuerza.

El American Council on Exercise, una organización especializada en educación física y entrenamiento, describe una variante en la que el pie de la pierna superior apoya sobre la cara interna de la pierna que se eleva. Esa posición añade resistencia mediante el propio peso corporal.

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Una persona principiante puede hacer una o dos series de 10 a 15 repeticiones por lado. Si aparece dolor en la ingle, la cadera o la espalda, conviene reducir el recorrido o interrumpir el ejercicio.

Elevación lateral de pierna con una banda elástica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentadilla de sumo para reforzar aductores, glúteos y cuádriceps

La sentadilla de sumo es un movimiento funcional que combina el trabajo de los aductores con la activación de glúteos y cuádriceps. La apertura amplia de las piernas exige un mayor control de rodillas y caderas.

Mayo Clinic Health System incorpora esta variante en rutinas breves de fortalecimiento. La institución recomienda separar los pies más allá del ancho de los hombros y orientar las puntas hacia afuera de acuerdo con la movilidad individual.

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El movimiento empieza al llevar las caderas hacia atrás. Después se flexionan las rodillas, que deben seguir la dirección de los dedos de los pies durante toda la bajada.

El peso se distribuye sobre la zona media de los pies. La espalda debe permanecer estable, sin redondearse ni inclinarse en exceso hacia delante.

La profundidad no es igual para todas las personas. Hay que bajar sólo hasta donde sea posible conservar el equilibrio, la alineación de las rodillas y una sensación cómoda en caderas y tobillos.

La subida se realiza al empujar el suelo con ambos pies. No hacen falta rebotes ni saltos para aumentar el desafío muscular.

Una pausa de uno o dos segundos en la posición más baja puede elevar el tiempo de tensión. Esta modificación permite progresar sin añadir impacto ni utilizar equipamiento complejo.

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Para quienes tienen menor movilidad, el NHS recomienda variantes de sentadillas con apoyo en una silla firme. Esa adaptación permite practicar el patrón de movimiento con más seguridad.

Sentadilla sumo kettlebell. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zancada lateral para mejorar el control de rodillas y caderas

La zancada lateral trabaja la musculatura interna del muslo durante el desplazamiento hacia un costado. Este patrón ayuda a entrenar movimientos que aparecen al esquivar obstáculos, cambiar de dirección o distribuir el peso entre ambas piernas.

La posición inicial es de pie, con los pies separados al ancho de las caderas. Desde allí, se da un paso hacia un lado y se flexiona la rodilla de la pierna que se desplaza.

La pierna contraria queda más estirada, con el pie completamente apoyado. El torso puede inclinarse un poco hacia delante, aunque la espalda debe permanecer controlada.

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Para regresar al centro, hay que empujar el suelo con la pierna flexionada. El movimiento debe ser lento, sin impulsar el cuerpo mediante rebotes.

Los aductores contribuyen a frenar el desplazamiento y a mantener la estabilidad de las piernas. También participan otros músculos de la cadera y los glúteos, por lo que se trata de un ejercicio integrado.

El NHS propone el uso de una silla estable como apoyo en personas con problemas de equilibrio o poca confianza al ejercitarse de pie. El respaldo puede servir como punto de referencia sin descargar por completo el peso corporal.

La versión inicial puede incluir pasos cortos y descensos poco profundos. Una serie de ocho a 10 repeticiones por lado suele ser suficiente para practicar la técnica antes de añadir dificultad.

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Zancada lateral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zancada diagonal con pausa para aumentar la estabilidad

La zancada diagonal introduce una posición cruzada de piernas y demanda más control de cadera que la zancada lateral. Por ese motivo, corresponde reservarla para una etapa posterior de la rutina.

Para hacerla, una pierna se lleva en diagonal detrás de la otra. Luego, el cuerpo desciende de forma gradual, como en una zancada, mientras la pierna adelantada sostiene gran parte del peso.

La rodilla de adelante debe alinearse con el pie. Si se desplaza hacia dentro, hay que reducir la profundidad o volver a una variante más sencilla.

La posición baja puede sostenerse durante uno o dos segundos antes de regresar a la postura inicial. La pausa prolonga el esfuerzo muscular sin sumar velocidad ni impactos.

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La American College of Sports Medicine recomienda ajustar la dificultad de los ejercicios a la capacidad de cada persona. En una rutina doméstica, esa progresión puede lograrse al ampliar poco a poco el paso o aumentar el tiempo de permanencia.

Este movimiento no resulta conveniente para quienes experimentan dolor de rodilla, inestabilidad o dificultad para mantener el equilibrio. La elevación lateral de pierna y el trabajo con silla ofrecen una alternativa inicial más conservadora.

Zancada diagonal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puente con cojín entre las rodillas para combinar fuerza y aducción

El puente con presión entre las rodillas permite trabajar la extensión de cadera y la musculatura interna del muslo al mismo tiempo. Se realiza acostado, por lo que no implica saltos ni carga de peso de pie.

Harvard Health describe el puente de cadera como un ejercicio que fortalece glúteos, cuádriceps e isquiotibiales. Los ejercicios de aducción sugeridos por la Universidad de Melbourne permiten añadir un estímulo específico para la zona interna del muslo.

La persona debe acostarse boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Un cojín firme o una pelota blanda se coloca entre las rodillas.

Antes de levantar la pelvis, hay que apretar el objeto de manera moderada. Las caderas ascienden hasta formar una línea cómoda entre los hombros, las caderas y las rodillas.

La posición alta se sostiene algunos segundos. Después, la pelvis baja lentamente, sin dejar caer el cuerpo ni perder la presión entre las piernas.

El puente activa la cadera y los aductores con un movimiento de bajo impacto. La presión contra el cojín no debe ser máxima, ya que una contracción excesiva puede generar tensión en la ingle o las rodillas.

Una serie inicial puede incluir entre ocho y 12 repeticiones. La dificultad aumenta al prolongar la pausa arriba o al sumar una segunda serie, siempre que se mantenga una técnica estable.

Ejercicio de puente con un cojín entre las rodillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plancha lateral con apoyo elevado para un nivel más exigente

La plancha lateral con una pierna apoyada en una superficie elevada es un ejercicio isométrico para los aductores y los músculos del tronco. Isométrico significa que los músculos hacen fuerza mientras el cuerpo sostiene una postura.

La persona se coloca de lado y apoya la pierna superior sobre una silla, un banco o un escalón firme. El antebrazo del lado inferior puede utilizarse como apoyo en el suelo.

El objetivo consiste en elevar la pelvis y conservar el cuerpo alineado durante algunos segundos. La musculatura interna del muslo de la pierna superior participa en el sostenimiento de la posición.

Este ejercicio requiere una base previa de fuerza. Las personas que no pueden realizar una plancha lateral sencilla o tienen dolor de cadera deberían elegir variantes menos exigentes.

La American College of Sports Medicine plantea que los aumentos de carga deben ser graduales. En este caso, la progresión puede consistir en sostener la postura durante más tiempo, no en forzar una posición inestable.

Las primeras repeticiones pueden ser breves. Una ejecución corta y bien alineada resulta más útil que prolongar el ejercicio cuando la pelvis cae o el cuerpo pierde la postura.

Plancha lateral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentarse y levantarse de una silla para mejorar la fuerza funcional

El ejercicio de sentarse y levantarse de una silla refuerza las piernas y reproduce una acción cotidiana. Aunque no aísla los aductores, estos músculos ayudan a mantener la alineación de las rodillas durante el movimiento.

Harvard Health recomienda esta práctica para fortalecer caderas, muslos y glúteos. Mayo Clinic también utiliza una variante como medida funcional de la capacidad para levantarse y sentarse repetidamente.

Debe utilizarse una silla firme y sin ruedas. La persona se sienta cerca del borde con los pies planos sobre el suelo y las rodillas separadas al ancho de las caderas.

El movimiento comienza con una leve inclinación del torso hacia delante. Después, se empuja el suelo con los pies para ponerse de pie, con el menor uso posible de las manos.

El regreso al asiento debe ser lento. La persona baja de manera controlada y evita dejarse caer sobre la silla.

El NHS propone ejercicios asistidos con silla para adultos que retoman la actividad física o requieren más seguridad. Esta opción puede ser más apropiada que las sentadillas profundas en casos de baja movilidad.

Se puede comenzar con una o dos series de cinco a 10 repeticiones. Si la silla resulta muy baja, un cojín firme puede elevar el asiento y facilitar el gesto.

Sentarse y levantarse de una silla sin usar las manos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El NHS y la American College of Sports Medicine recomiendan progresar sin dolor

Una rutina básica puede combinar elevaciones laterales de pierna, sentadillas de sumo, zancadas laterales y levantarse de una silla. Las sesiones deben dejar tiempo suficiente para la recuperación muscular.

El NHS señala que la actividad de fuerza debe hacerse con un esfuerzo que resulte desafiante, aunque permita mantener el control del movimiento. La American College of Sports Medicine coincide en que el volumen y la resistencia deben adaptarse al nivel individual.

La progresión puede lograrse con más repeticiones, una serie adicional, pausas más largas o resistencia ligera. Los cambios bruscos aumentan el riesgo de molestias y no son necesarios para obtener resultados.

El dolor muscular moderado puede aparecer después de comenzar un programa. El dolor agudo, la inflamación, la sensación de inestabilidad o las molestias persistentes en rodilla, cadera o espalda requieren detener el ejercicio y buscar orientación profesional.

La revisión publicada por Med Clin Res advierte que trabajar una región del cuerpo no garantiza perder grasa sólo en ese lugar. Fortalecer los aductores no determina dónde se pierde grasa.

El beneficio principal de esta rutina está en mejorar la fuerza, el control de las piernas y la capacidad de realizar tareas cotidianas con mayor estabilidad.