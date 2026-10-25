Licencias de conducir en CDMX: proponen exámenes accesibles para personas con discapacidad

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ciudad de México (CDMX) podría establecer exámenes de manejo en formatos accesibles para que las personas con discapacidad obtengan o renueven licencias y permisos de conducir en condiciones de igualdad, si avanza una iniciativa presentada en el Congreso capitalino por la diputada Tania Larios Pérez.

La propuesta plantea reformas al artículo 65 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. El objetivo es que los procedimientos para expedir y renovar estos documentos incluyan medidas de accesibilidad durante las evaluaciones teóricas y prácticas.

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La iniciativa fue dada a conocer durante la sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México del 20 de octubre de 2026. La Mesa Directiva la turnó a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, que deberá analizarla y emitir un dictamen.

La reforma busca adaptar evaluaciones teóricas y prácticas

El proyecto propone que las personas con discapacidad puedan realizar los exámenes de valoración para manejar mediante formatos accesibles. Las autoridades competentes tendrían que emitir lineamientos para definir cómo se aplicarán y evaluarán esas pruebas.

La reforma no elimina los requisitos para conducir. El planteamiento señala que las licencias y permisos deberán acreditar las habilidades necesarias de acuerdo con el tipo de vehículo que pretenda manejar cada persona.

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Los cambios incluirían contenidos para los exámenes teóricos y prácticos, así como protocolos específicos de evaluación. La propuesta también pide un apartado con los requisitos para que las personas con discapacidad tramiten sus documentos bajo condiciones de igualdad.

El texto parte de que la movilidad y la seguridad vial son derechos humanos. Bajo ese criterio, las autoridades deben garantizar el libre desplazamiento de la población con criterios de accesibilidad, igualdad y sostenibilidad.

La iniciativa establece que la protección debe considerar a quienes enfrentan mayores obstáculos en la vía pública. Entre ellos se encuentran las personas con discapacidad que requieren ajustes en los trámites y evaluaciones para ejercer su derecho a la movilidad.

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Las licencias podrían expedirse en formato físico o digital

La propuesta de Larios Pérez también plantea que las licencias de conducir puedan emitirse en formato físico o digital. Ambos documentos tendrían que contar con plena validez en todo el territorio nacional.

El formato de la licencia no sustituiría la acreditación de aptitudes para manejar. El documento tendría que comprobar que la persona cumple con las habilidades y los requisitos correspondientes al vehículo para el que solicita autorización.

La diputada del PRI sostiene que los procedimientos actuales requieren condiciones que permitan a las personas con discapacidad participar en los trámites sin barreras derivadas del formato de las evaluaciones o de los requisitos administrativos.

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La iniciativa busca incorporar estas medidas directamente en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. De aprobarse, las autoridades responsables de expedir licencias y permisos tendrían que ajustar sus mecanismos de atención, aplicación de exámenes y criterios de evaluación.

El proyecto se encuentra en una etapa inicial dentro del Congreso capitalino. La Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial deberá revisar el contenido de la propuesta antes de determinar si presenta un dictamen ante el pleno.

El Congreso deberá definir si incorpora los ajustes a la ley

La reforma propone que los requisitos para expedir y renovar licencias contemplen de forma expresa las necesidades de accesibilidad. Esto abarcaría tanto los exámenes como los protocolos que utilizarían las autoridades durante el trámite.

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(Gobierno de la CDMX)

El planteamiento no detalla cuáles serían los formatos accesibles ni los mecanismos técnicos para cada tipo de discapacidad. Esa definición quedaría en los lineamientos que deberán emitir las autoridades competentes en caso de que la modificación legal sea aprobada.

La propuesta coloca el debate en torno a la posibilidad de que las personas con discapacidad accedan a una licencia de conducir mediante evaluaciones adaptadas, sin que ello implique reducir los criterios de seguridad vial.

El dictamen que elabore la comisión deberá definir el alcance de la reforma, los cambios que requerirían los trámites y las obligaciones para las instancias encargadas de expedir licencias y permisos en la Ciudad de México.

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