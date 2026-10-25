Jesse & Joy sorprenden con una colaboración junto al hermano de Miley Cyrus antes de su pausa

Guardar

Braison Cyrus, hermano menor de Miley Cyrus, estrenó el viernes 23 de octubre de 2026 “Machu Picchu”, una colaboración musical con Jesse & Joy que reúne al cantautor estadounidense con los intérpretes mexicanos. La canción toma su nombre de la histórica ciudadela inca de Perú y forma parte de una etapa de expansión artística para el músico.

El lanzamiento fue anunciado por Braison a través de sus redes sociales, donde expresó su entusiasmo por trabajar con los hermanos Huerta. El tema representa un encuentro entre artistas de distintas escenas musicales y suma una nueva colaboración a la trayectoria del estadounidense, quien ha desarrollado su carrera como compositor, productor e intérprete.

PUBLICIDAD

El estreno también coincide con un momento de transformación para Jesse y Joy. Mientras Jesse Huerta impulsa su proyecto Jesse and The Supernovas, Joy continuará con Jesse & Joy y prepara presentaciones para 2026 y 2027. De esta manera, ambos hermanos avanzan hacia nuevas etapas profesionales, aunque con caminos musicales distintos.

Braison Cyrus construye su propio camino musical

Jesse y Joy - (Instagram)

Braison Cyrus pertenece a una familia reconocida en la industria del entretenimiento. Es hijo del cantante Billy Ray Cyrus y hermano menor de Miley Cyrus, aunque su trayectoria artística se ha desarrollado con una identidad propia, vinculada con la composición, la producción musical y los sonidos del country alternativo.

PUBLICIDAD

A diferencia de la propuesta pop de su hermana, Braison ha explorado una sonoridad más cercana al folk y a las raíces musicales estadounidenses. Su trabajo como compositor le ha permitido participar en distintos procesos creativos y desarrollar sus propias canciones, con las que busca consolidarse como artista independiente.

Con “Machu Picchu”, el músico amplía su repertorio mediante una colaboración con Jesse & Joy. Los créditos de la canción incluyen a Braison Cyrus, Jordan Lindley, Jesse Huerta, Joy Huerta y Martin Terefe como compositores. En la producción de estudio aparecen Jesse Huerta y Martin Terefe.

Jesse Huerta explora una nueva etapa con The Supernovas

Jesse Huerta - (Especial)

La colaboración llega después de que Jesse Huerta anunciara una pausa en sus actividades con Jesse & Joy para dedicar más tiempo a su familia y atender sus prioridades personales. El músico también presentó Jesse and The Supernovas, un proyecto con el que busca explorar nuevas ideas y sonidos fuera de la dinámica habitual del dúo.

PUBLICIDAD

Como parte de esta etapa, Jesse lanzó el sencillo “Interestelar” el 21 de octubre y comenzó a impulsar su nueva propuesta musical. Su proyecto representa una oportunidad para experimentar con otros recursos creativos y desarrollar una identidad propia, sin abandonar su trayectoria como compositor y productor.

La pausa en sus actividades con Jesse & Joy no significa que Jesse deje la música. Por el contrario, su nuevo proyecto le permite trabajar en otras composiciones y abrir una etapa diferente en su carrera. En ese contexto, su participación en “Machu Picchu” coincide con un periodo de cambios en el que mantiene colaboraciones mientras desarrolla su propuesta individual.

PUBLICIDAD

Joy Huerta continuará con Jesse & Joy y prepara conciertos para 2027

Joy Huerta confirmó el inicio de su carrera como solista y anunció la gira 'El amor de México' para 2027, con fechas en diversas ciudades del país como Toluca y la Ciudad de México, además de Estados Unidos y Canadá. El proyecto contempla previamente el espectáculo '¿Con quién se queda el reno?' en el Auditorio Nacional, marcando una etapa sin la presencia de Jesse Huerta.

Por su parte, Joy Huerta anunció que continuará con Jesse & Joy y mantendrá vivo el repertorio que ha compartido con su hermano durante más de dos décadas. La cantante se prepara para encabezar las próximas presentaciones del proyecto, mientras Jesse desarrolla sus propios planes musicales.

La intérprete también anunció conciertos para 2027 en distintas ciudades mexicanas, entre ellas Toluca, Ciudad de México, Querétaro, Puebla y Veracruz. Esta nueva etapa permitirá que el público siga disfrutando de las canciones del dúo, ahora con Joy al frente de las presentaciones previstas.

Así, “Machu Picchu” llega en un momento significativo para los tres artistas. Braison Cyrus suma una colaboración con los hermanos mexicanos, Jesse explora nuevos sonidos con The Supernovas y Joy se prepara para continuar con Jesse & Joy en los escenarios. Aunque sus caminos profesionales comienzan a tomar direcciones diferentes, la música sigue siendo el punto de encuentro entre sus proyectos.

PUBLICIDAD