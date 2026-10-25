Hijo de AMLO celebra plan de trazabilidad de medicinas en pleno conflicto del IMSS: “El paciente dejará de oír ‘no hay’”

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El sistema digital para rastrear medicamentos que el Gobierno de México prevé iniciar en enero de 2027 se convirtió en tema de debate en redes sociales y en la agenda política. José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo calificó en X como un “dato que casi nadie está mirando”. El anuncio llega mientras trabajadores del IMSS marchan por desabasto de medicinas, falta de personal y salarios.

¿Qué dijo José Ramón López Beltrán?

@_JRLB_

En su publicación en X (@JRLB), López Beltrán afirmó que el sector salud distribuye 3,000 millones de piezas al año y que buena parte de ese manejo se hace “a mano”. Enumeró cuatro componentes del cambio digital:

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Trazabilidad de cada medicamento.

Solicitudes en tiempo real.

Rutas de distribución optimizadas.

Conexión entre almacén central, hospitales y clínicas.

Añadió que el sistema lo diseñan “científicos e ingenieros mexicanos, no una consultora extranjera”, y que, si funciona, el paciente dejará de oír “no hay” en plena cirugía.

¿Qué anunció realmente el Gobierno?

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación del Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud, con especialistas en logística, inteligencia artificial e investigación de operaciones. La presentación fue el viernes 23 de octubre de 2026 en Palacio Nacional, y el consejo reúne a cuatro especialistas y cinco jóvenes.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, explicó que el sector utiliza cerca de 3 mil millones de piezas al año, que deben llegar a más de mil hospitales y casi 15 mil centros de salud y unidades de primer nivel.

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Sheinbaum planteó el objetivo así: que el proceso, desde la compra y los almacenes hasta la entrega al paciente, esté automatizado y permita conocer la trazabilidad de cada medicamento.

Los datos clave del proyecto:

Calendario: el plan de trabajo se presentará el 23 de noviembre de 2026, y la meta es comenzar la implementación en enero de 2027.

Alcance inicial: el IMSS y el IMSS-Bienestar.

Desarrollo: se aprovechará la infraestructura de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), sin contratar empresas privadas.

Mientras tanto: se anunciaron mecanismos provisionales de distribución e intercambio de información entre unidades médicas.

El contexto: marchas y protestas en el IMSS

Las marchas de trabajadores que exigen medicamentos y mejores salarios se entrecruzan con señalamientos sobre empresas vinculadas a figuras cercanas al poder que habrían incumplido pedidos por más de mil millones de pesos. REUTERS/Daniel Becerril

El anuncio coincide con el conflicto laboral más visible del IMSS en meses. Todo comenzó el 8 de octubre con una concentración de trabajadores frente a la Secretaría de Gobernación, y desde el 9 de octubre hubo bloqueos en al menos 19 puntos de la capital.

El 13 de octubre se realizó una megamarcha. Médicos, enfermeras y personal administrativo denunciaron el desabasto de medicamentos, la falta de personal, y exigieron la destitución de Rafael Olivos Hernández, dirigente sindical. También piden un aumento salarial de 10%.

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La consigna de los manifestantes fue “pagas impuestos y no hay medicamentos”.

Esta es la secuencia posterior:

14 de octubre: una consulta sindical rechazó el aumento de 6.8%, y Zoé Robledo, director del IMSS, dijo que buscaría una propuesta mejorada y abriría una mesa de trabajo.

14 de octubre: Sheinbaum restó importancia al número de participantes y aseguró que las demandas legítimas serían atendidas. También acusó de oportunismo a partidos y organizaciones que se sumaron a la protesta.

19 de octubre: Sheinbaum informó que el Gobierno trabajaba en una nueva propuesta salarial y descartó que esté en duda la permanencia de Robledo.

21 de octubre: una segunda megamarcha nacional salió desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI hacia las oficinas centrales del IMSS.

El conflicto también tomó un cariz político. El dirigente del PAN, Jorge Romero, exigió la renuncia de Robledo, y Sheinbaum calificó el mitin como “oportunismo político”. Romero negó que su partido participara en la marcha.

Dos versiones sobre el desabasto

Las posturas siguen divididas. Medios reportaron que Sheinbaum negó que exista una crisis en salud, y el Gobierno sostiene que atiende los reclamos legítimos. Trabajadores y opositores, en cambio, hablan de una escasez generalizada de medicinas.

La sombra de la Megafarmacia y Birmex

El debate remite a proyectos anteriores. La Megafarmacia del Bienestar, en Huehuetoca, Estado de México, fue inaugurada por López Obrador el 29 de diciembre de 2023 para terminar con el desabasto. Después, una respuesta de transparencia de Birmex indicó que no surte recetas, por ser competencia de los institutos de salud.

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En septiembre de 2026, Birmex admitió que operaba con una red de conectividad “desmantelada y obsoleta”, según las bases de una licitación.

También circula en redes un reporte del 21 de octubre sobre Amílcar Olán. Señala que tres empresas ligadas a él, descrito en investigaciones periodísticas como cercano al hijo de AMLO, obtuvieron contratos por más de mil millones de pesos y habrían incumplido 85% de los pedidos. En las fuentes revisadas no se localizó una postura pública de López Beltrán sobre ese señalamiento.

¿Qué sigue?

El primer punto de control será el 23 de noviembre, cuando el Consejo presente su plan de trabajo. La prueba de fondo llegará en enero de 2027, si el sistema logra reducir el desabasto que hoy reclaman los trabajadores del IMSS.

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