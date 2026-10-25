México

Biodiversidad y conservación del suelo: los retos frente al avance de la actividad humana en México

Durante un encuentro académico, investigadores de la UNAM plantean la necesidad de proteger los suelos para conservar la biodiversidad, pues México concentra una de las mayores diversidades edáficas del planeta

Dos troncos de árboles enmarcan una vista de montañas con vegetación y neblina en el fondo bajo un cielo azul
Un paisaje de montañas y vegetación se extiende en la región de Compostela y Tepic en el estado de Nayarit. (Visit Nayarit/Gobierno de México)
Guardar

México alberga 28 de los 32 grupos de suelo que existen en el planeta, una condición que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denominan edafodiversidad y que funciona como base de la biodiversidad nacional. El dato se presentó en las Jornadas Académicas 475+ Conjuntas CIC-CoHu, bajo el título “La convergencia de las ciencias y las humanidades en el quehacer de la Universidad”.

¿Qué significa ser un país de diverso?

El investigador Francisco Bautista Zúñiga, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, explicó que la edafodiversidad se refiere a la variedad de tipos de suelo presentes en un territorio. Cada grupo de suelo tiene propiedades distintas, origen geológico propio y capacidad diferente para sostener formas de vida.

PUBLICIDAD

Cuatro personas conversan sentadas en un escenario frente a una mesa baja con letreros y junto a una pantalla con texto
Investigadores de la UNAM dialogan sobre la clasificación y el diagnóstico de los suelos en México durante una conferencia académica. (Sala de prensa UNAM )

Esa variedad convierte a México en uno de los países con mayor riqueza edáfica del mundo. Bautista Zúñiga planteó que esta condición constituye la base de la biodiversidad del país, por lo que proteger la biodiversidad exige primero cuidar los suelos que la sostienen.

Desconocemos la calidad de los suelos que intervenimos

El investigador advirtió que, pese a esa riqueza, se ignora qué contienen los suelos y en qué condición se encuentran antes de intervenirlos. “Se les aplican sustancias sin realizar un diagnóstico, como fertilizantes, pesticidas, abonos líquidos o sólidos o aguas residuales”, señaló.

Vista aérea de una hendidura de tierra rojiza en medio de una colina cubierta de árboles densos
Un afloramiento rocoso de tonalidades rojizas permanece rodeado por una densa vegetación forestal en una zona de colinas. (Sala de prensa UNAM)

Bautista Zúñiga comparó esa práctica con automedicarse sin conocer el origen de un malestar: “es como si tuviéramos un dolor en alguna parte de nuestro cuerpo y compráramos cualquier cosa para tratar de curarlo”.

PUBLICIDAD

Solo conocemos el 1% de la biodiversidad del suelo

Pilar Ortega Larrocea, integrante del Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo y del Instituto de Geología, situó el problema en una escala mayor. “Hay elementos del suelo que desconocemos y estamos contaminando; con ello perdemos biodiversidad, espacios y ni siquiera nos percatamos de las bondades que todos los organismos nos podrían dar”, afirmó.

Rocas volcánicas oscuras con diversas plantas, arbustos y una pequeña placa informativa blanca sobre una piedra
El Geopedregal de Ciudad Universitaria conserva vegetación nativa que crece sobre formaciones de roca volcánica remanente. (Sala de prensa UNAM)

La investigadora precisó que solo se conoce el 1% de esa biodiversidad, un dato obtenido mediante herramientas moleculares que diagnostican organismos en el suelo. Muchas de esas secuencias genéticas todavía no han podido asignarse a ninguna especie identificada.

Ortega Larrocea se refirió también al proyecto Geopedregal, una iniciativa de rehabilitación ecológica en el perímetro de Ciudad Universitaria. El proyecto presta servicios ambientales como captura de carbono e infiltración de agua.

No existe un centímetro del planeta sin intervención humana

El investigador del Instituto de Geografía, Javier Delgado Campos citó al geógrafo brasileño Milton Santos para situar el fenómeno a escala global: “no existe un solo centímetro cuadrado en el planeta que no esté antropizado”. Delgado subrayó que la ciudad depende del suelo, al punto de que sin este tampoco existiría la urbe.

Una mano anciana sostiene el planeta Tierra, rodeado por líneas azules y amarillas, con un parche transparente en la palma sobre la piel lisa.
Una ilustración conceptual vincula las líneas del campo magnético terrestre con el envejecimiento cutáneo y el efecto protector de una barrera transparente sobre la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jennifer Hincapie Sanchez, directora del Programa Universitario de Bioética, participó en la mesa “Sustentabilidad e interdisciplina: ciudad, suelo y bioética”.

Temas Relacionados

UNAMmedio ambientebiodiversidadcalentamiento globalclimamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

En cargadores para control de videojuegos: hallan con rayos X mentanfetamina oculta en paquete del AICM con destino a Gran Bretaña

Un binomio canino apoyó en la localización de los seis envoltorios con droga

En cargadores para control de videojuegos: hallan con rayos X mentanfetamina oculta en paquete del AICM con destino a Gran Bretaña

Licencias de conducir en CDMX: proponen exámenes accesibles para personas con discapacidad

Se busca que las pruebas estén diseñadas de acuerdo a las habilidades de cada persona

Licencias de conducir en CDMX: proponen exámenes accesibles para personas con discapacidad

El rastro de Guillermo Zuany antes del operativo de El Pinal: las evidencias que vinculan al exfiscal prófugo con el caso CIA en Chihuahua

Videos, testimonios y registros sobre la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua apuntan a la relación del exfuncionario con la operación que terminó con la muerte de dos agentes estatales y dos de esa agencia de EEUU

El rastro de Guillermo Zuany antes del operativo de El Pinal: las evidencias que vinculan al exfiscal prófugo con el caso CIA en Chihuahua

Jesse & Joy sorprenden con una colaboración junto al hermano de Miley Cyrus antes de su pausa

El estreno coincide con el debut de Jesse and The Supernovas y los planes de Joy de llevar el repertorio del dúo a los escenarios en 2027

Jesse & Joy sorprenden con una colaboración junto al hermano de Miley Cyrus antes de su pausa

Aleks Syntek reconoce brote de ansiedad e ira en show del 15 de septiembre y amenaza con contar su verdad

El músico informó que médicos le plantearon dos alternativas después de la crisis

Aleks Syntek reconoce brote de ansiedad e ira en show del 15 de septiembre y amenaza con contar su verdad
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

César Jáuregui envía mensaje desde El Altiplano tras ser procesado por traición a la patria: “Les pido sus buenas vibras”

En cargadores para control de videojuegos: hallan con rayos X mentanfetamina oculta en paquete del AICM con destino a Gran Bretaña

El rastro de Guillermo Zuany antes del operativo de El Pinal: las evidencias que vinculan al exfiscal prófugo con el caso CIA en Chihuahua

Con la DEA tras sus huellas: los crímenes por los que “El Chore”, operador de Los Gigios en Sonora, fue capturado para su extradición

ENTRETENIMIENTO

Fallece el cineasta José Luis García Sánchez a los 85 años: ¿Quiénes son los icónicos actores mexicanos con los que filmó?

Fallece el cineasta José Luis García Sánchez a los 85 años: ¿Quiénes son los icónicos actores mexicanos con los que filmó?

Jesse & Joy sorprenden con una colaboración junto al hermano de Miley Cyrus antes de su pausa

Aleks Syntek reconoce brote de ansiedad e ira en show del 15 de septiembre y amenaza con contar su verdad

Maltrato animal en La Granja VIP: Magistrada condena abusos contra el perrito Tlacoyo

Denuncian al exjugador del América ‘Mono’ Osuna por presunto maltrato animal contra el perrito ‘Tlacoyo’

DEPORTES

Cuándo es el siguiente partido de México en el Mundial Femenil Sub 17 y a quién enfrenta en los Octavos de Final

Cuándo es el siguiente partido de México en el Mundial Femenil Sub 17 y a quién enfrenta en los Octavos de Final

México obtiene su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub 17

Toluca ya conoce a sus dos posibles rivales para el Derbi de las Américas en la Copa Intercontinental 2026

Entre lagrimas y emoción: Hugo Sánchez vuelve a cantar un Goya en el Estadio Olímpico

Kansas City Chiefs vs Seattle Seahawks: cuándo y dónde ver el encuentro de la Semana 7 de la NFL desde México