Aleks Syntek reconoce brote de ansiedad e ira en show del 15 de septiembre y amenaza con contar su verdad

El cantante y productor mexicano Aleks Syntek habla frente a la cámara en el interior de un estudio de grabación.

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Aleks Syntek reconoció que atravesó un brote de ansiedad e ira durante su presentación gratuita del pasado 15 de septiembre de 2026 en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, luego de que observó el lanzamiento de elotes y cervezas cerca de niños y adultos mayores.

El cantante aseguró el pasado 24 de octubre del 2026 que el episodio derivó de hartazgo acumulado y que recibió atención médica tras el conflicto con asistentes.

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El músico informó que médicos le plantearon dos alternativas después de la crisis: permanecer seis meses internado en una clínica de salud mental o atenderse con un psicólogo que, según le comentaron, había tratado casos complejos.

El cantante de Loca sostuvo que descartó el internamiento porque le pareció una “locura”. También relató que recibió referencias negativas sobre el especialista, entre ellas supuestos antecedentes de cárcel, internamientos por drogas y una popularidad relacionada con un meme.

Aleks Syntek asegura que está listo para contar qué pasó con él

En un video difundido en sus redes sociales el 24 de septiembre, el polémico mexicano dijo que estaba listo para explicar lo ocurrido durante el concierto por las celebraciones del Grito de Independencia.

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“Amigos y familiares y fans, estoy dispuesto a abrir mi corazón. Ya estoy preparado para hablarles de lo que pasó el 15 de septiembre”, expresó el cantante al inicio del mensaje.

El intérprete describió su reacción frente al público como un “brote de ansiedad combinado con ira y hartazgo”. El músico reconoció que varias personas especularon sobre los motivos de su conducta durante el espectáculo.

El cantante afirmó que el diagnóstico médico derivó en recomendaciones que consideró extremas. “Los médicos decidieron que lo único que podían hacer por mí era encerrarme seis meses en una clínica”, declaró.

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Aleks Syntek reconoce brote de ansiedad e ira en show del 15 de septiembre y amenaza con contar su verdad (RS)

El cantante precisó que se trataba de una clínica de salud mental. Aun así, rechazó esa posibilidad y optó por iniciar atención con otro especialista.

“Tuve que tomar una decisión, porque tenía a muchas personas encima de mí que me prometían cosas, que me juraban que me iban a ayudar y afortunadamente sí escogí la opción correcta”, dijo.

El show en Benito Juárez registró reclamos al público

La presentación del 15 de septiembre se realizó de manera gratuita en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México. Durante el concierto, Syntek interrumpió en varias ocasiones su repertorio para reclamar a personas que estaban entre el público.

El origen de su enojo ocurrió cuando vio que algunos asistentes lanzaban comida y bebidas. El cantante señaló que había elotes y cervezas cerca de niños y adultos mayores ubicados en las primeras filas.

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La molestia del músico no se limitó a ese momento. Syntek también realizó comentarios contra el reguetón y volvió a defender sus críticas hacia ese género musical.

Durante sus intervenciones, mencionó a Bad Bunny y Dani Flow. Sus declaraciones prolongaron las pausas entre canciones y generaron tensión frente a los asistentes que acudieron al evento por las fiestas patrias.

El cantante sostuvo posturas que ya había expresado antes contra el reguetón. En el escenario, sus palabras quedaron mezcladas con los reclamos por los objetos que presuntamente fueron arrojados hacia la zona de las primeras filas.

Las peticiones de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís aumentaron la tensión

El ambiente se volvió más tenso cuando parte del público pidió canciones de otros artistas. Entre los nombres solicitados estuvieron Juan Gabriel y Marco Antonio Solís.

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Syntek reaccionó con molestia ante esas peticiones. El cantante advirtió a los asistentes: “Entre más me digas eso, menos voy a cantar”.

La frase provocó una nueva pausa en el espectáculo. El músico dejó claro que no atendería las solicitudes relacionadas con repertorios ajenos y mantuvo su postura frente a quienes insistieron desde el público.

Días después, Syntek reconoció que su comportamiento había sido infantil. El cantante vinculó esa reacción con un cúmulo de ira, ansiedad y hartazgo que aseguró haber acumulado antes del concierto.

El músico Aleks Syntek se presenta en un escenario al aire libre ante el público durante una celebración de fiestas patrias. Durante la presentación, el artista expresa sus opiniones sobre la música urbana contemporánea y hace mención del cantante Dani Flow. En las imágenes se observa a la multitud asistente y una pantalla gigante en el escenario que transmite la actuación del cantautor mexicano con su guitarra.

Su mensaje del 24 de septiembre representó la primera explicación directa sobre el episodio. Hasta entonces, la discusión pública se había concentrado en los reclamos que lanzó desde el escenario y en sus críticas al reguetón.

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El cantante aseguró que grabó un nuevo disco tras la crisis

En el video, Syntek aseguró que se encontraba bien después de recibir atención. “El día de hoy estoy bien y estoy sano y estoy grabando mi nuevo disco para ustedes”, afirmó.

El intérprete también adelantó que revelaría más detalles sobre el proceso que siguió tras la crisis. “De todo esto se enterarán”, señaló al cierre de su mensaje.

El cantante no detalló el diagnóstico que recibió ni precisó la identidad del psicólogo con el que decidió atenderse. Tampoco informó la fecha en que inició el tratamiento posterior al incidente del 15 de septiembre.