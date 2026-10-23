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Jonathan Aranda confía en que los Tampa Bay Rays se pueden llevar la Serie Mundial: “Voy a disfrutar vivir esta experiencia”

El bateador mexicano llega a este compromiso con el objetivo de hacer historia en una final inédita en la MLB

El beisbolista se encuentra muy contento de haber llegado a la Serie Mundial. (Crédito: David Dermer-Imagn Images)
El beisbolista se encuentra muy contento de haber llegado a la Serie Mundial. (Crédito: David Dermer-Imagn Images)
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El camino hacia la cumbre de las Grandes Ligas exige constancia, resistencia y un compromiso a prueba de todo. Para el pelotero mexicano Jonathan Aranda, esa travesía ha alcanzado su punto más alto: disputar el Clásico de Otoño con los Tampa Bay Rays frente a los Milwaukee Brewers.

Con la serenidad que otorga el trabajo bien hecho y el entusiasmo de quien está a punto de cumplir un sueño de vida, el infielder originario de Tijuana se declara completamente listo para afrontar el reto más importante de su carrera profesional.

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A lo largo de la temporada regular, el cuadro de Florida demostró una versatilidad que desconcertó a sus rivales en el terreno de juego. Para Aranda, esa diversidad de cualidades en el roster es precisamente el sello distintivo que convierte a la plantilla en un contendiente serio al campeonato de la Major League Baseball (MLB).

Siento que somos un equipo único por la calidad de juego que tenemos, cada uno en el line up tiene una manera diferente de hacer las cosas y lo pone en juego, entonces creo que eso nos hace competir”, afirmó el tijuanense durante la jornada de atención a medios previa al arranque de la batalla por el título.

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El originario de Tijuana está listo para afrontar este reto. (AP Foto/David J. Phillip)
El originario de Tijuana está listo para afrontar este reto. (AP Foto/David J. Phillip)

Una carrera llena de buenos momentos para el mexicano

El camino de Jonathan Aranda hasta la Serie Mundial es una lección de paciencia y desarrollo deportivo. El pelotero azteca firmó con la organización de Tampa Bay como un joven prospecto e inició su andadura desde la Liga Rookie, el primer peldaño del sistema de ligas menores.

Desde aquel lejano debut, Aranda ha sumado 11 temporadas dentro de la estructura de los Rays, un hito que lo convierte en el elemento con mayor antigüedad en la plantilla actual del equipo.

Ese recorrido le otorga un valor sentimental único a su participación en el Clásico de Otoño. Haber atravesado cada una de las etapas del sistema de granjas de la franquicia hasta consolidarse en el primer equipo convierte este momento en el premio a más de una década de trabajo ininterrumpido.

“Significa demasiado, fue un viaje muy largo pero bonito y creo que pues ha sido parte del proceso y obviamente voy a disfrutar más vivir esta experiencia”, compartió el pelotero durante las actividades previas en el American Family Field de Milwaukee.

La Serie Mundial tendrá a tres mexicanos en el terreno de juego. (Crédito: Jonathan Dyer-Imagn Images)
La Serie Mundial tendrá a tres mexicanos en el terreno de juego. (Crédito: Jonathan Dyer-Imagn Images)

Ellos son los mexicanos que han logrado ganar la Serie Mundial

La presencia de Aranda en el roster de los Rays no es fruto del azar. El tijuanense firmó una campaña regular estelar en la que dejó registros ofensivos sobresalientes, consolidándose como uno de los bates más temidos del orden al bat. En la fase regular, el mexicano conectó 22 cuadrangulares, disparó 27 dobles y remolcó 92 carreras, siendo una pieza fundamental para llevar a Tampa Bay a la fiesta grande del béisbol de las Grandes Ligas.

De conseguir el codiciado trofeo del Comisionado, Jonathan Aranda inscribirá su nombre en la lista de peloteros nacidos en México que han tocado la gloria en las Grandes Ligas. Hasta el momento, 14 jugadores nacionales han logrado conseguir un anillo de Serie Mundial. La lista histórica la integran leyendas y figuras memorables:

  • Horacio Piña (1973 - Oakland)
  • Enrique Romo (1979 - Pittsburgh)
  • Fernando Valenzuela (1981 - Los Angeles Dodgers)
  • Aurelio López (1984 - Detroit)
  • Jorge Orta (1985 - Kansas City)
  • Erubiel Durazo (2001 - Arizona)
  • Benjamín Gil (2002 - Anaheim)
  • Alfredo Aceves (2009 - New York Yankees)
  • Ramiro Peña (2009 - New York Yankees)
  • Jaime García (2011 - St. Louis)
  • Fernando Salas (2011 - St. Louis)
  • Julio Urías (2020 - Los Angeles Dodgers)
  • Víctor González (2020 - Los Angeles Dodgers)
  • José Urquidy (2022 - Houston)

En caso de superar a los Milwaukee Brewers en esta Serie Mundial, Aranda se convertiría en el pelotero mexicano número 15 en alzarse con el campeonato de las Grandes Ligas, un logro que consolidaría su nombre dentro del béisbol profesional de México y Estados Unidos.

¿Cuándo, a qué hora y dónde será el Juego 1?

  • Fecha: Viernes 23 de octubre de 2026.
  • Horario: 18:00 horas (Tiempo del Centro de México) / 8:00 PM (Tiempo del Este de EE. UU.).
  • Sede: American Family Field en Milwaukee, Wisconsin.

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