México

Peso Pluma triunfa en los Premios Billboard de la Música Latina en medio de rumores de nuevo romance

Las imágenes grabadas en el área de Springfield de Universal muestran a un hombre con pasamontañas cuyos tatuajes coincidirían con los del artista, aunque esa semejanza no constituye prueba concluyente de su identidad

Hombre con gafas oscuras y camisa satinada frente a un micrófono, junto a un recuadro circular con dos figuras desenfocadas que caminan.
El cantante llegó a la gala como el finalista con más menciones de la noche: 17 en total, por encima de Tito Double P (15), Fuerza Regida (12), Karol G (9), Prince Royce (8) y Bad Bunny (7). (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Peso Pluma se consagró como el artista con más nominaciones en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 y terminó la noche con cuatro galardones, entre ellos el de Artista Regional Mexicano del Año, Solista. La ceremonia se realizó el jueves en el James L. Knight Center de Miami y fue transmitida en vivo por Telemundo y Peacock.

El cantante llegó a la gala como el finalista con más menciones de la noche: 17 en total, por encima de Tito Double P (15), Fuerza Regida (12), Karol G (9), Prince Royce (8) y Bad Bunny (7).

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Los premios que se llevó Peso Pluma en Miami

De sus 17 nominaciones, Peso Pluma convirtió cuatro en estatuillas. Dos de ellas las compartió con Tito Double P por el álbum DINASTÍA, reconocido como Top Latin Album del Año y como Álbum Top Regional Mexicano del Año.

El dúo también fue premiado en la categoría Hot Latin Song, Colaboración Vocal del Año, por el tema “daño”. A título individual, Peso Pluma sumó el galardón a Artista Regional Mexicano del Año, Solista.

La gran ganadora de la noche fue Fuerza Regida, con ocho premios, incluido el Billboard Vanguard Award. Bad Bunny, ausente en la ceremonia, obtuvo siete reconocimientos. Karol G y Romeo Santos cerraron el podio con cuatro premios cada uno, la misma cifra que Peso Pluma.

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Esta edición incorporó además una categoría inédita, Artista de los Fans, votada directamente por el público, en la que Peso Pluma figuró entre los finalistas junto a Fuerza Regida, Karol G, Prince Royce y Tito Double P.

Premios Billboard Latinoamérica/ Captura Redes sociales

El discurso de agradecimiento

Durante su participación en la premiación, Peso Pluma subió al escenario y dirigió unas palabras al público presente. “Gracias a todos los que apoyan nuestra música, los que aman este proyecto que hicimos con mucho cariño pa’ todos ustedes”, expresó el cantante.

En su mensaje, agradeció de forma específica a distintas personas de su entorno. “Gracias a George, que sin ese señor nada de esto sería posible. Gracias a todo el personal de WP Records que nos ayudan todos los días ahí en la oficina. Muchas gracias a Leila y muchas gracias a Billboard”, dijo.

El artista cerró su intervención con una frase que repite habitualmente en sus presentaciones: “Pura WP y arriba México. Arriba los corridos.”

Un hombre con gafas de sol oscuras y camisa clara de rayas se encuentra frente a un micrófono de pie
El cantante mexicano Peso Pluma habla ante un micrófono en un escenario durante una ceremonia de premios. (Premios Billboard Latinoamérica)

Rumores de un nuevo romance

En paralelo a su noche de premios, el nombre de Peso Pluma volvió a vincularse con una presunta nueva relación sentimental. Jacqueline Martínez, periodista y creadora de contenido conocida en redes como Chamonic, difundió una versión según la cual el cantante habría iniciado un vínculo con una persona que lo habría acompañado durante las actividades en torno a los Premios Billboard de la Música Latina en Miami.

De acuerdo con ese reporte, el intérprete le habría enviado obsequios y detalles costosos, una dinámica que, según la comunicadora, se repetiría de relaciones anteriores. Se trata, hasta el momento, de una versión no confirmada y sin mayores precisiones sobre la identidad de la presunta pareja.

A estas versiones se sumó la circulación de un video grabado en el área temática de Springfield, ambientada en Los Simpson, dentro de Universal Studios. En las imágenes se observa a un hombre con el rostro cubierto por un pasamontañas que camina junto a una mujer, mientras el clip incluye el texto superpuesto: “Pov: te encuentras... y se hace el que no te ve.”

El hombre del video presenta tatuajes visibles en las piernas que coincidirían con los que Peso Pluma dejó ver en una fotografía previa, tomada junto a su dentista, donde posaba con las piernas descubiertas mostrando un diseño similar.

Pese a esa coincidencia visual, no existe forma de confirmar que se trate del cantante. El rostro cubierto impide cualquier verificación directa, y los tatuajes, por sí solos, no constituyen una prueba concluyente: cualquier persona podría colocarse diseños similares en la piel.

Tampoco es posible determinar si el video corresponde a una fecha reciente o si fue grabado en otro momento y recirculado ahora en redes sociales junto con los rumores difundidos por Chamonic.

Esta versión surge meses después de que Peso Pluma confirmara el fin de su relación con Kenia Os. La separación se hizo oficial en junio de 2026, tras un noviazgo de más de un año, mediante un comunicado conjunto en el que ambos artistas remarcaron que la ruptura ocurrió en buenos términos.

Por el momento, ni el cantante ni su equipo de trabajo emitieron declaraciones oficiales sobre su situación sentimental, por lo que toda la información disponible permanece en el terreno de la especulación.

El video grabado en Universal Studios

TikToK/@soypovero

En las imágenes se observa a un hombre con el rostro cubierto por un pasamontañas que camina junto a una mujer, mientras el clip incluye el texto superpuesto: “Pov: te encuentras... y se hace el que no te ve.”

El hombre del video lleva tatuajes visibles en las piernas que coinciden con los que Peso Pluma dejó ver en una fotografía previa, tomada junto a su dentista, donde posaba con las piernas descubiertas mostrando ese mismo diseño.

Pese a la coincidencia visual entre ambos registros, no existe forma de confirmar que se trate del cantante. El rostro cubierto impide cualquier verificación directa, y los tatuajes, por sí solos, no constituyen una prueba concluyente: cualquier persona podría colocarse diseños similares en la piel.

Tampoco es posible determinar si el video corresponde a una fecha reciente o si fue grabado en otro momento y recirculado ahora en redes sociales junto con las versiones sobre un nuevo romance.

Composición de dos fotos: a la izquierda, dos hombres posan; a la derecha, una persona con el rostro cubierto camina con una mujer en una feria.
El cantante Peso Pluma posa junto a un hombre en un interior y camina con el rostro cubierto junto a una mujer en una feria en una composición fotográfica. (Redes sociales/Captura de pantalla)

Qué se puede confirmar hasta el momento

Lo único verificado hasta ahora es la participación de Peso Pluma en los Premios Billboard de la Música Latina 2026, su discurso de agradecimiento sobre el escenario y los cuatro galardones que recibió esa noche.

En cuanto a su vida sentimental, lo confirmado es exclusivamente el fin de su relación con Kenia Os, oficializado por ambos artistas en junio. Todo lo relacionado con una presunta nueva pareja, tanto el reporte sobre la joven vista en Miami como el video grabado en Universal Studios, permanece sin respaldo oficial por parte del cantante o de su entorno cercano.

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