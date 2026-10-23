México

Sheinbaum confirma gritos en reunión con Maru Campos, gobernadora culpó a exfiscal por caso de la CIA: “Inició la conversación reclamándome”

La gobernadora de Chihuahua relató en entrevista cómo fue la reunión con la mandataria

La presidenta de México Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Chihuahua Maru Campos acuerdan seguir mejorando el sistema de transporte en Ciudad Juárez
La presidenta de México Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Chihuahua Maru Campos acuerdan seguir mejorando el sistema de transporte en Ciudad Juárez (Gobierno de Chihuahua, 2024)
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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó lo dicho por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sobre la tensa reunión que sostuvieron en Ciudad Juárez donde conversaron sobre la polémica tras el fallecimiento de agentes estadounidenses de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en México, lo que destapó una presunta colaboración ilegal entre el gobierno del estado con Estados Unidos.

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes 23 de octubre, la mandataria confirmó que durante la reunión que sostuvo con la gobernadora panista el pasado 19 de septiembre, “levantaron la voz”, luego de que Maru Campos relatara durante una entrevista en Latinus los gritos que intercambiaron ambas funcionarias.

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Sheinbaum explicó que el encuentro ocurrió en el aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, antes de que realizara su Segundo Informe de rendición de cuentas en la entidad, como parte de su gira por la República Mexicana. Recordó que Maru Campos había expresado públicamente su intención de reunirse con ella y que por ello, posteriormente, se acordó el encuentro en un salón pequeño del aeropuerto.

La mandataria aclaró que fue la gobernadora quien inició el diálogo con un reclamo por la acusación de traición a la patria que había hecho en su contra. “Mmm, levantamos la voz en algún momento, sí, las dos”, afirmó la presidenta. “Ella me reclamó por qué la había acusado yo de traición a la patria. Yo le dije: ‘No’”, continuó su relato.

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Sin embargo, Sheinbaum rechazó haberla señalado de manera personal y argumentó que su postura fue que debía investigarse el ingreso de agentes extranjeros a territorio mexicano sin los permisos correspondientes y conforme a la Ley de Seguridad Nacional.

Shienbaum confirma que Maru Campos acusó a su exfiscal de permitir entrada de agentes de la CIA

De acuerdo con la presidenta, Maru Campos le dijo que no tuvo conocimiento sobre la entrada de agentes extranjeros a Chihuahua y responsabilizó a su exfiscal. Sheinbaum sostuvo que la mandataria estatal también le informó que su administración detectó presuntos actos de corrupción cometidos por ese exfuncionario.

La presidenta relató que Campos le mencionó que el exfiscal tendría casinos y que esa información surgió tras los cambios realizados en la Fiscalía estatal. Ante esos señalamientos, Sheinbaum aseguró que le pidió actuar por las vías legales.

Procede, como debe proceder cualquier ciudadano cuando encuentra actos que violan la ley”, dijo Sheinbaum que le respondió a la gobernadora.

La presidenta indicó que le planteó a Campos la posibilidad de que presentara el caso ante la Fiscalía de Justicia del Estado de Chihuahua y que, si lo consideraba necesario, se comunicara con la fiscal general de la República.

Sheinbaum afirmó que la fiscal general recibió a la gobernadora de Chihuahua y que, según lo que le comunicó, Campos le expuso la misma versión: que el exfiscal habría sido responsable del ingreso de agentes y que se detectaron actos de corrupción.

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