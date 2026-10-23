Cinco detenidos por fingir ser policías y extorsionar a automovilistas en Teotihuacán y Acolman, Edomex

Durante la acción se aseguraron 15 cartuchos útiles, dos chamarras con logotipos institucionales, dos teléfonos celulares, un vehículo, 15 dosis de marihuana, una bolsa con cristal y diversa documentación Foto: Gabinete de Seguridad

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Cinco personas fueron detenidas en Teotihuacán, Estado de México (Edomex), por su presunta relación con un grupo delictivo dedicado a la extorsión y el secuestro en esa zona y en Acolman. El operativo fue realizado por elementos de la SSPC y la FGR, con información del Centro Nacional de Inteligencia y coordinación con autoridades estatales, informó el Gabinete de Seguridad.

Las investigaciones establecieron que los detenidos utilizaban uniformes, logotipos y códigos institucionales apócrifos para aparentar que pertenecían a una corporación oficial. Con esa estrategia instalaban falsos retenes en los que interceptaban a automovilistas y transportistas para robarles y extorsionarlos.

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Durante la operación, las autoridades aseguraron 15 cartuchos útiles, dos chamarras con logotipos institucionales, dos teléfonos celulares y un vehículo. También localizaron 15 dosis de marihuana, una bolsa con cristal y diversa documentación.

El grupo delictivo operaba en los municipios de Teotihuacán y Acolman, de acuerdo con las indagatorias. Las personas detenidas quedaron relacionadas con actividades de extorsión y secuestro, aunque el texto informativo no detalló su identidad ni la situación jurídica que enfrentaban.

A los cinco detenidos les fueron decomisadas armas y drogas también además de falsas insignias de elementos de seguridad Foto: Gabinete de Seguridad

Autoridades aseguraron armas, drogas y uniformes apócrifos

El uso de prendas y códigos falsificados permitió a los implicados simular la instalación de retenes oficiales en carreteras de la región. Las autoridades señalaron que ese método era utilizado para detener a posibles víctimas y cometer delitos contra quienes transitaban por la zona.

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El Gabinete de Seguridad indicó que las instituciones federales y estatales mantenían acciones coordinadas contra la extorsión. También señaló que los operativos buscaban detener a quienes empleaban identificaciones y uniformes apócrifos para cometer delitos y proteger a las personas que viajaban por las carreteras del país.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México puso a disposición de la población sus canales de denuncia para reportar retenes o extorsiones en la zona. La línea telefónica disponible era el 800 7028770, además del correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y la aplicación FGJEdomex.

Las ciinco personas fueron detenidas en Teotihuacán Foto: Gabinete de seguridad

• Cinco personas fueron detenidas por su presunta relación con extorsiones y secuestros en Teotihuacán y Acolman.

• Los implicados habrían utilizado uniformes y códigos institucionales falsos para instalar retenes.

• El operativo dejó como resultado el aseguramiento de cartuchos, drogas, teléfonos, un vehículo y documentación.

En marzo detuvieron a 44 falsos policías en retenes

Detenidos Edomex falso elementos (Foto: FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que del 19 de enero al 4 de marzo fueron detenidas 44 personas por su presunta participación en diversos delitos como simulación de vehículo oficial, uso indebido de uniformes e insignias, portación y disparo de arma de fuego, así como por aparentar ser elementos de seguridad pública para cometer ilícitos de alto impacto en distintos municipios y carreteras de la entidad.

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De acuerdo con la institución, en las acciones participaron elementos de la Fiscalía mexiquense, de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales, quienes lograron las capturas en flagrancia como resultado de diversos actos de investigación.

Durante los operativos fueron aseguradas armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles, réplicas de armas, vestimenta con insignias apócrifas y diversas dosis de narcóticos.

Así operaban los falsos elementos

Las indagatorias establecen que los ahora detenidos instalaban falsos filtros de seguridad en vialidades y carreteras estratégicas, donde realizaban revisiones ilegales a vehículos particulares y de transporte de carga.

Detenidos Edomex falso elementos (Foto: FGJEM)

Una vez que seleccionaban a sus víctimas, les solicitaban documentos oficiales y les aseguraban que las unidades contaban con reporte de robo o estaban relacionadas con algún delito, con el argumento de ponerlos a disposición del Ministerio Público.

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En varios casos, exigían dinero en efectivo para “evitar” la detención; en otros, subían a las víctimas a las supuestas unidades oficiales y las obligaban a llamar a familiares para solicitar transferencias bancarias o entregar efectivo en puntos acordados. Tras consumar el despojo, las intimidaban con amenazas directas para evitar denuncias.

En autopistas usaban luces estroboscópicas e insignias falsas

Las autoridades también detectaron que en las autopistas como la México-Pachuca, México-Querétaro y el Arco Norte, los implicados utilizaban luces estroboscópicas e insignias falsas para obligar a transportistas a detener su marcha. Tras inspeccionar las unidades y obtener información sobre la ruta y la carga, otros integrantes de la célula delictiva los interceptaban kilómetros adelante para despojarlos de los camiones y mercancías.

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Uno de los casos relevantes fue la detención en el municipio de Huehuetoca de seis sujetos identificados como Víctor Jesús “N”, Alejandro “N”, Omar Eliel “N”, Jorge Luis “N”, David Ulises “N” y Jan Carlo Alejandro “N”, quienes viajaban en una camioneta tipo SUV Chevrolet color negro con luces estroboscópicas. Al marcarles el alto, intentaron huir, lo que derivó en una persecución que concluyó calles adelante.

Otra parte de los incautado a falsos elementos de la Fiscalía mexiquense (FGJEM)

En la revisión se les aseguraron tres armas de fuego, dos réplicas y vestimenta con colores y leyendas similares a las utilizadas por personal de la Fiscalía mexiquense.

En otro hecho, el 26 de febrero, policías de investigación detectaron sobre la carretera Panamericana, en el municipio de Acambay, un vehículo blanco con luces estroboscópicas ocupado por dos individuos que portaban prendas con las siglas “FGJ” y “Fiscalía Estado de México”, así como parches con la leyenda “PDI”. Al no acreditar su pertenencia a la institución, fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.

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Un día después, en Tultitlán, fue asegurado Daniel Adrián “N”, quien conducía una camioneta Dodge Durango con luces estroboscópicas. Al ser interceptado, gritó que era integrante de la Fiscalía y aceleró la marcha; durante la persecución accionó un arma de fuego contra los agentes, quienes repelieron la agresión y lograron su captura.

La Fiscalía mexiquense reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con falsos retenes o supuestos servidores públicos. Para ello, puso a disposición el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770 y la aplicación FGJEdomex, disponible para dispositivos iOS y Android.