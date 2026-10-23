El Paseo Nocturno de Día de Muertos ya tiene ruta en CDMX: cuáles serán las calles cerradas y horarios el sábado 24 de octubre

Miles de ciclistas colapsan el Paseo Nocturno por Día de Muertos en CDMX. (X/@LaSEMOVI)

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El Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026 ya tiene ruta completa, calles cerradas y esquema de movilidad confirmados por la Secretaría de Movilidad (Semovi). El recorrido se realizará el sábado 24 de octubre, de 18:00 a 22:00 horas, con una extensión de 26 kilómetros que conecta Paseo de la Reforma, el Bosque de Chapultepec y el Centro Histórico.

De acuerdo con el mapa oficial difundido por la dependencia, el trazado de este año incorpora por primera vez un tramo dentro de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, lo que amplió la distancia respecto a ediciones anteriores.

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Campaña promocional que convoca a la ciudadanía a participar en el Paseo Nocturno Muévete en Bici con motivo del Día de Muertos en la Ciudad de México. (Autoridad del Centro Histórico/Facebook)

Ruta completa del Paseo Nocturno 2026

El punto de concentración principal es la Glorieta del Ahuehuete, sobre Paseo de la Reforma, donde además se instalarán los módulos de actividades y servicios para los participantes.

Desde ahí, el recorrido se extiende en dirección a la Fuente de Petróleos. En ese tramo existe un acceso señalado por la calle Acuario, que permite ingresar a la Primera Sección del Bosque de Chapultepec. Dentro del parque, el circuito es de tipo bidireccional y tiene un horario acotado de 18:30 a 21:00 horas, pasando cerca del Museo Nacional de Antropología. La salida de este tramo se ubica sobre la calle Gandhi, de regreso hacia Paseo de la Reforma.

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El Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026 se realizará el sábado 24 de octubre, con un recorrido de 26 kilómetros que inicia en la Glorieta del Ahuehuete, incluye un tramo dentro del Bosque de Chapultepec con horario de 18:30 a 21:00 horas, y continúa por Paseo de la Reforma hasta el Centro Histórico, con cierre total a las 22:00 horas.

Después de reincorporarse a Reforma, el trazado continúa hacia la Glorieta Simón Bolívar y la Glorieta Cuitláhuac, ambas con puntos de atención mecánica. De ahí, el recorrido desciende hacia la zona de Juárez y prosigue por la calle 5 de Febrero hasta llegar a Izazaga, en el límite con el Centro Histórico, donde se ubica el último punto de servicios del trayecto.

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Un mapa de la Secretaría de Movilidad detalla la ruta de 26 kilómetros y los puntos de atención del Paseo Nocturno de Día de Muertos en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calles y vialidades cerradas

Talleres y cursos gratuitos en la Glorieta de la Diana Cazadora buscan promover habilidades ciclistas para todas las edades. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Durante las cuatro horas del evento, Semovi cerrará al tráfico vehicular los siguientes tramos y vialidades que forman parte del circuito:

Paseo de la Reforma, en toda su extensión dentro de la ruta, entre la Fuente de Petróleos y la Glorieta Cuitláhuac.

Calle Acuario, como acceso hacia el Bosque de Chapultepec.

Interior de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, en el tramo habilitado para el paseo.

Calle Gandhi, como salida del tramo dentro del bosque.

Glorieta del Ahuehuete, Glorieta Simón Bolívar y Glorieta Cuitláhuac.

Zona de Juárez, en los cruces que conectan con Paseo de la Reforma.

Calle 5 de Febrero, en el tramo que conduce hacia el Centro Histórico.

Izazaga, en el punto final del recorrido.

Las autoridades recomendaron a quienes no participen del paseo evitar estas vialidades y sus cercanías mientras dure el evento.

Vías alternas para evitar la zona

Para los traslados en sentido norte-sur o viceversa, Semovi sugirió utilizar:

Circuito Interior.

Eje 1 Oriente (Anillo de Circunvalación).

Avenida Insurgentes, en los tramos fuera del cruce con Paseo de la Reforma.

Balderas.

Doctor Río de la Loza.

Para los desplazamientos en sentido este-oeste o viceversa, las opciones recomendadas son:

Avenida Chapultepec.

Fray Servando Teresa de Mier.

Eje 1 Norte.

Ribera de San Cosme.

México-Tacuba.

Transporte público y acceso con bicicleta

La Red de Movilidad Integrada permitirá el ingreso de bicicletas a distintos sistemas de transporte público para facilitar la llegada y el regreso de los asistentes.

A partir de las 17:00 horas del sábado 24 de octubre, se podrá ingresar con bicicleta a:

Metro de la Ciudad de México.

Metrobús.

Trolebús.

Servicio de Transportes Eléctricos.

En el caso del Cablebús, el ingreso con bicicleta estará permitido durante todo el horario de servicio, sin restricción de hora.

Quienes planeen regresar en transporte público deben considerar que el paseo concluye a las 22:00 horas, por lo que se recomendó revisar previamente los horarios de cierre de cada sistema.

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Actividades y servicios durante el recorrido

El mapa oficial detalla distintos puntos de atención distribuidos a lo largo del circuito, entre ellos servicio mecánico, sanitarios, servicio médico y módulos de la Biciescuela CDMX.

En la Glorieta del Ahuehuete se concentran las principales actividades de la noche: el concurso de disfraces, activaciones de baile fitness, actividades lúdicas y deportivas a cargo del Instituto de la Juventud (Injuve), un módulo de atención de Locatel y el préstamo gratuito de bicicletas operado conjuntamente por Injuve y Semovi.

Puntos adicionales de servicio mecánico se ubican en la Fuente de Petróleos, Gandhi, Glorieta Simón Bolívar, la zona de Juárez, el tramo cercano a la Catedral sobre 5 de Febrero e Izazaga. Este último punto cuenta además con servicio médico y sanitarios.

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La organización del evento mantiene canales de difusión en la cuenta de X @MIBiciCDMX y en la página de Facebook Muévete en Bici CDMX.

Cómo participar en el Paseo Nocturno

Talleres y cursos gratuitos en la Glorieta de la Diana Cazadora buscan promover habilidades ciclistas para todas las edades. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

El Paseo Nocturno Muévete en Bici es un evento gratuito y no requiere inscripción previa. Puede sumarse cualquier persona con bicicleta, patines o simplemente caminando.

Semovi recomendó incorporarse en distintos puntos del circuito, en lugar de concentrarse únicamente en la Glorieta del Ahuehuete, para evitar aglomeraciones en los accesos principales.

Quienes no cuenten con bicicleta propia pueden acudir al módulo de préstamo gratuito instalado en el punto de concentración, operado por Injuve y Semovi. También está disponible el servicio de la Biciescuela CDMX para quienes requieran orientación antes de sumarse al recorrido.

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A lo largo de las cuatro horas de duración del evento, los participantes cuentan con puntos de hidratación, sanitarios, asistencia médica y apoyo mecánico distribuidos en distintas secciones de la ruta, según lo señalado en el mapa oficial del recorrido.