Janeth fue encontrada sin vida dentro de un ropero en su habitación, en Charo, Michoacán: sus familiares exigen justicia

Familiares y amigos de Janeth N se manifestaron en el centro de Charo para exigir justicia. (X @RED_Michoacan)

Guardar

Familiares de Janeth “N”, una joven de 27 años que fue víctima de feminicidio en el municipio de Charo, en el estado de Michoacán, se manifestaron el pasado jueves en la plaza principal para exigir justicia por el crimen a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por el hecho, autoridades del lugar realizan una investigación.

PUBLICIDAD

Según las primeras indagatorias, la víctima fue encontrada sin vida la mañana del pasado jueves por sus familiares. Sin embargo, algo que llamó la atención, fue que su cuerpo se encontraba en un ropero que se encuentra dentro de la propia habitación de la joven. El domicilio en el que vivía Janeth se encuentra en la calle Emiliano Zapata, en la zona centro de Charo. De acuerdo con información de medios locales, el cuerpo de la mujer presentaba golpes en el rostro y marcas en el cuello.

Personal de la Fiscalía Especializada en Feminicidio y de Servicios Periciales procesó la escena y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar la causa de la muerte.

PUBLICIDAD

De manera extraoficial, se ha dado a conocer que la Fiscalía investiga a tres empleados de una empresa de juegos mecánicos que se instaló en el primer cuadro de Charo, aunque sus identidades no han sido reveladas.

La joven fue encontrada sin vida el pasado jueves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pobladores del municipio iniciaron una protesta el jueves frente a la Presidencia Municipal para exigir a la Fiscalía de Michoacán el pronto esclarecimiento del feminicidio.

Los habitantes incluso amenazaron con bloquear la carretera federal Morelia-Maravatío, misma que cruza el municipio de Charo.

Los ciudadanos dieron a conocer que la empresa de juegos mecánicos se habría instalado en días pasados en el primer cuadro de Charo, con autorización del Ayuntamiento que encabeza el alcalde Gabriel Molinero, pertenenciente al partido Movimiento Ciudadano, con motivo de festividades locales por el 216 aniversario del encuentro entre el cura Miguel Hidalgo y José María Morelos.

PUBLICIDAD

Tras el feminicidio, pobladores de Charo destrozaron los juegos mecánicos instalados en el centro del municipio. Los pobladores acusaron a trabajadores de la empresa que instalo los juegos de estar involucrados en el crimen.

Condenan a 70 años de prisión a José Ignacio Escorcia por feminicidio de Itzel Díaz en Edomex

El pasado jueves, José Ignacio Escorcia Serranofue condenado a 70 años de prisión por el feminicidio de Itzel Díaz González, la joven universitaria de 23 años cuyo cuerpo fue localizado con huellas de violencia en el interior de una cisterna de una vivienda particular en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México.

La sentencia fue dictada por un juez adscrito al penal estatal de Chalco, luego de una audiencia que se prolongó por más de tres horas y que estuvo marcada por varias suspensiones. Con la resolución, el acusado recibió la pena máxima de prisión prevista para este delito, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso.

PUBLICIDAD

Itzel Díaz González manifestación feminicidio Tepetlixpa Edomex (Feminismo Zona Oriente Volcanes/FB)

El domicilio donde fue encontrada la víctima pertenecía a Escorcia Serrano, quien fue señalado por su responsabilidad en los hechos ocurridos en octubre de 2025. Itzel desapareció el 7 de octubre de ese año, después de salir a cenar con un amigo en la región de los volcanes, y dos días después su cuerpo fue localizado dentro de una cisterna.

Tras darse a conocer la condena, el colectivo Feminismo Zona Oriente Volcanes expresó su satisfacción por la resolución judicial y agradeció a las personas que acompañaron a la familia de Itzel durante el proceso.

A través de una publicación en redes sociales, la agrupación destacó la importancia de la sentencia y recordó que ninguna resolución judicial puede devolverle la vida a la joven.

PUBLICIDAD