México

Janeth fue encontrada sin vida dentro de un ropero en su habitación, en Charo, Michoacán: sus familiares exigen justicia

La joven, de 27 años, fue encontrada sin vida en un ropero dentro de su habitación; acusan a tres empleados de una empresa de juegos mecánicos de estar involucrados en el feminicidio

Familiares y amigos de Janeth N se manifestaron en el centro de Charo para exigir justicia. (X @RED_Michoacan)
Familiares y amigos de Janeth N se manifestaron en el centro de Charo para exigir justicia. (X @RED_Michoacan)
Guardar

Familiares de Janeth “N”, una joven de 27 años que fue víctima de feminicidio en el municipio de Charo, en el estado de Michoacán, se manifestaron el pasado jueves en la plaza principal para exigir justicia por el crimen a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por el hecho, autoridades del lugar realizan una investigación.

PUBLICIDAD

Según las primeras indagatorias, la víctima fue encontrada sin vida la mañana del pasado jueves por sus familiares. Sin embargo, algo que llamó la atención, fue que su cuerpo se encontraba en un ropero que se encuentra dentro de la propia habitación de la joven. El domicilio en el que vivía Janeth se encuentra en la calle Emiliano Zapata, en la zona centro de Charo. De acuerdo con información de medios locales, el cuerpo de la mujer presentaba golpes en el rostro y marcas en el cuello.

Personal de la Fiscalía Especializada en Feminicidio y de Servicios Periciales procesó la escena y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar la causa de la muerte.

PUBLICIDAD

De manera extraoficial, se ha dado a conocer que la Fiscalía investiga a tres empleados de una empresa de juegos mecánicos que se instaló en el primer cuadro de Charo, aunque sus identidades no han sido reveladas.

Cinta amarilla con letras negras que dicen Prohibido el paso en primer plano, con una casa borrosa y luces encendidas al fondo en la oscuridad.
La joven fue encontrada sin vida el pasado jueves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pobladores del municipio iniciaron una protesta el jueves frente a la Presidencia Municipal para exigir a la Fiscalía de Michoacán el pronto esclarecimiento del feminicidio.

Los habitantes incluso amenazaron con bloquear la carretera federal Morelia-Maravatío, misma que cruza el municipio de Charo.

Los ciudadanos dieron a conocer que la empresa de juegos mecánicos se habría instalado en días pasados en el primer cuadro de Charo, con autorización del Ayuntamiento que encabeza el alcalde Gabriel Molinero, pertenenciente al partido Movimiento Ciudadano, con motivo de festividades locales por el 216 aniversario del encuentro entre el cura Miguel Hidalgo y José María Morelos.

Tras el feminicidio, pobladores de Charo destrozaron los juegos mecánicos instalados en el centro del municipio. Los pobladores acusaron a trabajadores de la empresa que instalo los juegos de estar involucrados en el crimen.

Condenan a 70 años de prisión a José Ignacio Escorcia por feminicidio de Itzel Díaz en Edomex

El pasado jueves, José Ignacio Escorcia Serranofue condenado a 70 años de prisión por el feminicidio de Itzel Díaz González, la joven universitaria de 23 años cuyo cuerpo fue localizado con huellas de violencia en el interior de una cisterna de una vivienda particular en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México.

La sentencia fue dictada por un juez adscrito al penal estatal de Chalco, luego de una audiencia que se prolongó por más de tres horas y que estuvo marcada por varias suspensiones. Con la resolución, el acusado recibió la pena máxima de prisión prevista para este delito, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso.

Itzel Díaz González manifestación feminicidio Tepetlixpa Edomex
Itzel Díaz González manifestación feminicidio Tepetlixpa Edomex (Feminismo Zona Oriente Volcanes/FB)

El domicilio donde fue encontrada la víctima pertenecía a Escorcia Serrano, quien fue señalado por su responsabilidad en los hechos ocurridos en octubre de 2025. Itzel desapareció el 7 de octubre de ese año, después de salir a cenar con un amigo en la región de los volcanes, y dos días después su cuerpo fue localizado dentro de una cisterna.

Tras darse a conocer la condena, el colectivo Feminismo Zona Oriente Volcanes expresó su satisfacción por la resolución judicial y agradeció a las personas que acompañaron a la familia de Itzel durante el proceso.

A través de una publicación en redes sociales, la agrupación destacó la importancia de la sentencia y recordó que ninguna resolución judicial puede devolverle la vida a la joven.

Temas Relacionados

feminicidioCharoMichoacánroperomanifestaciónFGEcrimennarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Peso Pluma triunfa en los Premios Billboard de la Música Latina en medio de rumores de nuevo romance

Las imágenes grabadas en el área de Springfield de Universal muestran a un hombre con pasamontañas cuyos tatuajes coincidirían con los del artista, aunque esa semejanza no constituye prueba concluyente de su identidad

Peso Pluma triunfa en los Premios Billboard de la Música Latina en medio de rumores de nuevo romance

Dani Flow y Aleks Syntek preparan inesperada colaboración de reggaetón mexa: “Va a ser histórico”

El reguetonero confirmó que ya grabaron el video musical y adelantó cómo será la propuesta que unirá su estilo urbano con el del intérprete de “Intocable”

Dani Flow y Aleks Syntek preparan inesperada colaboración de reggaetón mexa: “Va a ser histórico”

Metro CDMX hoy 23 de octubre: restablecen por completo el servicio de la Línea A tras falla en la catenaria

El Metro informó que los trenes circulan nuevamente de Pantitlán a La Paz en ambos sentidos

Metro CDMX hoy 23 de octubre: restablecen por completo el servicio de la Línea A tras falla en la catenaria

Abre el Bosque Prohibido de Harry Potter en Edomex: hay un hipogrifo, duelo de varitas y hasta el sombrero seleccionador

Las noches del parque Naucalli que cambian con luces, voces conocidas y criaturas que aparecen entre la vegetación

Abre el Bosque Prohibido de Harry Potter en Edomex: hay un hipogrifo, duelo de varitas y hasta el sombrero seleccionador

Tras reconocer fallas en sistema de salud, Sheinbaum presenta grupo de expertos que modernizará el IMSS, promete avances en un mes

Trabajadores del IMSS iniciaron desde hace semanas intensas movilizaciones para exigir mejoras laborales y abastecimiento de medicamentos

Tras reconocer fallas en sistema de salud, Sheinbaum presenta grupo de expertos que modernizará el IMSS, promete avances en un mes
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Maru Campos acusó a Ariadna Montiel de nexos con el narco”: Sheinbaum pide a FGR informar sobre su reunión con gobernadora de Chihuahua

“Maru Campos acusó a Ariadna Montiel de nexos con el narco”: Sheinbaum pide a FGR informar sobre su reunión con gobernadora de Chihuahua

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de octubre: cae el “Mando 20″ del CJNG por coche bomba que mató a seis en Michoacán

Cinco detenidos por fingir ser policías y extorsionar a automovilistas en Teotihuacán y Acolman, Edomex

Harfuch presume nivel más bajo de percepción de inseguridad en el país en los últimos 13 años: 28 ciudades registraron mejoras en el último año

Capturan a “Mando 20”, líder de célula del CJNG, involucrado en ataque con coche bomba contra policías en Michoacán que dejó seis muertos

ENTRETENIMIENTO

Peso Pluma triunfa en los Premios Billboard de la Música Latina en medio de rumores de nuevo romance

Peso Pluma triunfa en los Premios Billboard de la Música Latina en medio de rumores de nuevo romance

Dani Flow y Aleks Syntek preparan inesperada colaboración de reggaetón mexa: “Va a ser histórico”

Abre el Bosque Prohibido de Harry Potter en Edomex: hay un hipogrifo, duelo de varitas y hasta el sombrero seleccionador

El Paseo Nocturno de Día de Muertos ya tiene ruta en CDMX: cuáles serán las calles cerradas y horarios el sábado 24 de octubre

Beba Montes responde a quienes la critican por preparar el lunch de su hija en redes y defiende su maternidad

DEPORTES

Jonathan Aranda confía en que los Tampa Bay Rays se pueden llevar la Serie Mundial: “Voy a disfrutar vivir esta experiencia”

Jonathan Aranda confía en que los Tampa Bay Rays se pueden llevar la Serie Mundial: “Voy a disfrutar vivir esta experiencia”

JJ Macías arremete contra exceso de extranjeros en la Liga MX: “Mejor dale chance a los jóvenes”

Comisión de Árbitros empieza con los castigos: inhabilitan a silbante que no reportó insultos de Brian Rodríguez

Fernando El Toro Valenzuela: dos años sin el lanzador mexicano que hizo historia en las Grandes Ligas

Rommel Pacheco promete becas a los 62 atletas que participarán en Dakar 2026: pide olvidar pelea del COM y CONADE