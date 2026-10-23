Dani Flow y Aleks Syntek preparan inesperada colaboración de reggaetón mexa: “Va a ser histórico”

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Dani Flow sorprendió al revelar que su acercamiento con Aleks Syntek ya dio un paso más allá de compartir escenario: ambos artistas preparan una colaboración musical que promete unir dos universos sonoros distintos. Durante la Yellow Carpet de los Eliot Awards, el intérprete de “Martillazo” confirmó que el proyecto está en marcha y aseguró que el resultado será una propuesta fuera de lo habitual.

“Sí, se viene colaboración. Ayer estábamos grabando el video. A él no le gusta que se enseñe nada, ningún preview ni nada, por eso no he soltado nada”, declaró Dani Flow. Aunque evitó mostrar adelantos, el cantante dejó clara la expectativa que tiene sobre el lanzamiento: “Pero va a estar increíble, va a ser un junte histórico”.

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El anuncio llega después de que Aleks Syntek invitara al reguetonero a cantar con él durante un concierto. El encuentro llamó la atención por las diferencias que ambos habían expresado alrededor del reguetón, por lo que su nueva alianza musical representa un giro inesperado en la relación entre los artistas.

Dani Flow revela cómo será su colaboración con Aleks Syntek

Dani Flow habla sobre su próxima colaboración de reguetón mexa con Aleks Syntek en la Yellow Carpet de los Eliot Awards - (Infobae México -Miriam Estrella)

Uno de los aspectos que más curiosidad despierta es el género musical que eligieron para trabajar juntos. Dani Flow adelantó que la canción tendrá una identidad ligada al reguetón mexicano, aunque buscará alejarse de algunas de las fórmulas que actualmente predominan en la escena urbana del país.

“Va a ser un reggaetón mexa, diferente al reggaetón mexa que se está escuchando, pero reggaetón mexa al final de cuentas”, explicó el cantante al ser cuestionado sobre lo que distinguirá al tema. Con esta declaración, dejó entrever que la colaboración conservará la esencia del género, pero buscará darle un sello propio.

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Por ahora, el intérprete no compartió fragmentos de la canción ni detalles sobre su fecha de estreno. Según explicó, Syntek prefiere mantener el proyecto en secreto y evitar que se difundan adelantos antes de tiempo. La grabación del video, sin embargo, confirma que el trabajo conjunto ya está en marcha.

De las diferencias públicas a cantar juntos en un escenario

Aleks Syntek planea abandonar México tras polémica en el Grito de Independencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La colaboración tiene como antecedente la invitación de Aleks Syntek a Dani Flow para compartir el escenario durante uno de sus conciertos. La aparición conjunta sorprendió a los asistentes por el contraste entre sus propuestas musicales y las diferencias que habían surgido públicamente alrededor del reguetón.

El acercamiento resultó llamativo porque Syntek había expresado críticas hacia el género urbano, mientras que Dani Flow también había protagonizado intercambios públicos relacionados con el cantante. Su encuentro modificó el tono de esa historia y abrió la puerta a una relación profesional que ahora se materializa en una canción.

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La invitación de Syntek al escenario fue el punto de encuentro visible entre ambos, pero el anuncio de Dani Flow en los Eliot Awards confirmó que la relación avanzó hacia el estudio. Aunque todavía no se conocen todos los detalles de la producción, el proyecto genera expectativa por la combinación de estilos y por el contraste entre sus trayectorias musicales.

¿Quién es Dani Flow y por qué causa expectativa esta colaboración?

Dani Flow anuncia su retiro tras fracasar en el poliamor y casarse con una de sus novias; esto dijo ‘El Rey del Morbo’ (Foto: Instagram)

Dani Flow, cuyo nombre real es Víctor Daniel Ayala Valladares, es un cantante y compositor originario de Irapuato, Guanajuato. Conocido como “El Rey del Morbo”, se ha consolidado como uno de los exponentes del reguetón mexicano gracias a su estilo provocador y a canciones que han ganado popularidad en plataformas digitales. Entre sus temas más conocidos está “Reggaeton Champagne”, que interpreta junto a Bellakath.

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Su propuesta musical se caracteriza por las letras explícitas y una identidad urbana que lo ha colocado en el centro de conversaciones tanto por su música como por las polémicas que han acompañado su carrera. La colaboración con Syntek supone un encuentro entre ese estilo y el recorrido de un músico asociado con el pop mexicano y canciones como “Sexo, pudor y lágrimas”.

La presencia de Dani Flow en la Yellow Carpet de los Eliot Awards sirvió como escenario para confirmar que el proyecto ya está en producción. Por el momento, el cantante mantiene bajo reserva los adelantos y los detalles del lanzamiento, pero su promesa de un “junte histórico” deja abierta la expectativa sobre cómo sonará esta combinación musical.

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