Tras reconocer fallas en sistema de salud, Sheinbaum presenta grupo de expertos que modernizará el IMSS, promete avances en un mes

REUTERS/Daniel Becerril

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Como parte de la estrategia del gobierno de México para atender la crisis en el sistema de salud, el cual enfrenta múltiples denuncias por desabasto de medicamentos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación del Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud, un grupo de expertos que tienen el objetivo de mejorar y modernizar principalmente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante la conferencia de prensa Mañanera del pueblo de este 23 de octubre, la mandataria presentó los perfiles de quienes conformarán este equipo de investigadores y que trabajarán en agilizar una modernización que permita mejorar al sistema de salud pública, según adelantó Sheinbaum.

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Desde Palacio Nacional, y a semanas de que haya iniciado una fuerte movilización por parte de trabajadores del IMSS, la presidenta reconoció que el problema no siempre se origina en la compra de los fármacos, sino también en los retrasos que ocurren hasta que llegan a las personas usuarias o a las áreas de atención en hospitales públicos.

“Lo que queremos es modernizar el sistema, que desde la compra, los almacenes, la llegada a la farmacia del hospital, a las distintas áreas de los hospitales y la entrega a los pacientes sea un proceso automatizado”, declaró.

Sheinbaum indicó que el nuevo modelo deberá permitir el seguimiento de cada medicamento e insumo médico durante toda la cadena de distribución. El proyecto tendrá como foco inicial al IMSS y al IMSS Bienestar, aunque prevé una aplicación posterior en otras instituciones públicas de salud.

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“En un mes queremos que nos den un primer resultado para que se presente aquí en la mañanera”, adelantó la mandataria y planteó que el sistema pueda comenzar a implementarse a partir de enero de 2027.

¿Cómo será conformado el nuevo grupo de expertos que atenderá crisis en el IMSS?

El gobierno federal llamó al grupo Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud, que estará coordinado por la Secretaría de Salud, a cargo de David Kershenobich, y la Agencia de Transformación Digital.

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que sus trabajos buscarán beneficiar también a derechohabientes del ISSSTE, usuarios de los Institutos Nacionales de Salud y de los Servicios de Salud de Pemex.

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Clark García señaló que el sistema público utiliza cada año cerca de tres mil millones de piezas de medicamentos e insumos médicos, que deben trasladarse a más de mil hospitales y a casi 15,000 centros de salud y unidades médicas de primer nivel.

El funcionario explicó que el consejo desarrollará tres frentes:

Un sistema de reportes en tiempo real para detectar las necesidades de pacientes, médicos, enfermeras y personal de salud.

Una herramienta para administrar almacenes e inventarios de medicamentos e insumos médicos.

Un esquema logístico para reducir el tiempo entre la detección de una necesidad y la entrega del producto requerido.

“La necesidad que se identifica en un hospital, en un centro de salud, llegue el insumo que requieran de la manera más eficiente posible”, sostuvo Eduardo Clark.