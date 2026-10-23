México

Tras reconocer fallas en sistema de salud, Sheinbaum presenta grupo de expertos que modernizará el IMSS, promete avances en un mes

Trabajadores del IMSS iniciaron desde hace semanas intensas movilizaciones para exigir mejoras laborales y abastecimiento de medicamentos

REUTERS/Daniel Becerril
REUTERS/Daniel Becerril
Guardar

Como parte de la estrategia del gobierno de México para atender la crisis en el sistema de salud, el cual enfrenta múltiples denuncias por desabasto de medicamentos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación del Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud, un grupo de expertos que tienen el objetivo de mejorar y modernizar principalmente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante la conferencia de prensa Mañanera del pueblo de este 23 de octubre, la mandataria presentó los perfiles de quienes conformarán este equipo de investigadores y que trabajarán en agilizar una modernización que permita mejorar al sistema de salud pública, según adelantó Sheinbaum.

PUBLICIDAD

Desde Palacio Nacional, y a semanas de que haya iniciado una fuerte movilización por parte de trabajadores del IMSS, la presidenta reconoció que el problema no siempre se origina en la compra de los fármacos, sino también en los retrasos que ocurren hasta que llegan a las personas usuarias o a las áreas de atención en hospitales públicos.

“Lo que queremos es modernizar el sistema, que desde la compra, los almacenes, la llegada a la farmacia del hospital, a las distintas áreas de los hospitales y la entrega a los pacientes sea un proceso automatizado”, declaró.

Sheinbaum indicó que el nuevo modelo deberá permitir el seguimiento de cada medicamento e insumo médico durante toda la cadena de distribución. El proyecto tendrá como foco inicial al IMSS y al IMSS Bienestar, aunque prevé una aplicación posterior en otras instituciones públicas de salud.

PUBLICIDAD

“En un mes queremos que nos den un primer resultado para que se presente aquí en la mañanera”, adelantó la mandataria y planteó que el sistema pueda comenzar a implementarse a partir de enero de 2027.

¿Cómo será conformado el nuevo grupo de expertos que atenderá crisis en el IMSS?

El gobierno federal llamó al grupo Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud, que estará coordinado por la Secretaría de Salud, a cargo de David Kershenobich, y la Agencia de Transformación Digital.

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que sus trabajos buscarán beneficiar también a derechohabientes del ISSSTE, usuarios de los Institutos Nacionales de Salud y de los Servicios de Salud de Pemex.

Clark García señaló que el sistema público utiliza cada año cerca de tres mil millones de piezas de medicamentos e insumos médicos, que deben trasladarse a más de mil hospitales y a casi 15,000 centros de salud y unidades médicas de primer nivel.

El funcionario explicó que el consejo desarrollará tres frentes:

  • Un sistema de reportes en tiempo real para detectar las necesidades de pacientes, médicos, enfermeras y personal de salud.
  • Una herramienta para administrar almacenes e inventarios de medicamentos e insumos médicos.
  • Un esquema logístico para reducir el tiempo entre la detección de una necesidad y la entrega del producto requerido.

“La necesidad que se identifica en un hospital, en un centro de salud, llegue el insumo que requieran de la manera más eficiente posible”, sostuvo Eduardo Clark.

Temas Relacionados

IMSSClaudia SheinbaumLa MañaneraPalacio Nacionaldesabasto de medicamentosIMSS BienestarZoé RobledoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Paseo Nocturno de Día de Muertos ya tiene ruta en CDMX: cuáles serán las calles cerradas y horarios el sábado 24 de octubre

Semovi confirmó el recorrido de 26 kilómetros que conecta Paseo de la Reforma, el Bosque de Chapultepec y el Centro Histórico; el evento es gratuito y no requiere inscripción previa

El Paseo Nocturno de Día de Muertos ya tiene ruta en CDMX: cuáles serán las calles cerradas y horarios el sábado 24 de octubre

Cinco detenidos por fingir ser policías y extorsionar a automovilistas en Teotihuacán y Acolman, Edomex

Giovanni, Marco, Erik, Mauricio y Aldair fueron detenidos por hacer retenes falsos haciéndose pasar por agentes de la fiscalía

Cinco detenidos por fingir ser policías y extorsionar a automovilistas en Teotihuacán y Acolman, Edomex

Harfuch presume nivel más bajo de percepción de inseguridad en el país en los últimos 13 años: 28 ciudades registraron mejoras en el último año

De acuerdo con el INEGI, el pasado mes de septiembre, la persepción de inseguridad en México se ubicó en 58.1%, el nivel más bajo desde 2013

Harfuch presume nivel más bajo de percepción de inseguridad en el país en los últimos 13 años: 28 ciudades registraron mejoras en el último año

Beba Montes responde a quienes la critican por preparar el lunch de su hija en redes y defiende su maternidad

La influencer defendió los videos en donde cocina para su hija, habló de los ataques que recibe en redes sociales y reveló cómo enfrenta sus días más complicados

Beba Montes responde a quienes la critican por preparar el lunch de su hija en redes y defiende su maternidad

Galilea Montijo desmiente que vaya a salir de Hoy en enero y aclara su futuro en Televisa

Una declaración hecha durante una transmisión matutina generó especulaciones entre espectadores y usuarios de redes sociale

Galilea Montijo desmiente que vaya a salir de Hoy en enero y aclara su futuro en Televisa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cinco detenidos por fingir ser policías y extorsionar a automovilistas en Teotihuacán y Acolman, Edomex

Cinco detenidos por fingir ser policías y extorsionar a automovilistas en Teotihuacán y Acolman, Edomex

Harfuch presume nivel más bajo de percepción de inseguridad en el país en los últimos 13 años: 28 ciudades registraron mejoras en el último año

Capturan a “Mando 20”, líder de célula del CJNG, involucrado en ataque con coche bomba contra policías en Michoacán que dejó seis muertos

Rosarios, santería y un asesor espiritual cubano: la fe a la carta de Arturo Beltrán Leyva

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de octubre: Cae en Culiacán el “Coco Ranas”, líder de un brazo armado de Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Dani Flow y Aleks Syntek preparan inesperada colaboración de reggaetón mexa: “Va a ser histórico”

Dani Flow y Aleks Syntek preparan inesperada colaboración de reggaetón mexa: “Va a ser histórico”

Abre el Bosque Prohibido de Harry Potter en Edomex: hay un hipogrifo, duelo de varitas y hasta el sombrero seleccionador

El Paseo Nocturno de Día de Muertos ya tiene ruta en CDMX: cuáles serán las calles cerradas y horarios el sábado 24 de octubre

Beba Montes responde a quienes la critican por preparar el lunch de su hija en redes y defiende su maternidad

Galilea Montijo desmiente que vaya a salir de Hoy en enero y aclara su futuro en Televisa

DEPORTES

JJ Macías arremete contra exceso de extranjeros en la Liga MX: “Mejor dale chance a los jóvenes”

JJ Macías arremete contra exceso de extranjeros en la Liga MX: “Mejor dale chance a los jóvenes”

Comisión de Árbitros empieza con los castigos: inhabilitan a silbante que no reportó insultos de Brian Rodríguez

Fernando El Toro Valenzuela: dos años sin el lanzador mexicano que hizo historia en las Grandes Ligas

Rommel Pacheco promete becas a los 62 atletas que participarán en Dakar 2026: pide olvidar pelea del COM y CONADE

Canelo Álvarez por fin se pronuncia sobre la seguridad en Arabia Saudita para su pelea: “Yo no pienso en la situación”