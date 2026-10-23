Abre el Bosque Prohibido de Harry Potter en Edomex: hay un hipogrifo, duelo de varitas y hasta el sombrero seleccionador

(Cortesía)

Guardar

Harry Potter convierte el Parque Naucalli en un recorrido nocturno de 1 kilómetro este 23 de octubre, con criaturas, hechizos y voces que trasladan a los visitantes al Bosque Prohibido sin salir del Estado de México.

La experiencia abre con sesiones desde las 6:45 de la noche y recibe a visitantes de todas las edades. Los menores de 12 años deben entrar acompañados por un adulto, mientras que los niños menores de 3 años tienen acceso gratuito.

PUBLICIDAD

El sendero toma como referencia el territorio que Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger recorren con cautela en los límites de Hogwarts. No es una visita al castillo ni una función de cine: es una caminata entre árboles, luces y sonidos.

La ruta se instala en Naucalpan de Juárez, donde el parque deja de ser parque cuando baja la noche. Los árboles altos y los caminos oscuros ponen la primera parte de la escenografía. Lo demás llega con la música, las frases y los destellos que aparecen entre la vegetación.

El camino empieza cuando las voces de Hogwarts rompen el silencio

Antes de encontrar una criatura o levantar una varita, el recorrido ya tiene una guía: el sonido. A lo largo del trayecto se escuchan fragmentos de diálogos de las películas y temas musicales que remiten a las primeras visitas de Harry al mundo mágico.

PUBLICIDAD

Hay algo familiar en reconocer esas voces sin ver de inmediato a los personajes. Una frase alcanza para recordar un salón de clases, una conversación en la sala común o una advertencia que en las películas anunciaba que era mejor no seguir adelante.

(Cortesía)

La música acompaña el paso sin convertirse en fondo. En ciertos puntos, las notas conocidas de la saga se mezclan con los sonidos del bosque. El resultado se parece menos a una exposición y más a una caminata dentro de una escena que permanece encendida.

El Bosque Prohibido siempre ocupa un sitio aparte en la historia. No tiene la seguridad del Gran Comedor ni la calidez de la sala común de Gryffindor. Es el lugar donde las reglas cambian, donde hay criaturas que no aparecen en los pasillos y donde Harry suele avanzar aunque alguien le diga que no debe hacerlo.

PUBLICIDAD

Las varitas activan hechizos en medio del bosque

En varias estaciones, los visitantes pueden extender la varita hacia los árboles, los senderos o las figuras colocadas en el camino. Es ahí donde la caminata deja de ser una observación a distancia y permite participar.

(Cortesía)

Los efectos responden a los movimientos y convierten el gesto de levantar una varita en parte del recorrido. Algunos de los hechizos más conocidos de la saga aparecen en estas dinámicas, con luces y cambios en la escenografía que detienen al grupo unos minutos.

No hace falta conocer cada fórmula para entender el juego. Aun así, quienes aprendieron de memoria los nombres de los hechizos encuentran una razón para apuntar con más cuidado y esperar la reacción del bosque.

PUBLICIDAD

Las estaciones también abren espacio para las fotografías. Cada tramo ofrece un fondo distinto: árboles iluminados, sombras entre la neblina, criaturas, luces suspendidas y rincones donde una pose con la varita parece suficiente para entrar a Hogwarts por unos segundos.

Un hipogrifo espera una reverencia de los visitantes

Entre las figuras del recorrido hay estatuas de personajes populares de la saga. Algunas aparecen como puntos de encuentro para las fotos; otras funcionan como una señal de que el camino avanza hacia una nueva escena.

Uno de los momentos que reúne a más personas es el encuentro con un hipogrifo animatrónico. Frente a la criatura, la instrucción parece conocida para quienes recuerdan las clases de Cuidado de Criaturas Mágicas: hay que hacer una reverencia y esperar.

PUBLICIDAD

El hipogrifo responde al gesto. Inclina la cabeza y permite el acercamiento. La escena remite a Buckbeak y a la lección de Hagrid, cuando Harry entiende que una reverencia no es un detalle de cortesía, sino una condición para no ofender a una criatura orgullosa.

La experiencia también incluye referencias a unicornios y a los Nifflers de Fantastic Beasts. Son apariciones que amplían el recorrido más allá de los personajes centrales y dan lugar a quienes llegaron a la saga por las películas de Newt Scamander.

El sombrero seleccionador

Algo que no podía faltar es el conocido sombrero seleccionador, en donde los asistentes podrán sentarse y colocárselo para saber cuál casa es la que les ha sido asignada.

PUBLICIDAD

Serie de “Harry Potter” presenta nuevo tráiler con icónicas escenas: así lucen Snape, el Sombrero Seleccionador y más (HBO)

Zona de comida y artículos de las cuatro casas cierran la visita

Al terminar la caminata, los visitantes llegan a una zona con alimentos y bebidas. Es el momento en que el bosque queda atrás y aparece una pequeña aldea temática para descansar, comer algo y seguir tomando fotografías.

La Cerveza de mantequilla está entre las opciones de bebida anunciadas. Para muchos seguidores, el vaso funciona como otra referencia directa a Hogsmeade y a las salidas de Harry, Ron y Hermione lejos de los salones de Hogwarts.

También hay una tienda con mercancía de las cuatro casas. Los asistentes pueden encontrar artículos de Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff, además de recuerdos vinculados con la experiencia.

PUBLICIDAD

La caminata termina en ese punto, entre bolsas, vasos y varitas levantadas para una última foto. El Bosque Prohibido queda detrás de los visitantes, aunque las voces de las películas siguen sonando un poco más antes de salir del Parque Naucalli.